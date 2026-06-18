Ά. Ευθυμίου: Όλες οι αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης – Καμία αύξηση των ορίων ηλικίας

Στις βασικές κατευθύνσεις του νέου νομοσχεδίου για την επαγγελματική ασφάλιση αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας σε πάνελ συζήτησης στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, το υπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τον θεσμό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και να διευρύνει τη συμμετοχή εργαζομένων και επιχειρήσεων. Όπως σημείωσε, το νέο νομοθετικό πλαίσιο φιλοδοξεί να δώσει νέα ώθηση στην επαγγελματική ασφάλιση, ενισχύοντας τον ρόλο της ως συμπληρωματικής πηγής συνταξιοδοτικού εισοδήματος για τις επόμενες δεκαετίες.

Παράλληλα, η υφυπουργός υπογράμμισε ότι το νέο νομοσχέδιο δεν αποτελεί μία αποσπασματική παρέμβαση, αλλά έρχεται ως συνέχεια της μεταρρύθμισης του 2023. Βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του προηγούμενου πλαισίου και προχωρά σε στοχευμένες βελτιώσεις, με στόχο ένα πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης.

Αναλύοντας τη φιλοσοφία της μεταρρύθμισης, η κ. Ευθυμίου παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις που καθορίζουν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου:

Η πρώτη αλλαγή είναι η δημιουργία ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, τα οποία θα λειτουργούν ως ταμεία-«ομπρέλα».

Αυτά τα ΤΕΑ θα μπορούν να δέχονται την προσχώρηση νέων χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων, χωρίς επιμέρους εποπτικές εγκρίσεις, αλλά μόνο κατόπιν μίας αρχικής άδειας από την αρμόδια Αρχή, η οποία θα χορηγείται υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Έτσι, μικρότερες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της ελληνικής οικονομίας, θα μπορούν να προσφέρουν επαγγελματική ασφάλιση στους εργαζομένους τους, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν δικό τους ταμείο.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την πλήρη φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

Όπως εξήγησε η κ. Ευθυμίου, σε μία αγορά εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι αλλάζουν συχνότερα εργοδότη, θα μπορούν πλέον να μεταφέρουν εύκολα τα δικαιώματά τους από ένα ΤΕΑ σε άλλο ή σε αντίστοιχο ομαδικό συνταξιοδοτικό προϊόν και αντίστροφα, χωρίς να χάνουν τη συνέχεια της αποταμίευσής τους.

Η τρίτη βασική παρέμβαση αφορά τα νέα φορολογικά κίνητρα, ώστε η συμμετοχή στα ΤΕΑ να γίνει πιο ελκυστική τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους εργοδότες.

Επιπλέον, θα γίνει η εξομοίωση του πλαισίου μεταξύ των ΤΕΑ και των νέων Ομαδικών Ασφαλιστικών Προϊόντων Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), δημιουργώντας ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον επαγγελματικής ασφάλισης.

Μεταξύ άλλων, η υφυπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κοινωνική, όσο και στην αναπτυξιακή πολιτική, με διπλασιασμό των δαπανών για την υγεία και σημαντική ενίσχυση των πόρων για την παιδεία.

Όπως τόνισε, η δημογραφική κρίση και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος.

Για τον λόγο αυτό, όπως σχολίασε, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού, μέσα από την ένταξη περισσότερων πολιτών στην αγορά εργασίας, όπως νέων, γυναικών, ατόμων με αναπηρία και εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης της εισφοροδιαφυγής, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία, όπως ανέφερε, φέρνει στην επιφάνεια αδήλωτες ώρες υπερωριακής απασχόλησης, με τις καταγεγραμμένες υπερωρίες να είναι αυξημένες κατά 2,7 εκατομμύρια το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ», το οποίο χαρακτήρισε ως την ψηφιακή ραχοκοκαλιά της κοινωνικής ασφάλισης και συμπλήρωσε ότι πλέον διαλειτουργεί με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», ενισχύοντας την ασφαλιστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αναφερόμενη σε μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, η κ. Ευθυμίου σημείωσε ότι, μέσω του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), στόχος είναι να μειωθεί η έκθεση της κοινωνικής ασφάλισης στον δημογραφικό κίνδυνο, να ενισχυθεί η εθνική αποταμίευση και να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μετατρέποντας το συνταξιοδοτικό σύστημα σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Τέλος, η υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει καμία αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει την προηγούμενη δεκαετία σε αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και σε περιορισμό των δυνατοτήτων πρόωρης εξόδου από την εργασία. Κατά συνέπεια, η πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί σημαντικά, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Σύμφωνα με την κ. Ευθυμίου, «η επίδραση αυτών αποτυπώνεται στα στοιχεία: η πραγματική μέση ηλικία συνταξιοδότησης αυξήθηκε από 61,4 έτη το 2010 σε 62,6 έτη το 2016 και σε περίπου 65,6 έτη το 2026. Δηλαδή, μόνο την περίοδο 2016-2025 καταγράφεται αύξηση περίπου τριών ετών στην πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης.

Όσον αφορά τη ρήτρα του ν. 3863/2010 για το προσδόκιμο ζωής, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 2010 και 2024 η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στα 65 έτη ανέρχεται μόλις σε 0,6 έτη.

Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα, δεν προκύπτει λόγος ενεργοποίησης νέας αύξησης των ορίων ηλικίας.

Με βάση τα στοιχεία από την Eurostat για το προσδόκιμο ζωής της ηλικίας άνω των 65 επισημαίνονται τα εξής:

Το προσδόκιμο ζωής της ηλικίας των 65 ετών στις νέες προβολές που δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2026 εμφανίζεται μειωμένο σε όλη την περίοδο σε σχέση με τις προηγούμενες προβολές και για τα δύο φύλα.

Επίσης, τα απολογιστικά στοιχεία των ετών 2022-2024 που έχει δημοσιεύσει η Eurostat όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής της ηλικίας των 65 ετών ανά φύλο παρουσιάζουν μειωμένη τιμή σε σχέση με τις εκτιμήσεις των προηγούμενων προβολών που είχαν δημοσιευθεί το 2023 για την ίδια περίοδο».

Κλείνοντας, η υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα με σοβαρότητα, ειλικρίνεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους, παρακολουθώντας διαρκώς τις δημογραφικές και αναλογιστικές εξελίξεις.