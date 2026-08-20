Στιγμές φόβου έζησαν το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) περαστικοί και θαμώνες στην Πλατεία Άθωνος, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όταν τμήμα οροφής από μπαλκόνι παλαιού κτιρίου αποκολλήθηκε και κατέπεσε στο πλακόστρωτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους πεζόδρομους της πόλης, ο οποίος σφύζει καθημερινά από ζωή λόγω των δεκάδων καταστημάτων εστίασης, και εμπορικών μαγαζιών.

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, καθώς από το σημείο διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες και τουρίστες.

Από την πτώση των βαρέων υλικών προκλήθηκαν ωστόσο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα σταθμευμένο επιβατικό όχημα, στο παραμπρίζ και την οροφή του, ενώ η περιοχή γέμισε με συντρίμια.

Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται μετά από την τοποθέτηση κορδέλας. Άνθρωποι που βρισκόταν κοντά στο σημείο την ώρα της πτώσης, άκουσαν αρχικά έναν δυνατό θόρυβο και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι κομμάτι της οροφής είχε καταρρεύσει.