90η ΔΕΘ-Μητσοτάκης: €400 στους συνταξιούχους, €500 στους δημοσίους, €1.000 κατώτατος μισθός – Όλα τα μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ

Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης με αφορμή τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης.

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Η φετινή ομιλία του πρωθυπουργού πραγματοποιείται στη σκιά της τραγωδίας στην Τανάγρα, όπου δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week.

«Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην τραγωδία στην Τανάγρα.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες Ίκαροι», παραμένοντας, όπως είπε, ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, «θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους».

«Ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως πρωθυπουργός. Φορτισμένος, ομολογώ, με πολλά συναισθήματα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας υπερήφανος για το σημαντικό έργο που, όπως είπε, συντελείται, αλλά και έχοντας πλήρη επίγνωση των αστοχιών που μένουν να διορθωθούν.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει «καθαρή εικόνα των εθνικών προκλήσεων σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον», αλλά και μεγαλύτερη εμπειρία απέναντι στους σύνθετους χειρισμούς που απαιτούνται. «Σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ», σημείωσε.

«Ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης»

«Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι αυτό θα μεταφραστεί σε συγκεκριμένες και κοστολογημένες παρεμβάσεις, ενταγμένες σε ένα τετραετές ημερολόγιο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον «οδικό χάρτη του 2027», αλλά παράλληλα και για τον πρόλογο του νέου κυβερνητικού προγράμματος, το οποίο, όπως είπε, ολοκληρώνει τρεις κύκλους: την περίοδο 2019-2023 με τη σταθεροποίηση της χώρας και την ανακούφιση από τους δυσβάσταχτους φόρους, την τετραετία 2023-2027 με την ανάπτυξη, το καλύτερο εισόδημα και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και, τέλος, την πορεία προς το 2031, «για ένα άλμα ευημερίας».

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως κεντρική επιδίωξη η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε «ατομική προκοπή» και τα οφέλη της ανάπτυξης να επιστρέφουν στην κοινωνία «ως μέρισμα για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

«Είναι μια πολιτική για τους πολλούς», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι ανακοινώσεις του αποτελούν, όπως είπε, το αποτέλεσμα δεκάδων και εκατοντάδων συζητήσεων με πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως περιέγραψε, οι πολίτες αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει στην οικονομία, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν αγωνία για την ακρίβεια και προσδοκία να δουν την οικονομική επιτυχία να έχει «πραγματικό αντίκρισμα στο δικό τους πορτοφόλι».

«Σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, η δύναμη της χώρας να γίνει δύναμη του κάθε πολίτη», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμη σε προβλήματα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης, λέγοντας ότι η αναμέτρηση με το «βαθύ κράτος» μπορεί να έφερε αρκετές νίκες, αλλά «δεν πέτυχε ακόμα να επικρατήσει οριστικά στον πόλεμο με το κακό παρελθόν».

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το gov.gr: «Κανείς, μα κανείς, δεν πίστευε πριν από κάποια χρόνια ότι θα συνέβαιναν στην Ελλάδα και όμως σήμερα είναι πραγματικότητα».

Όπως είπε, η αισιοδοξία του πηγάζει από το γεγονός ότι η Ελλάδα, «ξεπερνώντας πλέον την καθήλωση», είναι καιρός να γευτεί τους καρπούς των προσπαθειών της. Δήλωσε ακόμη έτοιμος, καθώς τα ισχυρά θεμέλια που τέθηκαν στην οικονομία, την κοινωνία και την άμυνα επιτρέπουν, όπως ανέφερε, να χτιστεί «πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά η Ελλάδα του 2030».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι «αποφασισμένος» επειδή ο ορίζοντας «τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός», ενώ «στα χέρια μας κρατάμε το κατάλληλο σχέδιο για να το κατακτήσουμε».

«Σε αυτό το σχέδιο θα επικεντρωθεί η ομιλία μου λίγους μήνες πριν τις επόμενες εθνικές εκλογές», ανέφερε, εξηγώντας ότι επέλεξε η ομιλία του να μην περιοριστεί σε έναν τυπικό κυβερνητικό απολογισμό ούτε σε μια λίστα μέτρων που θα εξαντλούνται απλώς στο επόμενο έτος.

«Ήρθε η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεγάλες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, αλλά και στην «ανεξέλεγκτη επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης», υπογραμμίζοντας τη σημασία της εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας και της ικανότητας να διαβάζει κανείς τις οικονομικές, γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Παράλληλα, μίλησε για τη διπλή ανάγκη η Ελλάδα να συγκλίνει ταχύτερα με την Ευρώπη, αλλά και να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση στο εσωτερικό της χώρας, μεταξύ των αστικών κέντρων και της περιφέρειας. «Η εδαφική της ενότητα γίνεται έτσι και κοινωνική», σημείωσε, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη πρέπει να αφορά όλους και να είναι δίκαιη.

«Αν μέχρι σήμερα πετύχαμε να μπούμε στη σωστή πορεία σε όλα τα πεδία, έχει έρθει η ώρα να αυξήσουμε σημαντικά την ταχύτητά μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι οι νέες επιλογές της κυβέρνησης επιδιώκουν η πρόοδος «στον αριθμό» να περνά στην καθημερινότητα του πολίτη και η εθνική ανάπτυξη να αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό κάθε νοικοκυριού.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη οι προοπτικές της χώρας να κρατούν τους νέους στην Ελλάδα, προσφέροντας σε πόλεις, χωριά και νησιά τις ίδιες ευκαιρίες, ώστε όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται ότι το βήμα τους είναι σταθερό «μέσα σε έναν κόσμο ασταθή».

«Ζούμε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη φάση μετάβασης», είπε, μεταφέροντας, όπως ανέφερε, το μήνυμα που εισπράττει από τους πολίτες: «Θέλουμε ένα καλύτερο παρόν. Θέλουμε προετοιμασία για ένα άγνωστο ακόμα αύριο».

«Ναι, η χώρα προχώρησε, απέκτησε ισχύ, απέκτησε φωνή, απέκτησε επιρροή. Ας γίνει λοιπόν στο εξής αυτή η δυναμική της πρόοδος για όλους», κατέληξε.

«Μειώνονται τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες»

«Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας μείωση των τεκμηρίων για τους συνεπείς επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, καταργούνται οι δύο σημαντικότερες προσαυξήσεις στον υπολογισμό των τεκμηρίων, που αφορούν τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Παράλληλα, για τους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων τα τεκμήρια μειώνονται στο μισό, ενώ ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Συνολικά, από την παρέμβαση αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες.

Ο πρωθυπουργός έφερε ως παράδειγμα επιχείρηση εστίασης στη Θεσσαλονίκη, 15 ετών, με πέντε εργαζομένους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ. Όπως ανέφερε, λόγω των προσαυξήσεων η συγκεκριμένη επιχείρηση επιβαρύνθηκε σημαντικά από τα τεκμήρια, ενώ με τη νέα παρέμβαση το όφελος ξεπερνά τα 2.500 ευρώ τον χρόνο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν τον Μάρτιο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, βάσει της φορολογικής μεταρρύθμισης που έχει ήδη ψηφιστεί. Όπως σημείωσε, τη συγκεκριμένη φορολογική μεταρρύθμιση την έχουν ήδη δει στα εκκαθαριστικά τους από τον πρώτο μήνα του έτους οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Μειώνεται η προκαταβολή φόρου – Μηδενικός φόρος για αγρότες έως 20.000 ευρώ

Τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, από το 2028 η ίδια επιβάρυνση για τα νομικά πρόσωπα θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5%, ώστε σταδιακά να μειωθεί από το 80% στο 50%.

Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, πρόκειται για «μια μόνιμη παρέμβαση σε τρία επίπεδα», με στόχο την ανακούφιση των επαγγελματιών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στους αγρότες, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση καταγράφοντας τις ανάγκες που του μεταφέρουν οι πολίτες στην περιφέρεια, προχωρά σε σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, εξηγώντας ότι ένας αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ, που με την υφιστάμενη κλίμακα θα πλήρωνε 1.183 ευρώ, πλέον δεν θα οφείλει φόρο.

Για αγρότη με εισόδημα 30.000 ευρώ, ο οποίος με την υφιστάμενη κλίμακα θα πλήρωνε φόρο 5.083 ευρώ, ο φόρος μειώνεται σε 2.183 ευρώ, δηλαδή λιγότερο από το μισό. Το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η παρέμβαση αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς.

Σχέδιο ανάταξης της κτηνοτροφίας – Πρόσθετοι ευρωπαϊκοί πόροι για τα κοπάδια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει σύντομα ολοκληρωμένο πλαίσιο πλήρους ανάταξης της κτηνοτροφίας, με στόχο τη μόνιμη θωράκιση των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους, μετά τα πλήγματα από την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ανάταξη της κτηνοτροφίας «προσωπικό στοίχημα και κεντρική προτεραιότητα», ενώ δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε τα κοπάδια που χάθηκαν να ανασυσταθούν το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί για τον πρωτογενή τομέα, μεταξύ άλλων το αγροτικό ρεύμα από το φθινόπωρο, την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, τον ευνοϊκότερο ΦΠΑ στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε περιοχές της περιφέρειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο σύστημα καταβολής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω της ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι ένα πρόβλημα δεκαετιών βρίσκει πλέον «γενναία λύση» και ότι, μετά και την τελευταία πληρωμή, η μεγάλη πλειονότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων εισπράττει περισσότερα χρήματα.

400 ευρώ καθαρά σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 – 2,2 εκατ. δικαιούχοι

Σε 400 ευρώ καθαρά αυξάνεται από τον Νοέμβριο η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, από 300 ευρώ που είναι σήμερα, ενώ διευρύνονται και οι δικαιούχοι, καθώς η ενίσχυση θα αφορά πλέον όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα λαμβάνουν από τον Νοέμβριο και κάθε Νοέμβριο την ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά, ποσό που, όπως ανέφερε, αντιστοιχεί περίπου σε μία επιπλέον εθνική σύνταξη.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε παράλληλα ότι έχει ήδη καταργηθεί η μείωση στις συντάξεις χηρείας που είχε θεσπιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Έφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα για το συνολικό όφελος από τις αυξήσεις στις συντάξεις και τη νέα ενίσχυση:

Συνταξιούχος με μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα έχει επιπλέον 208 ευρώ από την ετήσια αύξηση των συντάξεων και 400 ευρώ από τη νέα στήριξη, δηλαδή συνολικό όφελος 608 ευρώ καθαρά.

Συνταξιούχος με εισόδημα 1.086 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 684 ευρώ.

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.716 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 849 ευρώ καθαρά.

«Και εδώ δηλαδή μιλάμε για σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, ύστερα από 15 χρόνια.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση θα συνυπολογίζεται στις αποδοχές και στις συντάξεις, μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις.

Έφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα για το όφελος των δημοσίων υπαλλήλων:

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.

Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι το υπουργείο Οικονομικών θα παρουσιάσει τη Δευτέρα, σε μεγάλη συνέντευξη Τύπου, το σύνολο των μέτρων με ακόμη περισσότερα συγκεκριμένα παραδείγματα.

«Κλειστός κουμπαράς» για κάθε παιδί – Έως 60.000 ευρώ στα 18

Έναν νέο λογαριασμό αποταμίευσης για τα παιδιά ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «πολύ καινοτόμο» και «ριζοσπαστικό», με στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας αποταμίευσης στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν τον λογαριασμό στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονιός, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, η πολιτεία θα καταθέτει αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ που αποταμιεύει ο γονιός, το κράτος θα προσθέτει άλλα 100 ευρώ.

Ο λογαριασμός θα λειτουργεί ως ένας «κλειστός κουμπαράς για τη νέα γενιά», καθώς το κεφάλαιο θα παραμένει κλειδωμένο έως την ενηλικίωση του παιδιού.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ τον μήνα, το παιδί στα 18 του θα έχει συγκεντρώσει πάνω από 60.000 ευρώ, ως οικονομική βάση για το ξεκίνημα της ενήλικης ζωής του.

«Δεν αρκεί να κοιτάμε μόνο το παρόν, πρέπει να επενδύουμε και στο μέλλον», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μηδενικός φόρος για 87.000 τρίτεκνους – Αυξάνεται το επίδομα για τις πολύτεκνες οικογένειες

Νέα παρέμβαση υπέρ των οικογενειών με παιδιά ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μηδενικό φόρο για 87.000 τρίτεκνους με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, μισθωτός με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, που μέχρι σήμερα θα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, πλέον θα πληρώνει μηδενικό φόρο. Για ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ, η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το πέμπτο παιδί από 5.500 σε 6.500 ευρώ. Η αύξηση θα ισχύσει και για γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026, στηρίζοντας χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες.

Πάνω από 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός το 2027 – Στόχος τα 1.000 ευρώ το 2028

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027, υπενθυμίζοντας ότι αυτός ήταν ο στόχος που είχε τεθεί στο προεκλογικό πρόγραμμα του 2023. Όπως είπε, ο νέος στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Παράλληλα, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα ωφεληθούν από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον ερχόμενο Απρίλιο, καθώς και από τις υπόλοιπες φορολογικές ελαφρύνσεις.

Σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε ο πρωθυπουργός:

Νέος με βασικό μισθό θα έχει όφελος 414 ευρώ το 2027 και συνολικά 1.040 ευρώ το 2028.

Υπάλληλος με τρεις τριετίες και καθαρό μισθό 959 ευρώ θα έχει συνολική αύξηση που το 2028 θα φτάσει τα 1.055 ευρώ.

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αφορούν συνολικά 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την καθημερινή ακρίβεια.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην κυβερνητική προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε επιλεγμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τονίζοντας ότι η προσπάθεια «ήδη φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα».

Μείωση 30% στην τιμή του ρεύματος σε 3 χρόνια

Στόχος της κυβέρνησης είναι η μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το «Βελλίδειο». Την Τρίτη, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα παρουσιάσει σε συνέντευξη Τύπου τα μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την ενεργειακή εξοικονόμηση, καθώς και το σχέδιο δράσης για την επίτευξη του στόχου.

Η πρώτη παρέμβαση θα γίνει από τον Ιανουάριο, με την περικοπή κατά 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος. Η μείωση θα αφορά περισσότερες από 6 εκατομμύρια παροχές.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη δυνατότητα της παρέμβασης με τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις διασυνδέσεις των νησιών, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική έχει διατηρήσει τις τιμές του ρεύματος 19% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα νέα σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ, με τιμή 11,5 λεπτά την κιλοβατώρα, τα οποία, όπως είπε, δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να «κλειδώσουν» σήμερα αυτή την τιμή για τον επόμενο χρόνο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η οικονομική εξυγίανση της ΔΕΗ επιτρέπει στην επιχείρηση να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές στη σημερινή συγκυρία.

Τέλος, προανήγγειλε μεγάλο πρόγραμμα επιδοτούμενης αγοράς αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων για 100.000 δικαιούχους.

Τιμαριθμοποιούνται μόνιμα τα αναπηρικά επιδόματα – Όφελος για 220.000 πολίτες

Μόνιμη τιμαριθμοποίηση όλων των αναπηρικών επιδομάτων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για αίτημα του αναπηρικού κινήματος εδώ και πολλά χρόνια.

Με τη ρύθμιση, 220.000 πολίτες θα έχουν πρόσθετο μέσο ετήσιο όφελος περίπου 220 ευρώ, καθώς η ενίσχυση που λαμβάνουν θα ακολουθεί πλέον την εξέλιξη του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

«Πρόκειται για μια παράλειψη που έρχεται από το παρελθόν και ευτυχώς σήμερα διορθώνεται», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ακίνητα: Στο 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγοραστές από τρίτες χώρες

Αύξηση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων από 3% σε 15% για αγοραστές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ειδικά στο αυξημένο ενδιαφέρον από χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία και το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι, αν και σε έναν βαθμό είναι καλοδεχούμενο, έχει συμβάλει στη διατήρηση υψηλών τιμών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

«Σας μίλησα για κίνητρα, αλλά να σας μιλήσω και για ένα αντικίνητρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας την αύξηση του φόρου μεταβίβασης.

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος – Στο 15% ο φόρος στα υψηλά εισοδήματα στελεχών

Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση ως κατάργηση του «τελευταίου μνημονιακού νόμου».

Από το 2027 το τέλος επιτηδεύματος καταργείται για νομικά πρόσωπα με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Από το 2028 το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 50% και από το 2029 καταργείται πλήρως και στην Αττική.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, μια επιχείρηση λιανεμπορίου με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, που το 2026 πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 1.600 ευρώ, από το 2027 θα πληρώνει μηδενικό τέλος.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε αλλαγή στη φορολόγηση των εισοδημάτων που λαμβάνουν μέλη διοικητικών συμβουλίων και ανώτερα στελέχη από τα κέρδη των επιχειρήσεων. Για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ, ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 5% σε 15%.

«Πρόκειται για μια απόφαση φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά πιστεύω και κοινής λογικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Στόχος ανεργία κάτω από 6%, μέσος μισθός πάνω από 1.800 ευρώ και χρέος κάτω από 110% του ΑΕΠ το 2030

Τους βασικούς οικονομικούς στόχους της επόμενης τετραετίας, με ορίζοντα το 2031, έθεσε παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες επιδιώξεις για την απασχόληση, τους μισθούς, τις επενδύσεις και το δημόσιο χρέος.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ανεργία να υποχωρήσει κάτω από το 6%, ώστε η Ελλάδα να φτάσει «επιτέλους» τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, η οικονομία θα πρέπει να αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό άνω του 2%, ρυθμό που, όπως είπε, θα είναι διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε ο μέσος μισθός να ξεπεράσει τα 1.800 ευρώ.

Αναφερόμενος στον κατώτατο μισθό, επανέλαβε ότι από τον Ιανουάριο του 2028 θα διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ. «Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, ο στόχος είναι να αυξηθούν από τα σημερινά 46 δισ. ευρώ στα 65 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ το 20% του ΑΕΠ. «Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση που ακόμα μας χωρίζει από την Ευρώπη στο μέτωπο των επενδύσεων», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, προανήγγειλε συνέχιση της ταχείας αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους, το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, θα υποχωρήσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029 και κάτω από το 110% το 2030.

Τέλος, έθεσε ως «εθνικό στόχο» την κατάκτηση από το ελληνικό αξιόχρεο της ανώτερης ενδιάμεσης βαθμίδας Α. Όπως εξήγησε, μια περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σημαίνει ευνοϊκότερο δανεισμό για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αλλά και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια.