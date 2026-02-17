6 στους 10 νέους της Κεντρικης Μακεδονιας θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό – Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σχετική έρευνα στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου

Του: Σταύρου Αλχατζιδη

Τρομάζουν τα ποσοστά των νέων της Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν αποφασίσει ή το σκέφτονται σοβαρα να φύγουν στο εξωτερικό. Για το πρώτο το νουμερο φτανει το 11%, ενώ για το δεύτερο το 47.5 %.Δηλαδή έξι στους δέκα νέους είναι κοντά στο να φύγουν στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασαν στο πλαίσιο του περιφερειακού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού Άννα Διαμαντοπούλου, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης “πράξεις για την Μακεδονία” Χρήστος Παπαστεργίου και ο πολιτικός αναλυτής Δημητρης Κατσαντώνης. Απαντώντας στην ερώτηση ποσό αισιόδοξοι είστε για το μέλλον σας το αρκετά – πάρα πολύ φτάνει το 25% , το μέτρια 35% και το λίγο ή καθόλου προσεγγίζει το 40%. Αναζητώντας τις αιτίες η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε πως η έλλειψη αξιοκρατίας, οι χαμηλοί μισθοί, το στεγαστικό και πλεον η υπερεργασία είναι οι κυριοτερες.

” Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν ” , τόνισε. Σύμφωνα με τον κ. Κατσαντώνη η εικόνα είναι απογοητευτική ως προς τους νέους που επιθυμούν να φύγουν , αφού το συναίσθημα τους, είναι πολύ έντονο. ” Αυτό το 60% δείχνει την απογοήτευση, τη δυσκολία για να φανταστούν ένα καλύτερο αύριο ” , είπε . Αντίστοιχο είναι το ποσοστό και στους γιατρούς όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαστεργίου επικαλούμενος σχετική έρευνα. Ανάλογη είναι η εικόνα που αφορά την ικανοποίηση από τις κυβερνητικές πολιτικές, αφού το ποσοστό που δεν τις θεωρεί ικανοποιητικές , είναι στο 60%. Ως προς τους λόγους που τους κρατούν στη χώρα αυτοί είναι κυρίως συναισθηματικοί, όπως η οικογένεια και οι φίλοι.

Στα οικονομικά το επίπεδο φτώχειας είναι ανάλογο με της χώρας, ενω η έρευνα επιβεβαιώνει, ότι πλέον η μεσαία τάξη, δεν αποταμιεύει. Η έρευνα έγινε σε 610 νέες και νέους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παρουσιάστηκε στο πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης η οποία είναι Εθνική πρωτεύουσα νέων του 2026.