Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για όλους τους δήμους ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Παρεμβάσεις 7,5 εκατ. ευρώ για την κυβερνοασφάλεια

της Βαρβάρας Ζούκα

Το δικό της «Police Online» αποκτά η Δημοτική Αστυνομία, με ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, που θα επιτρέπει στους δημοτικούς αστυνομικούς να καταγράφουν επιτόπου ελέγχους και παραβάσεις μέσω φορητών ψηφιακών συσκευών, να αντλούν στοιχεία και να ανταλλάσσουν δεδομένα με την Ελληνική Αστυνομία.

Η ανάπτυξη του νέου συστήματος, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών δημοτικής αστυνομίας που λειτουργούν σε όλους τους δήμους της χώρας, προχωρά με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου, η δημιουργία αυτού του νέου πληροφοριακού συστήματος αποτελεί ένα αίτημα που προέρχεται από τις ίδιες τις υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας, οι οποίες ζητούν κοινά ψηφιακά εργαλεία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Στα πρότυπα του «Police Online» της ΕΛ.ΑΣ., το νέο σύστημα σχεδιάζεται, ώστε να εξυπηρετεί όλους τους δήμους, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές τους ανάγκες. Βασικό χαρακτηριστικό του θα είναι η δυνατότητα διασύνδεσης τόσο με το αντίστοιχο σύστημα της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και με άλλα κρατικά πληροφοριακά συστήματα.

Στην πράξη, οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους και αυτοψίες με τη χρήση φορητών συσκευών, καταχωρίζοντας επιτόπου τα στοιχεία των παραβάσεων. Η ηλεκτρονική βεβαίωση και διαχείριση των προστίμων αναμένεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία, τα διοικητικά λάθη και τις καθυστερήσεις που συχνά σημειώνονται σήμερα στη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.

Το νέο σύστημα θα καλύπτει και την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών, με δυνατότητες ψηφιακής οργάνωσης του προσωπικού, των βαρδιών και των επιχειρησιακών ελέγχων. Παράλληλα, μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και της έκδοσης αναφορών, οι δήμοι θα αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα για τη δραστηριότητα και την αποτελεσματικότητα της δημοτικής αστυνομίας.

Παρεμβάσεις 7,5 εκατ. ευρώ στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας

Στο μέτωπο της κυβερνοασφάλειας, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, με στόχο τη θωράκιση των δήμων απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις. Η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Cyber Security» αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Ο ανάδοχος θα εξετάσει τις ανάγκες κάθε δήμου και θα πραγματοποιήσει ελέγχους για τον εντοπισμό ευπαθειών, ώστε να διατεθούν οι πρώτες εφαρμογές προστασίας. Η υποστήριξη, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, θα προσαρμόζεται στο μέγεθος και στις πραγματικές ανάγκες κάθε δήμου.

Το έργο περιλαμβάνει όχι μόνο την ανάπτυξη διαδικασιών πρόληψης και αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, αλλά και την εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων. Στόχος είναι οι δήμοι να αποκτήσουν τα απαραίτητα τεχνολογικά εργαλεία καθώς και προσωπικό κατάλληλα προετοιμασμένο για την αναγνώριση και τη διαχείριση ψηφιακών απειλών.

Πάνω από 360.000 κατασχετήρια δήμων μέσω μέσω του govHUB

Στο μεταξύ, περισσότερα από 360.000 κατασχετήρια και 168.000 άρσεις κατασχέσεων έχουν ήδη διεκπεραιωθεί μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του govHUB, η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι διαχειρίζονται τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών μέσω των τραπεζών. Οι αποστολές κατασχετηρίων προς τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν ξεπεράσει τα 1,6 εκατομμύρια, ενώ ο μέσος χρόνος απάντησης έχει περιοριστεί σε μόλις τρεις ημέρες.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε μια διαδικασία που επί χρόνια αποτελούσε πηγή ταλαιπωρίας τόσο για τις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων και τις τράπεζες όσο και για τους ίδιους τους δημότες, οι οποίοι συχνά χρειάζονταν μήνες, για να πετύχουν την αποδέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Πλέον οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα κατασχετήρια εις χείρας τρίτων προς όλες τις τράπεζες, χωρίς έντυπα έγγραφα και φυσικές επιδόσεις. Οι τράπεζες απαντούν επίσης ηλεκτρονικά, ενώ με την ίδια διαδικασία πραγματοποιούνται και οι άρσεις των κατασχέσεων. Έτσι, οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την πορεία κάθε υπόθεσης, από την αποστολή του κατασχετηρίου μέχρι την είσπραξη της οφειλής ή την άρση της κατάσχεσης.

Σημαντική πρόοδος, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, καταγράφεται ευρύτερα στην ψηφιακή επικοινωνία των δήμων με τους πολίτες. Ήδη, περισσότερα από 293.000 έγγραφα, μεταξύ των οποίων αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλόγων και ατομικές ειδοποιήσεις χρεών, έχουν επιδοθεί ψηφιακά μέσω του gov.gr και του Gov.gr Wallet.

Οι δημότες ενημερώνονται μέσω του Wallet και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, χωρίς να απαιτείται η παραδοσιακή ταχυδρομική αποστολή, ενώ για τους δήμους η αλλαγή μεταφράζεται σε λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και εξοικονόμηση πόρων από εκτυπώσεις και ταχυδρομικά έξοδα.

Ανεβάζουν ταχύτητα οι «Έξυπνες Πόλεις»

Στο μεταξύ, σημάδια επιτάχυνσης παρουσιάζει το πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις», το οποίο μέχρι και πέρυσι κατέγραφε μάλλον απογοητευτικές επιδόσεις, με σημαντικές καθυστερήσεις στην ωρίμανση και στην υλοποίηση των έργων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, περισσότεροι από 310 δήμοι έχουν υποβάλει προτάσεις, από τις οποίες 217 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, 194 έχουν δημοπρατηθεί και 94 έχουν συμβασιοποιηθεί.

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 21-11-2026)