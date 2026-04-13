Ολοκληρώθηκε η κανονική σεζόν στο NBA – Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης

Η κανονική σεζόν ολοκληρώθηκε στο NBA και πλέον μπαίνουμε στις αληθινές μάχες που θα κρίνουν ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πρώτα όμως θα διεξαχθούν τα play – in για να δούμε ποιες ομάδες θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την είσοδο τους στα play – of. Διαδικασία που θα διεξαχθεί από τις 14 μέχρι τις 17 Απριλίου. Και μία ημέρα μετά μπαίνουμε στον δρόμο, που θα είναι μακρύς, για να δούμε ποια ομάδα θα τα καταφέρει.

Το πρόγραμμα του Play-In Tournament:

ΤΡΙΤΗ 14/4

Ανατολή: Σάρλοτ (9) – Μαϊάμι (10)

* Ο ηττημένος αποκλείεται.

Δύση: Φοίνιξ (7) – Πόρτλαντ (8)

* Ο νικητής προκρίνεται στα πλέι οφ ως Νο 7.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4

Ανατολή: Φιλαδέλφεια (7) – Ορλάντο (8)

* Ο νικητής προκρίνεται στα πλέι οφ ως Νο 7.

Δύση: Λ.Α. Κλίπερς (9) – Γκόλντεν Στέιτ (10)

* Ο ηττημένος αποκλείεται.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4

Ανατολή: Ηττημένος 7/8 – Νικητής 9/10

Δύση: Ηττημένος 7/8 – Νικητής 9/10

* Οι νικητές προκρίνονται στα πλέι οφ ως Νο 8.

Α΄ ΓΥΡΟΣ ΠΛΕΪ ΟΦ (οι σειρές κρίνονται στις τέσσερις νίκες)

Ανατολική Περιφέρεια

(1) Ντιτρόιτ – (8) Θα αναδειχθεί μέσω του Play-In Tournament

(2) Βοστώνη – (7) Θα αναδειχθεί μέσω του Play-In Tournament

(3) Νέα Υόρκη – (6) Ατλάντα

(4) Κλίβελαντ – (5) Τορόντο

Δυτική Περιφέρεια

(1) Οκλαχόμα Σίτι – (8) Θα αναδειχθεί μέσω του Play-In Tournament

(2) Σαν Αντόνιο – (7) Θα αναδειχθεί μέσω του Play-In Tournament

(3) Ντένβερ – (6) Μινεσότα

(4) Λ.Α. Λέικερς – (5) Χιούστον

ΤΕΛΙΚΟΙ NBA

3 Ιουνίου: Game 1

5 Ιουνίου: Game 2

8 Ιουνίου: Game 3

10 Ιουνίου: Game 4

13 Ιουνίου: Game 5 –Αν χρειαστεί–

16 Ιουνίου: Game 6 –Αν χρειαστεί–

19 Ιουνίου: Game 7 –Αν χρειαστεί–