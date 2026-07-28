Κωνσταντίνος Γκιουλέκας: Οι συζητήσεις για την περιφέρεια θα γίνουν στο χρόνο τους.

Συνέντευξη στον Βαγγέλη Παπαντώνη

Για τον νέο ρόλο του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, τις μεγάλες προκλήσεις και τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη της Θεσσαλονίκης, αλλά και την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των φορέων της πόλης, μιλά στην «Π» ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Αναφέρεται στις πρωτοβουλίες του ΥΜΑΘ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, στις συνεργασίες με τους παραγωγικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, αλλά και στον στόχο να καταστεί η Βόρεια Ελλάδα αναπτυξιακός, οικονομικός και ενεργειακός κόμβος της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, μιλά για τα μεγάλα έργα υποδομής της Θεσσαλονίκης, τον ρόλο του Συντονιστικού Συμβουλίου, το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών, ενώ στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην πολιτική βία. Τέλος, απαντά στα σενάρια που τον θέλουν υποψήφιο περιφερειάρχη στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Έχετε συμπληρώσει ένα σημαντικό διάστημα στο τιμόνι του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου σήμερα και ποιο είναι το αποτύπωμα που θέλετε να αφήσει στη Μακεδονία και τη Θράκη;

Η φιλοσοφία μας στο ΥΜΑΘ είναι ξεκάθαρη: Αλλάζουμε το μοντέλο επικοινωνίας. Δεν περιμένουμε στο γραφείο μας να συζητήσουμε και να λύσουμε προβλήματα, αλλά πηγαίνουμε κοντά στους συμπολίτες μας, για να συζητήσουμε μαζί τις προοπτικές και τις δυνατότητες για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Μακεδονίας και της Θράκης. Για τον λόγο αυτόνβρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι περιοδείες μας σε κάθε έναν από τους 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Πραγματοποιούμε προκειμένου να καταγράψουμε τα προβλήματα στην πηγή τους και να συνομιλήσουμε με τους ίδιους τους ανθρώπους της αγοράς. Ειδικώτερα, Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Να αξιοποιήσουν οι τοπικές αγορές τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να δημιουργήσουμε με την ΔΥΠΑ ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης εργαζομένων σε κάθε νομό ανάλογα με τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, με την παρουσία μας σε κάθε νομό, δίνουμε τεράστια έμφαση στις περιοδείες εξωστρέφειας στα Βαλκάνια που πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα. Πραγματοποιήσαμε σημαντικά συνέδρια στην Θεσσαλονίκη, όπως το blue Heritage τον περασμένο Μάρτιο, με πάνω από 120 ομιλητές και πρόσφατα το Balkan Forum Παράλληλα, συστήσαμε ένα κλιμάκιο από τους εκπροσώπους όλων των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης, τις Πρυτανικές αρχές των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, των Λιμένων, των μεγάλων επιμελητηρίων, των συνδέσμων Βιομηχάνων και Εξαγωγέων, τους Περιφερειάρχες, τους εκπροσώπους των Δημάρχων της περιοχής μας και πάρα πολλούς επιχειρηματίες από ολόκληρη την Μακεδονία και την Θράκη. Περισσότερα από 120 άτομα και επισκεφθήκαμε την Σόφια στην Βουλγαρία, το Βελιγράδι στην Σερβία και το Βουκουρέστι στην Ρουμανία. Εκεί συναντηθήκαμε με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των φορέων των βαλκανικών κρατών και πάρα πολλούς επιχειρηματίες, υπογράψαμε μνημόνια συνεργασίας και , ήδη, υπάρχουν σαφή θετικά αποτελέσματα και νέες συνεργασίες που συνάπτονται. Μια περιοδεία που θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη που αποτελούν μια συνολική μεγάλη αγορά, ένα σημαντικότατο πεδίο πολιτικών δράσεων για εμάς στον ακαδημαϊκό, στον αυτοδιοικητικό και στον επιχειρηματικό τομέα. Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας, αναδεικνύοντας τη Βόρεια Ελλάδα ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης. Μέσα από αυτές τις διεθνείς επαφές και αποστολές μας, εργαζόμαστε συστηματικά αναλύοντας τις προοπτικές σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή, καθώς και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας. Θέλουμε η Μακεδονία και η Θράκη να αποτελούν τον κεντρικό αναπτυξιακό, οικονομικό και ενεργειακό κόμβο ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πραγματοποιήσαμε σημαντικά συνέδρια όπως το Blue Heritage τον περασμένο Μάρτιο και μόλις πρόσφατα το Balkan Forum για να φέρουμε πιο κοντά την εμπορική ναυτιλία στην Βόρειο Ελλάδα.

Παράλληλα, δημιουργήσαμε το Συντονιστικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο συνεδριάζει διαρκώς και αποτελείται από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας, τους Δημάρχους, τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, των εταιρειών που κατασκευάζουν τα μεγάλα έργα στην Θεσσαλονίκη. Ενωμενοι όλοι μαζί καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι στο ΥΜΑΘ και δίνουμε λύσεις βελτιώνοντας την καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων. Είναι ένας θεσμός που πέτυχε απόλυτα τον σκοπό του και θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας.

Επίσης, υπάρχει μια διαρκή συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τους Πρυτάνεις της Μακεδονίας και της Θράκης, μια συνεργασία που απέδωσε συγκεκριμένους καρπούς. Με πρότασή μας ιδρύθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα επώνυμη έδρα για τον Μέγα Αλέξανδρο και την εποχή του στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ακόμη, προσπαθούμε να συνδέσουμε τα πανεπιστήμιά μας με την αγορά εργασίας και για τον λόγο αυτόν προκαλέσαμε μια μεγάλη εκδήλωση με τις πρυτανικές αρχές και όλα τα επιμελητήρια και τους επιχειρηματικούς συνδέσμους της περιοχής μας.

Για εμάς, κάθε παρέμβαση που ενισχύει την περιφέρειά μας, κάθε λύση που δίνουμε στις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και τους ίδιους τους Μακεδόνες και Θρακιώτες, αποδεικνύοντας με πράξεις ότι η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί κορυφαία εθνική μας επιταγή. Η εντολή που έχουμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι μια: να ανεβάσουμε την Μακεδονία και την Θράκη πιο ψηλά.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων παρεμβάσεων και έργων υποδομής. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα στοιχήματα που πρέπει να κερδίσει η πόλη τα επόμενα χρόνια και ποιος είναι ο ρόλος του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης στον συντονισμό αυτής της προσπάθειας;

Η Θεσσαλονίκη έχει πληρώσει ακριβά τον χαμένο χρόνο. Για πολλά χρόνια η πόλη άκουγε υποσχέσεις, έβλεπε έργα να καθυστερούν τραγικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και μουσαμάδες να παρουσιάζονται ως πρόοδος. Το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα υποδομής που κατασκευάζονται αυτήν την περίοδο και, παράλληλα, να συνεχίσουμε το έργο πάνω στην ίδια κατεύθυνση. Η σημερινή Κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη ότι η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην απόλυτη προτεραιότητά της. Το Μετρό παραδόθηκε και η πόλη απέκτησε επιτέλους ένα σύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς, μετά από δεκαετίες αναμονής. Πλέον αναμένουμε και την επέκταση προς την Καλαμαριά στο αμέσως προσεχές διάστημα, που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο τους Θεσσαλονικείς. Την ίδια ώρα, προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τον χάρτη της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας. Το Flyover, το οποίο προχωρά με ταχείς ρυθμούς, είναι κρίσιμο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και η ολοκλήρωσή του θα αλλάξει την εικόνα της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο είναι έργα με τεράστια κοινωνική σημασία, που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας για εκατομμύρια πολίτες. Η επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι προχωρεί, η σιδηροδρομική συνδεση Ορμενίου πραγματικότητα και πολλά άλλα έργα σε όλη την Μακεδονία και την Θράκη βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών -Μακεδονίας Θράκης – είναι να λειτουργεί ως θεσμικός σύνδεσμος της περιοχής με την Κυβέρνηση και να συμβάλλει ώστε τα έργα να προχωρούν με σχέδιο, συντονισμό και συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το βασικό διακύβευμα για τη χώρα και με ποιο μήνυμα θα απευθυνθεί η Νέα Δημοκρατία στους πολίτες, ενόψει των εκλογών που έρχονται;

Το βασικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών θα είναι η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνέχιση της πορείας προόδου που έχει ξεκινήσει η χώρα. Οι συμπολίτες μας θα κληθούν να αποφασίσουν αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά με σχέδιο, σοβαρότητα και μεταρρυθμίσεις ή αν θα επιστρέψει σε λογικές αβεβαιότητας, καθυστερήσεων και εύκολων υποσχέσεων. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρο μήνυμα: δεν ισχυριζόμαστε ότι λύθηκαν όλα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες, όμως η χώρα σήμερα είναι πιο ισχυρή, πιο αξιόπιστη και πιο σταθερή από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Με καλύτερους μισθούς, περισσότερες επενδύσεις, μειωμένους φόρους, ισχυρότερη δημόσια υγεία, καλύτερες υποδομές, σύγχρονο κράτος και πραγματικές ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους. Για την Μακεδονία και την Θράκη, το μήνυμα είναι ακόμη πιο συγκεκριμένο. Η Βόρεια Ελλάδα έχει μπροστά της μεγάλες δυνατότητες. Με έργα, εξωστρέφεια, λιμάνια, πανεπιστήμια, επιχειρηματικότητα και σύνδεση με τα Βαλκάνια, μπορεί να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο.

Πρόσφατα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του θανάτου της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας. Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις αυτές και ποιο μήνυμα θεωρείτε ότι πρέπει να σταλεί απέναντι σε κάθε μορφή πολιτικής βίας;

Πρώτα απ’ όλα, εκφράζουμε για ακόμη μία φορά τη βαθιά μας οδύνη για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και την συμπαράστασή μας στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Μιλάμε για μια τραγωδία που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα. Οποιαδήποτε μορφή βίας δεν μπορεί να έχει καμία θέση στην Δημοκρατία μας. Καμία ιδεολογία, καμία διαφωνία, καμία δήθεν πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να δικαιολογήσει επιθέσεις σε ανθρώπους, σπίτια, οικογένειες και ζωές. Όταν η πολιτική αντιπαράθεση μετατρέπεται σε βία, τότε δεν πλήττεται μόνο το θύμα. Πλήττεται η ίδια η Δημοκρατία.Το μήνυμα πρέπει να είναι απόλυτο και ενιαίο: Μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή τρομοκρατίας, εκφοβισμού και πολιτικής βίας. Η διαφωνία είναι στοιχείο της Δημοκρατίας. Η βία είναι εχθρός της. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τον δημόσιο διάλογο, την ασφάλεια των συπολιτών μας και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει στην πολιτική ζωή χωρίς φόβο.

Διαβάζουμε σε δημοσιεύματα το όνομα σας για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Θα σας ενδιέφερε να ειστε υποψήφιος περιφερειάρχης, δεδομένης και της εμπειρίας στο ΥΜΑΘ, στις επόμενες εκλογές;

Μπροστά μας έχουμε τις εθνικές εκλογές και, ταυτόχρονα, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η ευθύνη που έχουμε σήμερα είναι συγκεκριμένη: να υπηρετήσουμε την Μακεδονία και τηνΘράκη με σχέδιο, συνέπεια και αποτελέσματα. Η περιοχή μας έχει τεράστια πλεονεκτήματα. Έχει στρατηγική γεωγραφική θέση, λιμάνια, πανεπιστήμια, επιχειρηματικότητα, παραγωγικές δυνάμεις, ανθρώπινο δυναμικό και άμεση σύνδεση με τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτό που μας απασχολεί είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια, να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα, να συνεχίσουμε τις περιοδείες σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκηςαλλά και στα Βαλκάνια, να ακούμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να φέρνουμε κοντά την Πολιτεία με τους φορείς και τους ανθρώπους της αγοράς.

Οι όποιες συζητήσεις για τις αυτοδιοικητικές εκλογές θα γίνουν στον χρόνο τους. Σήμερα προέχει η δουλειά που έχουμε μπροστά μας: Οι εκλογές, η σταθερότητα της χώρας και η συνέχιση της προσπάθειας ώστε η Βόρεια Ελλάδα να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο στον αναπτυξιακό χάρτη.

Έχετε καθιερώσει συσκέψεις με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων της Θεσσαλονίκης. Πιστεύετε ότι διαχρονικά έλειπε ο συντονισμός μεταξύ των φορέων της πόλης; Και μπορεί το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης να διαδραματίσει τον ρόλο του μητροπολιτικού συντονιστή που πολλοί θεωρούν αναγκαίο για τη Θεσσαλονίκη;

Ναι, πιστεύουμε ότι για πολλά χρόνια στο παρελθόν στην Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όχι επειδή δεν υπήρχαν φορείς ή άνθρωποι με διάθεση να δουλέψουν, αλλά επειδή συχνά ο καθένας λειτουργούσαν μεμονωμένα, ο καθένας μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του. Έτσι, ζητήματα που αφορούσαν στην καθημερινότητα της πόλης, τις υποδομές, την κυκλοφορία, την ανάπτυξη ή την λειτουργία μεγάλων έργων δεν αντιμετωπίζονταν πάντα με ενιαίο τρόπο.

Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε μέσα από τις συσκέψεις του Συντονιστικού που πραγματοποιούμε στο ΥΜΑΘ. Φέρνουμε στο ίδιο τραπέζι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα συναρμόδια Υπουργεία, την Αυτοδιοίκηση, Οργανισμούς και Υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει κοινή εικόνα και πρακτική αντιμετώπιση των ζητημάτων.

Το ΥΜΑΘ λειτουργεί ως θεσμικός κόμβος συντονισμού για την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα. Όταν οι φορείς συνεργάζονται μεταξύ τους, τα προβλήματα εντοπίζονται πιο γρήγορα και οι λύσεις προχωρούν πιο αποτελεσματικά.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 24-7-2026)