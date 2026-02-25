Α. Αηδονά: «Η πόλη θα αποκτήσει ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο το οποίο έχουμε δεσμευτεί ξεκάθαρα να χρηματοδοτήσουμε»

Εμβληματική χαρακτήρισε την παρέμβαση που προωθείται για την ανάπλαση της ΔΕΘ η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να τρέξει με μεγάλη ταχύτητα ώστε ένας από τους βασικούς οικονομικούς και αναπτυξιακούς πυλώνες της Θεσσαλονίκης να αποκτήσει σύγχρονες εκθεσιακές και συνεδριακές λειτουργίες που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τον διεθνή ρόλο του». Η ίδια τόνισε χαρακτηριστικά: «η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει υποδομές όπως το υπόγειο πάρκινγκ που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των συμπολιτών μας. Κυρίως όμως πρόκειται να αποκτήσει στην καρδιά της ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο το οποίο ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε δεσμευτεί ξεκάθαρα να χρηματοδοτήσουμε ώστε η ανάπλαση να έχει ένα ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και αυτό υποστηρίζουμε ως το μοναδικό σχέδιο ανάπλασης για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης».

Η Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο θέμα κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την λογοδοσία της περιφερειακής αρχής, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «Αλλαγή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Μαρίας Αγγελιδάκη. Συγκεκριμένα υπενθύμισε ότι η εκπροσώπηση της Περιφέρειας στο νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δεν επετεύχθη τυχαία, αλλά οφείλεται στην άμεση αντίδραση της Περιφέρειας στους αρχικούς σχεδιασμούς για τη συμμετοχή ή όχι των τοπικών φορέων στο νέο διοικητικό συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό η ίδια είχε επισημάνει ότι είναι αδιανόητο φορέας που θα χρηματοδοτήσει ένα σημαντικό μέρος της ανάπλασης να μην έχει λόγο στις αποφάσεις για τη νέα ΔΕΘ. «Θεωρούμε αυτονόητο ότι στις αποφάσεις για έναν εμβληματικό φορέα της Θεσσαλονίκης πρέπει να συμμετέχουν και οι ίδιοι οι φορείς της πόλης και οι εκπρόσωποί τους τους οποίους οι πολίτες έχουν επιλέξει και η Θεσσαλονίκη πρέπει φυσικά να έχει φωνή στη ΔΕΘ» συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά τη συλλογή υπογραφών για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σχολίασε: «οι όποιες διαδικασίες, όπως ενδεχομένως η διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως ο νόμος ορίζει και φυσικά δεν έχουμε καμία αντίρρηση». Υπογράμμισε, τέλος ότι η Περιφέρεια σέβεται όλες τις απόψεις, τηρεί τις υποχρεώσεις και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει συνολικά, για όλους τους πολίτες που βρίσκονται και στις περιφερειακές ενότητες.

Στο ερώτημα της κ. Αγγελιδάκη αν η Περιφέρεια θα εξετάσει την επέκταση του παραλιακού μετώπου σε μια ζώνη μητροπολιτικού πρασίνου από το Λευκό Πύργο και το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως το πάρκο της ΧΑΝΘ και το Μητροπολιτικό πάρκο της ΔΕΘ η κ. Αηδονά απάντησε: «θα ήθελα να εστιάσω στο ζήτημα της επέκτασης της περιοχής μελέτης. Η περιοχή μελέτης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου καθορίστηκε βάσει της ισχύουσας σύμβασης του 2019 και η μελέτη βρίσκεται ήδη σε στάδιο ολοκλήρωσης και έγκρισης. Οποιαδήποτε επέκταση του αντικειμένου απαιτεί συμπληρωματική σύμβαση συνεπάγεται αναθεώρηση βασικών παραδοχών, επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις με κίνδυνο ματαίωσης του έργου. Η πρόταση για επέκταση τώρα του παραλιακού μετώπου σε ζώνη μητροπολιτικού πρασίνου από τον Λευκό Πύργο ως τη ΔΕΘ μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο νέας αυτοτελούς μελέτης με σαφώς προσδιορισμένους στόχους, τεχνοοικονομικά δεδομένα και επιλογή του κατάλληλου εργαλείου, αστική ανάπλαση, αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου ή νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Εν κατακλείδει το υφιστάμενο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο επιδιώκει έναν ολοκληρωμένο ισόρροπο και θεσμικά τεκμηριωμένο μετασχηματισμό του παραλιακού μετώπου με ταυτόχρονη περιβαλλοντική αποκατάσταση, οικονομική ενίσχυση και ενδυνάμωση του μητροπολιτικού ρόλου της Θεσσαλονίκης».

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της ερώτησής της η κ. Αγγελιδάκη επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι «το κίνημα για τη μετατροπή της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο προέκυψε από την ανάγκη για ελεύθερους χώρους και πράσινο σε μια από τις πιο πυκνοδομημένες πόλεις της Ευρώπης», ανέφερε ότι η Ελλάδα καταδικάστηκε από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στη Θεσσαλονίκη και σημείωσε ότι το γεγονός αυτό είναι το ισχυρότερο επιχείρημα των κινημάτων που ζητούν τη μετατροπή της ΔΕΘ σε μητροπολιτικό πάρκο 170 στρεμμάτων. Τον λόγο έλαβε και ο Χρήστος Ελευθεριάδης, μέλος της οργανωτικής επιτροπής για το δημοψήφισμα, ο οποίος σημείωσε ότι η άποψη της πόλης εκφράστηκε με 23.000 υπογραφές, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα 120 στρέμματα πάρκου που υποστηρίζεται ότι θα δημιουργηθούν στη ΔΕΘ δεν υπάρχουν και συμπλήρωσε ότι η έκθεση πρέπει να μείνει στην πόλη αλλά η γενική έκθεση, η Agrotica και η Zootechnia να μεταφερθούν στη Σίνδο.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ