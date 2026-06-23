Γκουτέρες: Οι περικοπές χρηματοδότησης απειλούν την πρόοδο κατά του HIV και του AIDS

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι δεκαετίες προόδου στον αγώνα εναντίον του HIV και του AIDS υπάρχει κίνδυνος να απειληθούν εξαιτίας των παγκόσμιων περικοπών της χρηματοδότησής του.

«Οι θάνατοι που συνδέονται με το AIDS μειώθηκαν κατά 70% από την κορύφωσή τους το 2004, όμως αυτή η πρόοδος απειλείται τώρα μπροστά στις ραγδαίες περικοπές της χρηματοδότησης», τόνισε ο κ. Γκουτέρες μέσω X.

AIDS-related deaths have been reduced by 70% since their peak in 2004, but that progress is now under threat in the face of severe funding cuts. No country or community can #endAIDS alone. Together, let’s demonstrate that the international community can rally around science,… — António Guterres (@antonioguterres) June 22, 2026

Η Γουίνι Μπιανίμα, εκτελεστική διευθύντρια του προγράμματος του ΟΗΕ εναντίον του HIV και του AIDS (UNAIDS), επικαλούμενη δεδομένα του ΟΟΣΑ, επισήμανε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μειώθηκε κατά 23% το 2025.

Υπογράμμισε πως προγράμματα εναντίον του HIV σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα και υψηλούς δείκτες μόλυνσης υπέστησαν ιδιαίτερα βαριά πλήγματα. Σε χώρες με μεγάλο βάρος λόγω του HIV, ο αριθμός των εξετάσεων για τον ιό μειώθηκαν κατά 22%, ενώ οι χρηματοδοτήσεις για τη διάθεση προφυλακτικών μειώθηκαν κατά 90% και πλέον σε ορισμένες περιοχές, πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι σημειώνεται πισωγύρισμα των προσπαθειών για την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ως προς τη μόλυνση από τον HIV, ιδίως των γυναικών και των κοριτσιών, των διεμφυλικών, των εργαζόμενων του σεξ. Η εντεινόμενη ποινικοποίηση των πληθυσμιακών ομάδων αυτών συμβάλλει στην εξάπλωση του ιού που προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, πρόσθεσε.

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης, ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως ο παγκόσμιος αγώνας εναντίον του AIDS απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Στα τέλη του 2024, κάπου 9,2 εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονταν θεραπεία εξακολουθούσαν να μην έχουν πρόσβαση σε αυτήν, σημείωσε.

Σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ, κάπου 630.000 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας ασθενειών που συνδέονταν με το AIDS το 2024.

Η Γενική Συνέλευση άρχισε χθες Δευτέρα και συνεχίζει σήμερα διήμερη (22η-23η Ιουνίου) συνεδρίαση αφιερωμένη στον HIV και στο AIDS, με σκοπό την υιοθέτηση πολιτικής διακήρυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ