Α. Ευθυμίου: Δεν τίθεται θέμα αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα

Ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν τίθεται θέμα αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στην Ελλάδα έστειλε το πρωί της Πέμπτης (12/11) η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου.

Μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», η κ. Ευθυμίου ανέφερε, επίσης, πως οι συντάξεις χηρείας εκδίδονται άμεσα. «Οι συντάξεις χηρείας βγαίνουν πολύ γρήγορα. Κάναμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και αποκαταστήσαμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία του νόμου Κατρούγκαλου και μπορέσαμε και καταργήσαμε την περικοπή από το 70% στο 35% μετά την τριετία στους συνταξιούχους χηρείας», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Ευθυμίου.

«Οι ευρωπαϊκές προβολές δεν αποτελούν αποφάσεις»

Συνεχίζοντας, η κ. Ευθυμίου επισήμανε ότι «στα τέλη Νοεμβρίου δίνονται €400 στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο και στους συνταξιούχους χηρείας άνω των 60 ετών και στους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων». Αναφερόμενη στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η κυρία Ευθυμίου σημείωσε: «Η συμφωνία ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο, σε αυτούς τους μήνες έχουν υπογραφεί σημαντικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η πιο σημαντική αφορά τον επισιτισμό που καλύπτει 400.000 εργαζόμενους. Μέσος όρος αυξήσεων των μισθών σε αυτές τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι περίπου 20%, έχουν αυξηθεί επιδόματα, οπότε είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι ήμασταν πριν. Το σημαντικό είναι ότι όσοι εργαζόμενοι καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας “φεύγουν” από την κλίμακα του κατώτατου μισθού, αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο και το δεύτερο είναι ότι αυτή η αύξηση των μισθών συμπαρασύρει και άλλους κλάδους στο να μπορέσουν να συνάψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Ερωτηθείσα αν βελτιώνονται οι θέσεις εργασίας παράλληλα με τη μείωση της ανεργίας, η Άννα Ευθυμίου τόνισε: «Βελτιώνονται και οι θέσεις εργασίας, καθώς 8 στις 10 θέσεις απασχόλησης είναι πλήρους απασχόλησης. Θυμάστε ότι την περίοδο των μνημονίων οι εργασιακές σχέσεις που κυριαρχούσαν ήταν μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια μετάβαση σε μια κανονικότητα, αυτή της πλήρους απασχόλησης. Δεύτερον, πλέον οδηγούμαστε σε αύξηση των μισθών. Όχι μόνο αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά έχουμε οδηγηθεί και στην αύξηση του μέσου μισθού και των μεγαλύτερων μισθών, έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το αποτέλεσμα μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας».

Ο χρόνος έκδοσης των συντάξεων

Για την έκδοση των συντάξεων, η Άννα Ευθυμίου υπογράμμισε τα εξής: «Έχει μειωθεί σε πάρα πολύ λίγο χρόνο η έκδοση των μέσων συντάξεων, δηλαδή ο μέσος χρόνος έκδοσης είναι κάτω από 50 ημέρες, ενώ το 2019 ήταν 500 ημέρες. Οι συντάξεις για παράδειγμα του ΟΓΑ βγαίνουν εντός μηνός, υπάρχει πια μια πολύ μεγάλη επιτάχυνση στο ζήτημα της έκδοσης των συντάξεων, οι δυσκολίες που εντοπίζονται είναι σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, σε κάποιες δύσκολες περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης και σε κάποιες περιπτώσεις που αφορούν τις διεθνείς συντάξεις».