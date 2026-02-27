Ά. Διαμαντοπούλου για τη δίκη υποκλοπών: Η Δημοκρατία αντέχει και σηκώνει το γάντι απέναντι στο παρακράτος

“Η σημερινή απόφαση της Δικαιοσύνης δείχνει ότι οι πυλώνες της Δημοκρατίας παραμένουν ισχυροί και μπορούν να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών” αναφέρει μεταξύ άλλων η κ. Άννα Διαμαντοπούλου με αφορμή τη χθεσινή δικαστική απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Η σημερινή απόφαση της Δικαιοσύνης δείχνει ότι οι πυλώνες της Δημοκρατίας παραμένουν ισχυροί και μπορούν να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η Δημοκρατία αντέχει και σηκώνει το γάντι απέναντι στο παρακράτος.

Μαζί, θεσμοί και πολίτες, μπορούμε να πάμε τη χώρα ξανά μπροστά, να αποκαταστήσουμε το δίκαιο και να διαφυλάξουμε τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας.

Υπάρχουν Δικαστές.

Υπάρχουν Θεσμοί.

Υπάρχουν Πολίτες.

Η Δημοκρατία πάλι θα νικήσει