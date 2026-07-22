7 ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε αν η σχέση σας έχει τελειώσει

Ακριβώς επειδή η φράση «ο έρωτας είναι τυφλός» είναι βγαλμένη μέσα από τη ζωή, οι ειδικοί προτείνουν τον πρώτο μήνα της εκάστοτε σχέσης μας να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για εκείνα τα προειδοποιητικά «καμπανάκια» που μαρτυρούν ότι η συνέχεια δε θα είναι καλή.

Αυτό δε σημαίνει ότι όταν εμπλέκεται για τα καλά πια το συναίσθημα -και άρα η κρίση μας φθίνει- ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να παραμείνουν ανοιχτές οι κεραίες μας. Όσο κι αν τα πράγματα έβησαν καλώς στην αρχή, δεν είναι λίγες οι φορές που γατζωνόμαστε από σχέσεις που έχουν λήξει προ πολλού «ακριβώς επειδή είναι ο χρόνος που ξοδέψαμε για το “τριαντάφυλλό” (τη σχέση μας δηλαδή) που το κάνει τόσο σημαντικό.

Σε περίπτωση λοιπόν που υποψιάζεστε ότι κάτι δεν πάει καλά με εσάς και το ταίρι σας, μπορείτε να σιγουρευτείτε ότι η σχέση σας έχει λήξει κάνοντας στον εαυτό σας τις παρακάτω 7 ερωτήσεις. Μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα διαφωτιστικές, αν δώσεις αυθόρμητες και κυρίως ειλικρινείς απαντήσεις. Για το τυπικό της υπόθεσης, ένα και μόνο τυπικό «ναι» σε κάποιο από τα ερωτήματα, σημαίνει ότι η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.

1. Αυτή η σχέση σας έχει βοηθήσει ή σας έχει δημιουργήσει κυρίως προβλήματα;

2. Αισθάνεστε μήπως κυρίως μοναξιά και μελαγχολία όταν είστε κοντά στο σύντροφό σας;

3. Έχει χειροτερέψει η ψυχική/συναισθηματική σας υγεία από το ξεκίνημα της σχέσης σας και μετά;

4. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να ανέχεται συστηματικά καταστάσεις ή να τρομοκρατείται ποικιλοτρόπως από το σύντροφό σας;

5. Αγνοείτε ή καταπιέζετε την ευτυχία και τις επιθυμίες σας, που διαφέρουν από αυτές του συντρόφου σας;

6. Σας κάνει μήπως περισσότερο κακό η παραμονή σας σε αυτήν τη σχέση;

7. Νιώθετε πως έχετε χάσει τον εαυτό σας κατά τη διάρκεια της κοινής σας πορείας;