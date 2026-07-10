Το τηλεφώνημα Σαμαρά σε Ζαγοράκη, η έρευνα για τους Δήμους και η παρουσία Τζιτζικώστα στην εκδήλωση του Γκιουλέκα

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Αν και μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι οι προεκλογικοί ρυθμοί αλλά και μια ιδιαίτερη κινητικότητα στην αυτοδιοίκηση, δίνουν πολλά παρασκήνια. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα για εσάς..

Τηλεφωνική επικοινωνία , όπως με πληροφόρησε έγκυρη πηγή μου, είχε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με το πρώην ευρωβουλευτή και αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος που σήκωσε το Euro Θοδωρή Ζαγοράκη. Ο λόγος; Πρόταση να κατέβει υποψήφιος βουλευτής στο υπό ίδρυση κόμμα , στην Καβάλα ..

Με ενημέρωσαν πως αρνήθηκε ευγενικά και του είπε πως προτεραιότητα του σήμερα είναι τα ποδοσφαιρικά γήπεδα που δημιούργησε στην Θεσσαλονίκη…. Πάντως οι ίδιες πηγές μου πρόσθεσαν πως τον Ζαγοράκη τον ενδιαφέρει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας .. οπότε το παιχνίδια θα αλλάξει και εκεί αν και νωρίς ακόμα μέχρι τις εκλογές…

Πάντως όπως ήδη σας ενημέρωσε πρώτο το myportal.gr , ήδη έγινε συνάντηση Πατουλίδου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να κατέβει στην Β\ Θεσσαλονίκης. Αλλά μετά έγινε και συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για να κατέβει με το κόμμα που ετοιμάζει…

Τι αποφάσισε δεν ξέρω, η Βούλα το σκέφτεται. Αλλά έχει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα ακόμη και να μην μπει στον προεκλογικό στίβο και να μείνει αυτοδιοίκηση, είτε με το να κατέβει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είτε ακόμα και στον Δήμο Θεσσαλονίκης…

Στον Δήμο Καλαμαριάς μου μεταφέρουν ότι ετοιμαζόμαστε για μεγάλη αλλαγή στα δεδομένα , ειδικότερα μετά το φιλολογούμενο φλερτ Βάρδα-Αράπογλου . Σας έχουμε ενημερώσει πολλές φορές η παρουσία Βάρδα στα Δημοτικά Συμβούλια έχει δημιουργήσει πολύ θετικό αντίκτυπο και εντός αλλά και στους δημότες της Καλαμαριάς.. Πάντως σε μέτρηση που έγινε στο έγκριτο αυτοδιοικητικό site aftodioikisi.gr , η Χρύσα Αράπογλου και η διοίκηση της λαμβάνει 65,7% αρνητική γνώμη.

Στην τελευταία συνεδρίαση πάντως για τις δημαιρεσίες του νέου προεδρείου στον Δήμο Καλαμαριάς ο Χρήστος Βάρδας και η παράταξη του έκανε μια πολύ ουσιαστική και κομβική τοποθέτηση για τους ανεξάρτητους. Το έχουμε πει και το ακούω επίσης από πολύ κόσμο στην Καλαμαριά, ο Βάρδας είναι πάντα παρών στα θέματα του δημοτικού συμβουλίου με σωστές τοποθετήσεις.

Πάντως στην ίδια δημοσκόπηση ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καιτετζίδης, βγαίνει ο πρώτος δήμαρχος σε ικανοποίηση του κόσμου απο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό 32,9% και 13ος σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεύτερος απο την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Στέλιος Αγγελούδης και τρίτος ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος δήμαρχος του Δήμου Χαλκηδόνας.

Επίσης εντύπωση έκανε πως το 58.8% δεν είναι ικανοποιημένο από την διοίκηση Νίκη Ανδρεάδου στον Δήμο Λαγκαδά . Επίσης από τους λοιπούς δήμους ξεχωρίσαμε τον Δήμο Θερμαϊκού με το 62.8% να μην είναι ευχαριστημένο απο την διοίκηση Τζέκου.

Από τα επίσης αξιοσημείωτα της δημοσκόπησης , στα εκτός Θεσσαλονίκης , η μόλις 22.8% αποδοχή του Βασίλη Γιαννάκη Δημάρχου Φλώρινας και το μεγάλο 71.3% που δεν είναι ικανοποιημένοι. Πάντως φίλοι από την Φλώρινα, η οποία έχει μαγικό φαγητό και ομορφιά, μου λένε πως η πόλη έχει γίνει εργοτάξιο και έχει χαθεί το στοίχημα της καθημερινότητας.

Κρατήστε μερικές πληροφορίες για την Α’ Θεσσαλονίκης για το ΠΑΣΟΚ, που από όσο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις θα βγάλει μια έδρα και κυριολεκτικά γίνεται σφαγή.. Το όνομα του Μιχάλη Πάππου ο οποίος κινείται πολύ δυνατά ειδικότερα στα δυτικά και θα αποτελέσει ευχάριστη έκπληξη αν και πολλοί τον θεωρούν αουτσαιντερ… Ο Μιχάλης μου λένε ξέρει πολύ καλά τα εσωκομματικά και τον μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ ..

Διάβασα την πρόσκληση για το balcan forum που διοργανώνει ο Κώστας Γκιουλέκας και το ΥΜΑΘ . Στα βασικά ονόματα της πρόσκλησης είδα αυτό του Απόστολου Τζιτζικώστα. Θα πείτε μίλησε θεσμικά ως Επίτροπος καθώς και το θέμα της εκδήλωσης ήταν σχετικό με το χαρτοφυλάκιό του. Από την άλλη είναι γνωστό πως οι πολιτικές σχέσεις Τζιτζικώστα-Γκιουλέκα είναι ισχυρές και πως φαίνεται να τα έχουν συμφωνήσει για τις περιφερειακές εκλογές του 2028.

Για την Περιφέρεια και τον ανασχηματισμό σας τα είχαμε γράψει πολλές φορές . Σε επίπεδο χωρικών ο Γιάννης Κουφίδης ανέλαβε αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής , στο Κιλκίς παρέμεινε ο Βεργίδης καθώς η Σωτηριάδου αρνήθηκε λόγω λοιπών υποχρεώσεων (έμαθα ότι παντρεύεται και έχει και νέο επαγγελματικό πεδίο) ενώ η Μαυρίδου αποφάσισε τελικά να προτιμήσει το σιγουράκι της αντιπεριφέρειας σε σχέση με την δοκιμασία εκλογής στην Βουλή. Τώρα στους θεματικούς ο ανασχηματισμός είχε άρωμα Μάκη Βορίδη καθώς ο “άνθρωπος” του , ο Αγγελίδης , ανέλαβε αντιπεριφερειάρχης . Πρόκειται για έναν σοβαρό άνθρωπο και επαγγελματία. Κατά τα λοιπά όπως ήδη είχατε μάθει παίξανε στην ΠΚΜ για ακόμα μια φορά μουσικές καρέκλες , καθώς δεν έγινε καμία ουσιαστική αλλαγή. Ήδη η κίνηση έδειξε ότι ούτε ο Σωκράτης Δωρής ούτε η Βίκυ Χατζηβασιλείου θα είναι υποψήφιοι βουλευτές καθώς παρέμειναν. Κατά τα λοιπά νέο πρόσωπο ο Θόδωρος Μητράκας που έγινε αντιπεριφερειάρχης στην θέση του Δωρη και ο Δωρής στην θέση του Αβραμίδη και ο Αβραμίδης κάπου αλλού..

Κρατήστε ότι υποσχέθηκαν στους λοιπούς για να κάμψουν τις αντιδράσεις πως ένα χρόνο πριν τις εκλογές θα έχουμε ακόμα έναν ανασχηματισμό..

Αυτά για σήμερα, καλή συνέχεια