90η ΔΕΘ-Μητσοτάκης: Τα 12 σημαντικότερα μέτρα – Τι αλλάζει σε εισοδήματα, φόρους, στέγη και ρεύμα

Σειρά παρεμβάσεων για εργαζομένους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πακέτο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.

Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα όπως διαμορφώνονται: