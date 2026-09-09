Α. Αηδονά: «Μέσω του ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστηρίζει 6.715 παιδιά τη νέα σχολική χρονιά»

Τη δυνατότητα πρόσβασης σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης σε 6.715 παιδιά και παιδιά με αναπηρίες δίνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ΕΣΠΑ, έπειτα από πρόσκληση που υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.

Με την πρόσκληση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στη Κεντρική Μακεδονία για το σχολικό έτος 2026-2027», η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας -όπως αναφέρει- έρχεται να συνδράμει το εθνικό πρόγραμμα και να καλύψει τις ανάγκες χιλιάδων παιδιών σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, με πόρους του ΕΣΠΑ, ύψους 14,2 εκ. ευρώ.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεπής απέναντι στις οικογένειες και τα παιδιά γι’ ακόμα μια χρονιά αξιοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους από το ΕΣΠΑ, προκειμένου να βρουν όλα τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας θέση στις σημαντικές δημόσιες δομές. Αντιστοίχως, μεριμνούμε και για τα παιδιά με αναπηρίες, ώστε να έχουν πρόσβαση και τη φετινή σχολική χρονιά σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες των οικογενειών που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις χρηματοδοτήσεις της Πολιτείας. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θέλω να επισημάνω ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των οικογενειών και των παιδιών σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, είτε με τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων, είτε με την ενίσχυση των κοινωνικών δομών, είτε με τη δημιουργία νέων σχολείων, είτε με την έμπρακτη υποστήριξη των προγραμμάτων της κεντρικής διοίκησης, που είναι πολύτιμα».

Η δράση έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση των βρεφών, νηπίων και παιδιών και ιδίως των βρεφών, νηπίων και παιδιών σε ανάγκη, σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στην προσχολική και σχολική ηλικία. Επιπρόσθετα, η δράση στοχεύει στην πρόσβαση παιδιών και ΑμεΑ σε υπηρεσίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων απασχόλησης. Επίσης, η δράση στοχεύει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις ανωτέρω υπηρεσίες και για ωφελούμενα βρέφη, νήπια και παιδιά και ΑμεΑ που λόγω εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων εκφεύγουν από το πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής «Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά».

Μέσω της πρόσκλησης η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί με πόρους του ΕΣΠΑ:

-την παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής ηλικίας και προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς και

-την παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Επίσης: την παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και παιδιών της ίδιας ηλικίας με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και την παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ), σε αντίστοιχες δομές φροντίδας.

Μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καλύπτονται έτσι οι ανάγκες 6.715 παιδιών, ενώ το σύνολο των παιδιών που καλύπτονται από τη δράση και τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους σε όλη την Κεντρική Μακεδονία είναι 40.776.