“Διευρύνεται” το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη

Στους 33 ανέρχεται πλέον η κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ μετά την προσθήκη και του Μιχάλη Χουρδάκη. Ο Βουλευτής Α’ περιφέρειας Θεσσαλονίκης την προηγούμενη Τρίτη συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και επισημοποιήσαν την συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. “Είναι σαφές, ότι η χώρα χρειάζεται µία σοβαρή, αξιόπιστη και εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης. Ελπίζω ότι και εγώ µε την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή εμπειρία θα συμβάλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και στο ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα που υπάρχει εδώ”, είπε ο κ. Χουρδάκης που χαρακτήρισε την επιλογή του συνειδητή.

Ο στόχος που πλέον θέτει το κόμμα είναι να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 35 βουλευτές μέχρι τον Σεπτέμβριο. Στο προθάλαμο της “Χαριλάου Τρικούπη”, περιμένουν αρκετοί ανεξάρτητοι και μη προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα. “Τελειωμένη” είναι η μετακίνηση του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη και μάλιστα φαίνεται να λύθηκε και το πρόβλημα αναφορικά με την περιφέρεια που θα διεκδικήσει την εκλογή του. Τελικά αυτή θα είναι η Α’ Πειραιά στην οποία πάντως το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία πολλά χρόνια αδυνατεί να εκλέξει βουλευτή.

Δύο κυρίες που έχουν αποχωρήσει από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη συζητούν με το ΠΑΣΟΚ. Γιώτα Πούλου και Θοδώρα Τζάκρη. Η περίπτωση της τελευταίας είναι η πιο σύνθετη εξαιτίας του γνωστού προβλήματος ( υπερβαίνει τα 20 έτη θητείας στην Βουλή που είναι το όριο που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ). Ωστόσο και αυτό το ζήτημα ίσως να λυθεί με σχετικά “ειρηνικό” τρόπο, αφού υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις. Που μεταφράζεται σε σύμπραξη της κ. Τζάκρη με το ΠΑΣΟΚ ως συνεργαζόμενη.

Στα ονόματα που επίσης ακούγονται είναι του Αλέξανδρου Αυλωνίτη που είναι βουλευτής Κέρκυρας. Επίσης το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η ανεξαρτητοποίηση της Νίνας Κασιμμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Εξέλιξη που θα ανοίξει τον δρόμο προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τέλος δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και μετακίνηση βουλευτή που δεν προέρχεται από την κεντροαριστερά και θα ενισχύσει σημαντικά την διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.

Θεσσαλονίκη

Η μεταγραφή του Μιχάλη Χουρδάκη στην Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης αρχίζει να σχηματοποιεί το ψηφοδέλτιο του κόμματος. Για μία περιφέρεια πάντως στην οποία εξακολουθεί το κόμμα να αντιμετωπίζει προβλήματα. Άλλωστε το ΠΑΣΟΚ είχε βρεθεί στην τέταρτη και πέμπτη θέση στις τελευταίες εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές.

Εκτός του Μιχάλη Χουρδάκη στο ψηφοδέλτιο θα βρεθούν οι επίσης βουλευτές Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς. Επίσης η Πέννυ Δαλαμπούρα και Πέτρος Λεκάκης που ήταν υποψήφιοι και το 2023.

Σίγουροι επίσης θα πρέπει να θεωρούνται ο Χρήστος Παπαστεργίου επικεφαλής της παράταξης “πράξεις για την Μακεδονία” που διεκδίκησε την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, ο νομικός Αργύρης Αργυριάδης, ο πρώην γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Α Θεσσαλονίκης Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, ο Μιχάλης Πάππου που στις προηγούμενες εθνικές εκλογές ήταν υποψήφιος στην Β Θεσσαλονίκης, ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. “Ευπρόσδεκτος”, αν τελικά το αποφασίσει, θα είναι και ο Τάσος Τζήκας ο επί 14 χρόνια πρόεδρος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ακούγεται επίσης το όνομα του παραολυμπιονίκη Αντρέα Κατσαρού.

Στο ψηφοδέλτιο του κόμματος δεν θα είναι για διαφορετικούς λόγους οι τρεις πρώτοι των εθνικών εκλογών του 2023. Δηλαδή ο Χάρης Κατανίδης, ο Αντώνης Σαουλίδης, και ο Γιάννης Μαγκριώτης. Επίσης δεν θα είναι και οι δύο αντιδήμαρχοι του δήμου Θεσσαλονίκης Δήμητρα Αγκαθίδου και Θοδώρα Λειψιστινού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ” ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ” ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τους διαμήνυσε πως αν θα επιθυμούν να είναι υποψήφιες θα έπρεπε να αποχωρήσουν από τη θέση τους.