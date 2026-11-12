Α. Ευθυμίου: Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης – Έχουν ψηφιοποιηθεί 53 εκατ. σελίδες ασφαλιστικού βίου

«Δεν θα περιμένουμε αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καμία αύξηση ορίων ηλικίας δεν πρόκειται να γίνει», ξεκαθάρισε στην ΕΡΤ, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου.

Ερωτηθείσα για τον χρόνο απονομής των επικουρικών συντάξεων, αφού εξήγησε ότι για συγκεκριμένους λόγους είναι μεγαλύτερος από αυτόν των κύριων – ο οποίος έχει πέσει από τις 500 μέρες που ήταν το 2019 σε λιγότερες από 50 – η κα Ευθυμίου είπε ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, έχουν ψηφιοποιηθεί και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, 53 εκατομμύρια σελίδες ασφαλιστικού βίου.

Ωστόσο, «πρέπει να γίνει ο μετασχηματισμός των δεδομένων για να μπορέσει αυτό να εφαρμοστεί σε όλο του το εύρος, για να αποδώσει ακόμα περισσότερο και στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων», πρόσθεσε, κάτι «που θα απελευθερώσει κι ένα στελεχιακό έμπειρο δυναμικό του ΕΦΚΑ το οποίο θα πέσει και σε πιο δύσκολες υποθέσεις».

Κληθείσα να απαντήσει στο τι θα κάνει η κυβέρνηση στις περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή μη καταβολής οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως με την υπόθεση της Pizza Fan ή με τους χώρους εστίασης στη Θεσσαλονίκη, η κα Ευθυμίου διευκρίνισε ότι καταρχάς περιμένουν τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης για να κινηθούν.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ωστόσο ότι «κοιτώντας μπροστά και το μέλλον, είναι σημαντικό που αυτή τη στιγμή γίνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e- ΕΦΚΑ. Αυτο θα δώσει τη δυνατότητα πολλές βάσεις δεδομένων να ψηφιοποιηθούν σε μία και αυτό σημαίνει ακόμα πιο στοχευμένους ελέγχους, ακόμη πιο γρήγορους ελέγχους, και περιπτώσεις ύποπτες ή υπότροποι να εντοπίζονται πολύ πιο γρήγορα».

Όσον αφορά τέλος τις συντάξεις χηρείας, η κα Ευθυμίου ανέφερε ότι η κατεύθυνση και η λύση που έδωσε η κυβέρνηση «είναι να αποκαταστήσουμε μία πολύ σημαντική αδικία του νόμου Κατρούγκαλου επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, στην οποία τι γινόταν; Μετά την τριετία, έλεγε η σύνταξη από 70% πάει στο 35%.

Εμείς ήρθαμε, το καταργήσαμε και αυτό σημαίνει ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας πού είχαν υποστεί την περικοπή είδαν τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου να διπλασιάζονται και στο εξής θα είναι στο 70% – να πηγαίνουν δηλαδή από το 35 στο 70% – και περίπου 75.000 συνταξιούχοι χηρείας που δεν είχαν υποστεί την περικοπή αλλά κινδύνευαν να την υποστούν, δεν θα υποστούν καμιά περικοπή.

Παραμένει η σύνταξη τους στο 70% και δεν θα ζουν με την αγωνία. Αυτό μας έλεγαν, ότι «αν αποβιώσω θα πρέπει τα χρήματα να αναζητηθούν από τα παιδιά μου, από τους κληρονόμους μου;». Αυτό τελειώνει», τόνισε η κα Ευθυμίου.

Ξεκινώντας τη συνέντευξή της η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρθηκε στην στρατηγική του Υπουργείου όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Όπως είπε, υπάρχουν τρεις πυλώνες στραγητικής. «Πρώτον, είναι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για τη γυναίκα είτε με προγράμματα απασχόλησης – ανακοίνωσε και η υπουργός προχθές ένα καινούργιο πρόγραμμα απασχόλησης, 27.000 θέσεις εργασίας, με έμφαση τις γυναίκες και τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας – και φυσικά και επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρηματικότητας και για γυναίκες, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την ανεργία που ήδη από το 2019 μέχρι σήμερα η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί πάνω από 50%. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, αλλά δεν μένουμε εκεί. Δεν πανηγυρίζουμε. Θέλουμε να τη μειώσουμε ακόμα περισσότερο», είπε η κα Ευθυμίου και συνέχισε:

«Ο δεύτερος πυλώνας είναι το πλαίσιο συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. […] Καταρχάς πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ώστε να μπορεί η γυναίκα να μην είναι επιλογή της «ή να δουλέψω και να κάνω καριέρα ή να κάνω οικογένεια». Ας πούμε, η ειδική άδεια μητρότητας επεκτάθηκε πλέον σε όλες τις εργαζόμενες μητέρες.

Έχει επεκταθεί από τους 6 στους 9 μήνες πρώτα στις εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα και στη συνέχεια στις εργαζόμενες ελεύθερες επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενες γενικά μισθωτές και αγρότισσες, στους 9 μήνες. Ενισχύθηκε το πλαίσιο γονεϊκών αδειών.Άρα είμαστε σε μια φάση που προσπαθούμε να στηρίξουμε λοιπόν αυτό το θεσμικό πλαίσιο για να μπορεί η γυναίκα να συνδυάζει επάγγελμα και οικογένεια.

Και ένας τρίτος πυλώνας είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Δηλαδή πρόσφατα έγινε νόμος του κράτους «για την ίδια εργασία ίση αμοιβή» Αυτό πού πλήττει περισσότερο; Κατά βάση πλήττει τις γυναίκες. Και πώς ερχόμαστε τώρα και στο συνταξιοδοτικό; Ότι αν εργάζεσαι λιγότερα χρόνια – γιατί μια γυναίκα πολλές φορές λόγω της μητρότητας αναγκάζεται να βγει και να μπει στον εργασιακό βίο περισσότερες φορές από ότι ο άντρας – αυτό συνεπάγεται, πέρα από το μισθολογικό χάσμα και συνταξιοδοτικό κενό».