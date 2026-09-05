90η ΔΕΘ: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, με συνδικάτα, εργαζόμενους, αγρότες, συλλογικότητες και φορείς να συγκεντρώνονται σε διαφορετικά σημεία του κέντρου της πόλης.

Στον Λευκό Πύργο είναι σε εξέλιξη από τις 5 μμ. η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των αγροτών, ενώ από στις 5.30 μμ. η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία ΧΑΝΘ. Στο ίδιο σημείο είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικών οργανώσεων.

Στις 6 μμ, στο Άγαλμα Βενιζέλου, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και της ΑΔΕΔΥ. Την ίδια ώρα, στην Καμάρα, έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Παρόντες και πολιτικοί αρχηγοί

Στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη δίνουν το «παρών» και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και, σύμφωνα με ανακοίνωση του κομματός της «συμμετέχει στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, στο πλευρό των εργαζομένων, των κινημάτων, των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών που διεκδικούν το δίκιο τους».

Στο σημερινό συλλαλητήριο των συνδικάτων συμμετέχει και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου. Νωρίτερα συναντήθηκε με το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΥΑΘ, όπου εξέφρασε την αντίθεση του κόμματός της στην ιδιωτικοποίηση του νερού, καθώς και με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει επίσης ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να μετατραπούν στη συνέχεια σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.