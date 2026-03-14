Κλειστός ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το FlyOver

Σε εξέλιξη σήμερα (14/3) η κατεδάφιση της γέφυρας Αγίου Παύλου, στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, ενώ σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα, για τις εργασίες κατεδάφισης είναι σε εξέλιξη από το βράδυ της Παρασκευής (13/3) 48ωρος αποκλεισμός της Περιφερειακής Οδού, με την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης να επιβαρύνεται λόγω και της έκθεσης Agrotica, που φιλοξενείται στη ΔΕΘ.

Ο 48ωρος αποκλεισμός γίνεται και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ7 (Επταπύργιο) και Κ8 (Τριανδρία).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Ελ. Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφ. Όχι, όπου τα οχήματα μέσω του νέου προσωρινού κλάδου εισέρχονται στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα, έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και των λοιπών δρόμων του κέντρου πόλης.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων συνιστάται η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου – Εγνατία – Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Εξάλλου, από τις 09:00 έως τις 17:00 του Σαββάτου (14/3) και προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Κ-16 (Λαχαναγοράς).

Επίσης, από τις 18:00 της Παρασκευής (13/3) έως τις 23:00 της Κυριακής (15/3) δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε τμήματα των οδών Κατσιμίδη (από την οδό Σκουφά έως την οδό Κ. Καραμανλή), Γ’ Σεπτεμβρίου (από την οδό Αγίου Δημητρίου έως οδό Εγνατία), Εθνικής Αμύνης (από την οδό Αγίου Δημητρίου έως την οδό Εγνατία), Ανθέων (στο δήμο Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της), Ελ. Βενιζέλου (στο δήμο Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της), όπως επίσης στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου (δήμος Νεάπολης Συκεών- στο ρεύμα καθόδου, καθ’ όλο το μήκος της).

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων, ενώ ζητεί την κατανόηση και τη συνεργασία τους.