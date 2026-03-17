ΠΕΔΚΜ: Συνεργασία με την Περιφέρεια με στόχο την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την παράνομη απόθεση μπαζών και ογκωδών στις πόλεις

Πρόταση για την τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αναφορικά με την παράνομη απόθεση αποβλήτων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), εντός αστικού ιστού προωθούν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ).

Δεδομένου ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό για τους δήμους και τους πολίτες, και ότι η ισχύουσα νομοθεσία εμφανίζει κενά στον έλεγχο και επιβολή κυρώσεων, Περιφέρεια και ΠΕΔΚΜ προτείνουν αυστηροποίηση του υφιστάμενου πλαισίου, με εντατικότερους και επιτόπιους ελέγχους, εντός των πόλεων με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ παράλληλα να προβλέπεται κατάσχεση για μεγάλο χρονικό διάστημα του μεταφορικού μέσου που αποθέτει παράνομα μπάζα και ογκώδη.

Ειδικότερα, η τροποποίηση αυτή έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στην Ελληνική Αστυνομία και τη Δημοτική Αστυνομία να σταματάει το όχημα και αν ο οδηγός του δεν έχει συμβληθεί με κάποιο σύστημα, το όχημα να οδηγείται στην πλησιέστερη μονάδα νόμιμης διαχείρισης, να επιβάλλεται στον οδηγό να πληρώσει εκείνος ή ο κύριος του έργου το κόστος της διαχείρισης και να κατάσχεται το όχημα για τρεις μήνες.

Την πρόταση για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου παρουσίασε στη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, τονίζοντας ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία διαπιστώνεται ένα κενό όσον αφορά στον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων για την παράνομη μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων, κυρίως των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και αυτό πρέπει να αλλάξει.

«Το θέμα έχει εξελιχθεί σε μια γάγγραινα τις τελευταίες δεκαετίες καθώς με την κείμενη νομοθεσία το πρόβλημα δεν λύνεται. Αποτέλεσμα είναι να δαπανώνται πολλοί πόροι για να καθαρίζονται όλοι αυτοί οι χώροι αλλά μετά από λίγο διάστημα είναι πάλι γεμάτοι» επισήμανε ο κ. Γιουτίκας.

Αναφερόμενος στους δύο νόμους που ισχύουν σήμερα, είπε ότι είναι ανεπαρκείς και δεν λύνουν το πρόβλημα, καθώς προβλέπουν μόνο επ’ αυτοφώρω σύλληψη. «Έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή τους τελικά δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί έχουν ως κύριο μέλημα και ως πυρήνα της νομοθεσίας ότι πρέπει οι αστυνομικές αρχές να καταδιώκουν αυτόν που ρυπαίνει και η μόνη περίπτωση για να τον κυνηγήσουν είναι να τον πιάσουν επ’ αυτοφώρω, την ώρα που ρίχνει τα απορρίμματα σε χώρους οι οποίοι δεν φυλάσσονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αυτοδιοίκηση να μην μπορεί να συμμετάσχει σε όλη αυτήν την προσπάθεια, από την άλλη, οι αστυνομικές αρχές μόνο μετά από εντολές του εισαγγελέα, να προσπαθούν να πιάσουν έναν ή δύο επ’ αυτοφώρω» υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης.

Ι. Καϊτεζίδης: Βιώνουμε μια ασυδοσία – Να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο

Τη συμφωνία των αυτοδιοικητικών επί της πρότασης του αντιπεριφερειάρχη Κ. Γιουτίκα για αυστηροποίηση του πλαισίου που να φτάνει μέχρι και την κατάσχεση του μεταφορικού μέσου για τους ασυνείδητους, μετέφερε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

«Είναι ένα πρόβλημα που ξεπερνάει τις κόκκινες γραμμές. Είναι

πολύ σοβαρό για τους δήμους μας, για την Περιφέρεια και τις κοινωνίες μας, για τον κάθε πολίτη. Οι αυτοδιοικητικοί βιώνουμε μια ασυδοσία και παρά τις μικρές δυνάμεις μας, προσπαθούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα, ζητώντας παράλληλα τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών και της Αστυνομίας και του Δασαρχείου που ποτέ δεν έρχονται όμως συχνά» επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ.

Παραδέχθηκε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά είναι ανεπαρκές, αφού οι αυτοδιοικητικοί, όπως είπε, διαπιστώνουν απορρίμματα και ογκώδη να απορρίπτονται παντού, σε ρέματα, σε πλαγιές σε παράδρομους, ακόμη και στην περιφερειακή οδό, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

«Ως εκ τούτου», πρόσθεσε ο κ. Καϊτεζίδης «η πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα για αυστηροποίηση του πλαισίου που να φτάνει μέχρι και την κατάσχεση του μεταφορικού μέσου για τους ασυνείδητους, βρίσκει σύμφωνους τους αυτοδιοικητικούς, για να είναι κάτι που θα είναι αποτελεσματικό.»

Συνεργασία ΑΠΘ – ΠΕΔΚΜ για σύσταση έδρας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σε άλλο θέμα, το Δ.Σ της ΠΕΔΚΜ αποφάσισε τη συνεργασία του με το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη σύσταση έδρας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την πρόταση κατέθεσε ο πρώην δήμαρχος Νάουσας, καθηγητής του ΑΠΘ και πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Νικόλας Καρανικόλας.

Η έδρα θα έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου επιστημονικής γνώσης, εφαρμοσμένης έρευνας, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και θεσμικής υποστήριξης στον τομέα αυτό, με έμφαση στη σύνδεση της χωρικής διάστασης των δημόσιων πολιτικών με τη λειτουργία και τον ρόλο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Ως ΠΕΔΚΜ αποφασίσαμε να ιδρύσουμε μια έδρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την οποία θα χρηματοδοτούμε κάθε χρόνο. Είναι μια έδρα που έχει να κάνει με τη μελέτη της ανάπτυξης και της χωροταξίας των πόλεων, θέμα που είναι απολύτως συναφές με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των δήμων» επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης. Σημείωσε μάλιστα ότι η απόφαση αυτή δείχνει την προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση των Δήμων για συνεργασία με άλλους φορείς, συνδράμοντας παράλληλα στη δημιουργία καινούριων θεσμών.