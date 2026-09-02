90 η ΔΕΘ: Η ανάπτυξη μετατρέπεται σε δύναμη για την κοινωνία Του Μακάριου Β. Λαζαρίδη

Του Μακάριου Β. Λαζαρίδη

Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας –

τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγωνίες των νοικοκυριών, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Ουσιαστικά θα αποτελέσει το επόμενο βήμα μιας πολιτικής που μετατρέπει την ανάπτυξη της οικονομίας σε υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια για την ελληνική οικογένεια.

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της επόμενης περιόδου. Και είναι ένα στοίχημα που δεν κερδίζεται με εύκολες υποσχέσεις, αλλά με μια οικονομία που παράγει περισσότερο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, περιορίζει τη φοροδιαφυγή και επιτρέπει στην Πολιτεία να επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης. Προφανώς δεν αρκεί από μόνη της η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, που παρατηρείται τελευταία. Αυτό που έχει σημασία για τον πολίτη είναι τι μένει τελικά στην τσέπη του. Γι’ αυτό και η προσπάθεια θα συνεχιστεί σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: συγκράτηση των τιμών και αύξηση των εισοδημάτων. Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την αγορά και τη στέγαση, ενώ οι συζητήσεις με την παραγωγική αλυσίδα δημιουργούν προσδοκίες για νέες μειώσεις τιμών από το φθινόπωρο.

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Πρόκειται για ανθρώπους που εργάζονται, επιχειρούν, επενδύουν και στηρίζουν καθημερινά την ελληνική οικονομία. Η επόμενη δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει το άλλο Σαββατοκύριακο ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα τους δώσει περισσότερες τις αναγκαίες «ανάσες», με έμφαση στη μείωση των βαρών και στη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου φορολογικού περιβάλλοντος.

Η κατεύθυνση αυτή δεν σημαίνει επιστροφή σε μια λογική παροχών χωρίς αντίκρισμα, όπως μας έχουν συνηθίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απεναντίας, στηρίζεται σε μια διαφορετική οικονομική φιλοσοφία με την ακόλουθη σειρά: αναπτυξιακή πολιτική σε συνδυασμό με περισσότερους ελέγχους και περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιπλέον έσοδα, φορολογικές ελαφρύνσεις. Και όσο διευρύνεται η φορολογική βάση, τόσο περισσότερα περιθώρια δημιουργούνται για επιπλέον οφέλη στους συνεπείς πολίτες και στις επιχειρήσεις. Στην καρδιά της κυβερνητικής πολιτικής βεβαίως παραμένει και η οικογένεια. Η στήριξη των γονέων, των παιδιών, των συνταξιούχων και των ευάλωτων συμπολιτών αποτελεί μια επένδυση στη συνοχή της κοινωνίας και στο δημογραφικό μέλλον της χώρας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η φετινή ΔΕΘ πρέπει να δει πέρα από τη συγκυρία. Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δεν θα εξαντληθούν σε μέτρα για τους επόμενους μήνες, αλλά θα εντάσσονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας, που θα απαντά στο ερώτημα πώς η Ελλάδα θα συνεχίσει να μεγαλώνει οικονομικά και πώς αυτή η ανάπτυξη θα μεταφράζεται σε καλύτερη καθημερινότητα για όλους.

Η χώρα χρειάζεται μια σχέση εμπιστοσύνης που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες πολιτικές, μετρήσιμα αποτελέσματα και ρεαλιστική ελπίδα. Αυτό, τελικά, πρέπει να είναι το μήνυμα της φετινής ΔΕΘ: ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός. Αποκτά αξία όταν επιστρέφει στην κοινωνία, όταν μειώνει τα βάρη, στηρίζει την οικογένεια, ενισχύει τη μεσαία τάξη και δημιουργεί καλύτερες προοπτικές για τη νέα γενιά. Αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη και γίνεται πράξη.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική” στις 29-08-2026