Την κοινή τους βούληση για το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις μεταξύ Σόφιας και Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσαν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων κατά τη διάρκεια συνάντησής τους την Τρίτη 5 Νοεμβρίου στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας.

Οι κ.κ. Αγγελούδης και Terziev, παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας στη Βουλγαρία Αλέξη – Μάριου Λυμπερόπουλου, έθεσαν ένα πρώτο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο μητροπόλεων επικεντρώνοντας στην προώθηση κοινών δράσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η Καινοτομία και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. «Μέσα σε ένα ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων δίνουμε προτεραιότητα σε αξιόπιστες, παραγωγικές διεθνείς συνεργασίες που ενισχύουν αφενός τη νέα εικόνα της πόλης μας στο εξωτερικό και μπορούν να έχουν αφετέρου πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.

Η επένδυση στην Καινοτομία και στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αλλά και η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση υπερτοπικών προκλήσεων όπως είναι η κλιματική κρίση, είναι άξονες πάνω στους οποίους μπορούμε να βρούμε κοινό βηματισμό και να οικοδομήσουμε μια -ακόμη πιο- αισιόδοξη επόμενη ημέρα, προς όφελος των πολιτών μας» σημείωσε αμέσως μετά τη συνάντηση με τον κ. Vasil Terziev ο κ. Αγγελούδης και προσέθεσε: «Με το Δήμαρχο της Σόφιας συμφωνήσαμε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ δύο πόλεων με κορυφαίο μητροπολιτικό αποτύπωμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θεσσαλονίκη και Σόφια, δύο πόλεις πολυπολιτισμικές με πλούσια ιστορία και μακρά παράδοση, απαντούν στις προκλήσεις του μέλλοντος με εξωστρέφεια και στοχευμένες συνέργειες που προσβλέπουν στην ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών και στη λειτουργία νέων διαύλων επικοινωνίας.

Ακόμη, η προσέλκυση μεγάλου όγκου επενδύσεων στη Σόφια στον τομέα της τεχνολογίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και παράδειγμα για την προσπάθεια που έχουμε αναλάβει, να εξελιχθεί η Θεσσαλονίκη σε ένα σημαντικό κόμβο επιχειρηματικότητας, έρευνας, καινοτομίας και εξωστρέφειας» κατέληξε ο κ. Αγγελούδης, ο οποίος προσκάλεσε τον ομόλογό του στη Θεσσαλονίκη ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν τα κύρια σημεία του οδικού χάρτη που θα συνταχθεί για την προσέγγιση των δύο πόλεων.

Κατά την παραμονή του στη Σόφια ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στις εργασίες του Net Zero Economy Forum ως προσκεκλημένος ομιλητής στο πάνελ«The Balkans and the Climate Challenge – How do cities in the region manage the green transition» μαζί με το δήμαρχο της Σόφιας Vasil Terziev και την Αντιδήμαρχο Τιράνων Keti Luarasi προωθώντας τη συμμετοχή της πόλης στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030». Ο κ. Αγγελούδης στο χαιρετισμό του επισήμανε πως η κλιματική κρίση διαμορφώνει την ατζέντα της επόμενης ημέρας και ορίζει το μοτίβο μέσα στο οποίο οφείλουμε να λειτουργήσουμε για να θωρακίσουμε τις πόλεις των Βαλκανίων, να τις καταστήσουμε ανθεκτικές, λειτουργικές και βιώσιμες. «Οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται με ταχύτατους πλέον ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο ορίζουν μια πολύ σοβαρή απειλή που καθιστά σαφές πως δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια εφησυχασμού. Καλούμαστε να λάβουμε άμεσα σε τοπικό, κατ’ αρχάς, και στη συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο ουσιαστικές, άμεσες πρωτοβουλίες στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης και του άμεσου αντίκτυπου που έχει στο περιβάλλον, στην οικονομία, στην κοινωνική συνοχή, στην καθημερινότητά μας, στην ασφάλεια των πολιτών μας. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια νέα πραγματικότητα που αλλάζει ραγδαία τον κόσμο που ξέραμε μέχρι σήμερα» υπογράμμισε και κάλεσε τους συμμετέχοντες να δουλέψουν από κοινού, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές, γιατί «η μάχη απέναντι στην κλιματική αλλαγή ξεπερνά τα γεωγραφικά και διοικητικά όρια μιας χώρας».