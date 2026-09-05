90η ΔΕΘ-Μητσοτάκης: Τα 12 σημαντικότερα μέτρα – Τι αλλάζει σε εισοδήματα, φόρους, στέγη και ρεύμα

Σειρά παρεμβάσεων για εργαζομένους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πακέτο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.
Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα όπως διαμορφώνονται:
- Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια – το 2029 στην Αττική)
- Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας
- Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)
- Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση – για όλους άνω των 65
- Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες
- Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€
- Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες
- Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)
- Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €
- Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18
- Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029
- Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων