Άδ. Γεωργιάδης: Αστείες οι δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την πεποίθησή του ότι δεν θα υπάρξουν καταδίκες στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις αναμένεται να οδηγηθούν είτε σε αρχειοθέτηση είτε σε αθωωτικές αποφάσεις για τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται.

Αναφερόμενος στην Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, τόνισε ότι δεν στοχοποιεί τη Δικαιοσύνη, ωστόσο επανέλαβε την ανάγκη να ανανεωθεί η θητεία των εντεταλμένων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, η ανανέωση αυτή καθίσταται αναγκαστική, λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία –κατά τον ίδιο– πυροδότησε η αποστολή δικογραφιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

«Λόγω της πολιτικής σύγκρουσης είναι αναγκαστική η ανανέωση» των Ευρωπαίων εισαγγελέων στην Ελλάδα, σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «την πολιτική σύγκρουση την προκάλεσε η αποστολή αστείων δικογραφιών στη Βουλή».

«Εγώ το λέω αυτό και παίρνω ένα ρίσκο και το λέω. Τις θεωρώ αστείες. Δεν θα υπάρξει ούτε μια καταδίκη. Δεν στοχοποιώ καμία Δικαιοσύνη», σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Τα μέτρα ενίσχυσης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έδωσε στους πολίτες 500.000.000 ευρώ και η αντιπολίτευση φωνάζει ψίχουλα. Κάθε φορά που κάνει διάγγελμα ο Πρωθυπουργός, είναι για να δώσει λεφτά. Αυτό είναι πρόοδος. Το 2026 έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων σε όλους».

«Η ΝΔ θα είναι αυτοδύναμη»

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Λύση

«Θα πάρουμε αυτοδυναμία. Εγώ τον Βελόπουλο τον πάω στα δικαστήρια είναι δυνατόν να συγκυβερνήσω με τον Βελόπουλο;», σημείωσε χαρακτηριστικά.