Σοκαρισμένος είναι ο ποδοσφαιρικός κόσμος από τον θάνατο του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ, μετά από τη βίαιη σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οουόνο.

Ο διεθνής τερματοφύλακας της Ανδόρας αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης και κινδυνεύει με αποκλεισμό 12 αγωνιστικών εξαιτίας του αντιαθλητικού μαρκαρίσματος που προκάλεσε τον θάνατο του αντιπάλου του.

Μετά την τραγική κατάληξη που είχε το μαρκάρισμα, με τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, πλέον μπαίνει στο κάδρο και το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει ποινικές ευθύνες ο διεθνής τερματοφύλακας από την Ισημερινή Γουινέα, εφόσον αποδειχθεί ότι η πράξη του συνιστά αξιόποινη αμέλεια.

Τι αναφέρει ο ισπανικός Ποινικός Κώδικας

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, το γεγονός ότι η σύγκρουση σημειώθηκε κατά διάρκεια μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης δεν απαλλάσσει τον τερματοφύλακα από την εφαρμογή του ποινικού δικαίου.

Αν αποδειχθεί ότι η ενέργεια του Οουόνο ξεπέρασε τα όρια του κινδύνου που θεωρείται αποδεκτός για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και συνιστά ποινικά κολάσιμη αμέλεια, τότε δεν αποκλείεται ο τερματοφύλακας να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να εξεταστεί και η αιτία του θανάτου του αθλητή και αν αυτή συνδέεται με τη σύγκρουση.

Όπως αναφέρει το άρθρο 142 του ισπανικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται φυλάκιση από ένα έως τέσσερα χρόνια σε περίπτωση ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια.