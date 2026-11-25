Συνέντευξη στον Δημήτρη Συρμάτση

«Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Κεντρική Μακεδονία εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά σε εισοδήματα, κατά κεφαλήν ΑΕΠ και αναπτυξιακές ευκαιρίες» σημειώνει στην «Π» ο Πέτρος Λεκάκης, αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ο πρ. πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου απαντά για τις προτεραιότητές του για τη Θεσσαλονίκη, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος, το αφήγημα του κόμματος για συστράτευση ενώ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της.

Κ. Λεκάκη, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομία, την ώρα καταγγέλλεται ότι τα funds και οι εταιρείες διαχείρισης λειτουργούν ανεξέλεγκτα και οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας πολλαπλασιάζονται. Ποια είναι η ρεαλιστική αντιπρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πραγματική προστασία των δανειοληπτών;

Το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους οικονομικούς δείκτες, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες ζουν με την αγωνία ότι μπορεί να χάσουν το σπίτι τους. Έχει διαμορφωθεί μια πραγματικότητα στην οποία τα funds διαθέτουν τεράστια διαπραγματευτική ισχύ και ο δανειολήπτης ελάχιστα περιθώρια ουσιαστικής προστασίας. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που ως κυβέρνηση, θεσμοθέτησε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Και μάλιστα σε συνθήκες ασύγκριτα δυσκολότερες, στο ξέσπασμα της βαθύτερης οικονομικής κρίσης, με τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ύστερα από τη δημοσιονομική εκτροπή της περιόδου διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Προτείνουμε την επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, με κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια, το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του πριν μεταβιβαστεί σε fund, με τίμημα συνδεδεμένο με την προσφορά του fund, την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και αυστηρούς κανόνες λειτουργίας για τους servicers. Πρόκειται για συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες παρεμβάσεις που αποκαθιστούν την ισορροπία μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών. Για εμάς, η δεύτερη ευκαιρία πρέπει να είναι πραγματικό δικαίωμα και όχι μια ακόμη κυβερνητική εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα.

Τα πρόσφατα σκάνδαλα φοροδιαφυγής – και όχι μόνο – ανέδειξαν ένα τεράστιο ζήτημα διαφάνειας, αλλά και πιθανής ανοχής ή ολιγωρίας των ελεγκτικών μηχανισμών. Πόσο ψηλά φτάνουν οι πολιτικές ευθύνες του κρατικού μηχανισμού και πώς απαντάτε στο κυβερνητικό αφήγημα περί “νομιμότητας παντού”;

Ας ξεκινήσουμε από μια βασική διαπίστωση. Πολλά από τα μεγάλα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια ήρθαν στο φως ύστερα από καταγγελίες, δημοσιογραφικές αποκαλύψεις ή παρεμβάσεις ευρωπαϊκών αρχών. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι πρόσφατες μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής αναδεικνύουν σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της πρόληψης και των ελέγχων. Προσωπικά θεωρώ ότι εδώ αναδεικνύεται μια βαθύτερη πολιτική επιλογή. Ένα μοντέλο διακυβέρνησης που ανέχεται τεράστιες ανισότητες, επιτρέπει τη συγκέντρωση πλούτου και δημιουργεί συνθήκες άδικης αναδιανομής του, την ώρα που οι συνεπείς φορολογούμενοι σηκώνουν δυσανάλογα βάρη.

Είναι ταυτόχρονα και μια κραυγαλέα αποτυχία του περιβόητου «επιτελικού κράτους». Αναρωτιέμαι πραγματικά: μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, με τόσους μηχανισμούς και τόσες εξουσίες συγκεντρωμένες στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτά είναι τα αποτελέσματα για τα οποία υπερηφανεύεται η κυβέρνηση; Η νομιμότητα παντού κρίνεται στην πράξη. Και προϋποθέτει έλεγχο, διαφάνεια και λογοδοσία, πρωτίστως από εκείνους που ασκούν την εξουσία.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που έχει επιφέρει η σημερινή διακυβέρνηση στην ελληνική κοινωνία και με ποιο αφήγημα καλείτε τους προοδευτικούς πολίτες να συστρατευθούν μαζί σας;

Θα ξεχώριζα τρία κομβικά πλήγματα αυτής της διακυβέρνησης. Πρώτον, τη βαθιά απαξίωση των θεσμών. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίστηκε θεσμικές διαδικασίες, μηχανισμούς ελέγχου και ζητήματα λογοδοσίας, με πολιτικό κυνισμό και συχνά χωρίς τον απαιτούμενο σεβασμό, έχει αφήσει μια μεγάλη πληγή στη λειτουργία της δημοκρατίας και στην εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεύτερον, τη σπατάλη μιας ιστορικής αναπτυξιακής ευκαιρίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία προσέφεραν μια μοναδική δυνατότητα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δυστυχώς, οι κυβερνητικές επιλογές δεν οδήγησαν στον ουσιαστικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας που είχαμε ανάγκη. Και τρίτον, το κοινωνικό αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. Δεκαέξι χρόνια μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη, με μεγάλες ανισότητες και περιορισμένες προοπτικές για ευρύτατα κοινωνικά στρώματα. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης, με αποκατάσταση της θεσμικής αξιοπιστίας, παραγωγική ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και πραγματική ευρωπαϊκή σύγκλιση. Μια Ελλάδα για όλους, με άλλες προτεραιότητες και δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

Πώς κρίνετε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη και ποιες είναι οι δικές σας άμεσες προτεραιότητες για την πόλη;

Ας κάνουμε έναν απολογισμό. Τα τελευταία 22 χρόνια το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε αυτοδύναμα μόλις δύο. Στο διάστημα αυτό η Θεσσαλονίκη απέκτησε επιτέλους Μετρό, ύστερα από τεράστιες καθυστερήσεις, κατασκευάζεται το Flyover και προχωρά η επέκταση του 6ου προβλήτα. Πέρα από αυτά, πολλά από τα μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια της πόλης παραμένουν ακόμη μακέτες, εξαγγελίες και σχέδια επί χάρτου. Και μάλιστα σε μια περίοδο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες. Ακόμη όμως και αν αναγνωρίσουμε μια κινητικότητα στις υποδομές, η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Κεντρική Μακεδονία εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά σε εισοδήματα, κατά κεφαλήν ΑΕΠ και αναπτυξιακές ευκαιρίες. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που απουσιάζουν σχεδόν από την πολιτική συζήτηση.

Οι δικές μου προτεραιότητες είναι συγκεκριμένες: επέκταση του Μετρό στα δυτικά, ολοκληρωμένο συγκοινωνιακό δίκτυο, ενιαίο παραλιακό μέτωπο και ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της πόλης. Γιατί τελικά το ζητούμενο είναι η Θεσσαλονίκη να δημιουργεί περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να προσφέρει προοπτική στους ανθρώπους της.

Ποιος είναι ο πήχης για το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης, μια περιφέρεια παραδοσιακά απαιτητική; Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ πείθει πλέον ως κυβερνητική εναλλακτική;

Το ΠΑΣΟΚ, ιστορικά, πολιτικά και προγραμματικά, οφείλει να αποτελεί την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας απέναντι στη συντήρηση και τη Δεξιά. Αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διαμόρφωση μιας νέας, ευρείας πολιτικής και κοινωνικής συμμαχίας, με πλειοψηφικούς ορίζοντες. Το πετύχαμε στο παρελθόν και φιλοδοξούμε να το πετύχουμε ξανά. Πόρτα πόρτα, γειτονιά γειτονιά, δήμο δήμο.

Άλλωστε, ακόμη και όσοι διαφωνούν μαζί μας αναγνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει συγκροτημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης, στελέχη, πανελλαδική οργανωτική διάρθρωση, ισχυρές αναφορές στην κοινωνία, στην Αυτοδιοίκηση και στους χώρους εργασίας. Έχει τη θεσμική μνήμη και την εμπειρία ενός κόμματος που γνωρίζει τι σημαίνει να κυβερνάς. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης ο πήχης είναι η ουσιαστική πολιτική και εκλογική ενίσχυση της παράταξής μας, η επανασύνδεσή της με τα δυναμικά κοινωνικά στρώματα και τις παραγωγικές ηλικίες. Να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική δύναμη στην πόλη. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις. Οφείλουμε να τις μετατρέψουμε σε εμπιστοσύνη και πολιτική δυναμική.

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολιτική», 21-11-2026)