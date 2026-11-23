Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2027, ύψους 360,71 εκατ. ευρώ, καθώς και τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό της περιόδου 2027–2030, παρουσίασε σήμερα η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά, κατά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Χαρακτηρίζοντας τη συνεδρίαση ως την κορυφαία του έτους, η κ. Αηδονά απηύθυνε κάλεσμα ευθύνης και συναίνεσης προς όλες τις Παρατάξεις, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις αφορούν το παρόν και το μέλλον περίπου δύο εκατομμυρίων πολιτών και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες.

«Με όσα καλούμαστε να εγκρίνουμε σήμερα, η μεγαλύτερη κατάκτηση είναι ότι αποκτούμε μια σαφή πυξίδα για το έτος ορόσημο του 2030», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η διοίκηση της Περιφέρειας πορεύεται με ρεαλισμό, μετρήσιμους στόχους, διαφάνεια και μηδενικές σπατάλες.

«Όλα αυτά τα χρόνια, ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν εξαγγείλαμε στόχους που δεν μπορούμε να πετύχουμε, δεν καλλιεργήσαμε προσδοκίες χωρίς αντίκρισμα, δεν μεταθέσαμε τις ευθύνες μας και δεν κρυφτήκαμε πίσω από δικαιολογίες, όποτε τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Εργαζόμαστε στη βάση όσων έχουμε διασφαλίσει ότι είναι εφικτά, αξιοποιώντας με απόλυτη διαφάνεια τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αποφεύγοντας τις σπατάλες, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας, εκσυγχρονίζοντας τις υπηρεσίες προς τους συμπολίτες μας. Με αυτό τον τρόπο καταφέραμε να υπηρετήσουμε με συνέπεια ένα όραμα για την Κεντρική Μακεδονία υλοποιήσιμο. Διότι πολύ απλά βασίζεται σε μετρήσιμους στόχους, που απαιτούν αποτελεσματικότητα και καλό σχεδιασμό. Και το όραμά μας για την Κεντρική Μακεδονία δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί και δέσμευση προς τους συμπολίτες μας. Να κάνουμε την Περιφέρειά μας πρότυπο ανάπτυξης, υποδειγματικής διαχείρισης και με πρωταγωνιστικό ρόλο στη χώρα και την Ευρώπη», τόνισε η κ. Αηδονά.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του 2027

Ο νέος προϋπολογισμός καταρτίστηκε με απόλυτη προσαρμογή στο νέο, απαιτητικό θεσμικό και λογιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 54/2018 και νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης), διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και διατηρώντας τη διαχειριστική αυτοτέλεια των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων:

· Συνολικά Έσοδα: 234.607.000 ευρώ

· Συνολικές Δαπάνες: 360.711.000 ευρώ

· Κάλυψη διαφοράς (126,10 εκατ. ευρώ): Καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα εκτιμώμενα χρηματικά διαθέσιμα του 2026 (ύψους 132,46 εκατ. ευρώ), αφήνοντας θετικό ταμειακό υπόλοιπο 6,36 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2027. Όπως επιβεβαίωσε και το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, δεν πρόκειται για δημοσιονομικό έλλειμμα, αλλά για στοχευμένη αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων για ήδη συμβασιοποιημένα έργα και υποχρεώσεις.

Κοινωνική Μέριμνα και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις παρεμβάσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου:

· Μεταφορά μαθητών: Εγγράφονται πιστώσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ. «Η ασφαλής πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κοινωνική υποχρέωση της Περιφέρειας», τόνισε η κ. Αηδονά.

· Υποδομές και Λειτουργία: Προβλέπονται 8 εκατ. ευρώ για επενδυτικές δαπάνες και συντήρηση του οδικού δικτύου, 15,12 εκατ. ευρώ για λειτουργικές ανάγκες και 49,27 εκατ. ευρώ για τη μισθοδοσία του προσωπικού.

· Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ): Το ενδεικτικό διαθέσιμο όριο δαπανών ανέρχεται στα 319 εκατ. ευρώ (228 εκατ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 91 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική της Περιφέρειας.

«Ο Προϋπολογισμός που σας καταθέτουμε είναι ένας προϋπολογισμός ευθύνης και συνέπειας. Εξασφαλίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Καλύπτει τις υποχρεώσεις προς το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους φορείς. Χρηματοδοτεί τη μεταφορά των μαθητών. Στηρίζει την εκτέλεση των έργων. Αξιοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Και, κυρίως, αποτυπώνει με ειλικρίνεια και διαφάνεια τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες της Περιφέρειας. Δεν υποσχόμαστε δαπάνες χωρίς αντίκρισμα. Δεν εγγράφουμε έσοδα χωρίς τεκμηρίωση. Δεν μεταφέρουμε στις επόμενες χρονιές υποχρεώσεις χωρίς πρόβλεψη. Επιλέγουμε να αξιοποιήσουμε υπεύθυνα τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να υπηρετήσουμε τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή δυναμική της Κεντρικής Μακεδονίας. Η τελική ευθύνη, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, είναι η πιστή εκτέλεσή του. Η Διοίκησή μας θα παρακολουθεί συστηματικά την πορεία των εσόδων και των δαπανών, την εξέλιξη των έργων, την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων και τα ταμειακά δεδομένα. Συμπερασματικά, η Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατάρτισε έναν ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, έχοντας τηρήσει τις κείμενες διατάξεις, προσαρμοσμένο στις νέες, σύγχρονες συνθήκες της οικονομικής διακυβέρνησης με ένα κύριο χαρακτηριστικό: την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου, μέσα στις αρμοδιότητες που έχει και με γνώμονα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του φορέα και την αναπτυξιακή ώθηση στην πραγματική οικονομία της Περιφέρειάς μας. Η αποστολή μας είναι διπλή και ο απόλυτος στόχος μας είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση στις ανάγκες των συμπολιτών μας και στις επτά Περιφερειακές μας Ενότητες με την εφαρμογή βέλτιστων και εφικτών λύσεων στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις με τις οποίες ερχόμαστε όλοι αντιμέτωποι», υπογράμμισε η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.