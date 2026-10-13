6 πράγματα που κάνουμε, τα οποία ενοχλούν πολύ τον σκύλο μας

Μπορεί να αγαπάμε τον σκύλο μας, όμως πολλές φορές, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε πράγματα που τον ενοχλούν. Αν και σχεδόν πάντα γίνονται χωρίς πρόθεση, καλό είναι να τα γνωρίζουμε ώστε να έχουμε την τέλεια σχέση μαζί του.

Οι σκύλοι και οι άνθρωποι δεν μιλούν πάντα την ίδια «γλώσσα» και αυτή η διαφορά μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις και απογοήτευση και στις δύο πλευρές. Επειδή οι σκύλοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη γλώσσα του σώματος και σε λεπτά σημάδια επικοινωνίας μπορεί να αγχωθούν όταν οι άνθρωποι αγνοούν ή παρερμηνεύουν τα σήματα. Η κατανόηση αυτών των διαφορών είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε μια πιο ήρεμη, ασφαλή και σχέση εμπιστοσύνης με τον σκύλο μας.

Το να έχουμε έναν σκύλο δεν είναι μόνο παιχνίδι και διασκέδαση. Η σωστή φροντίδα του σε όλες τις φάσεις της ζωής του είναι μια ευθύνη που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Φυσικά, κανένας σκύλος δεν είναι ίδιος με τον άλλον, όπως και κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλον.

Δείτε κάποιες συμπεριφορές μας που προκαλούν στους περισσότερους σκύλους δυσφορία. Ακόμη και οι πιο πιστοί και τρυφεροί σκύλοι μπορεί να ενοχλούνται από κάποιες πράξεις μας.

1. Αγνοούμε τα όριά τους

Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι έχουν ανάγκη από προσωπικό χώρο όπου θα ηρεμήσουν και θα απομονωθούν. Και εμείς συχνά εισβάλλουμε στον προσωπικό χώρο τους για διάφορους λόγους. Θέλουμε να τους χαϊδέψουμε, να τους πάρουμε αγκαλιά, να τους ενοχλήσουμε με άλλα λόγια.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι το έντονο αγκάλιασμα ή η υπερβολική εκδήλωση τρυφερότητας μπορεί να τους προκαλέσουν εκνευρισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε επιθετική αντίδραση. Κάποιοι σκύλοι μπορεί επίσης να μην ανέχονται να τους αγγίζουν ή να τους πιέζουν στο πρόσωπο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατανοούμε και να σεβόμαστε τα προσωπικά τους όρια.

2. Χρησιμοποιούμε προϊόντα με έντονες μυρωδιές

Η όσφρηση του σκύλου είναι 10.000–100.000 φορές πιο ευαίσθητη από τη δική μας. Συνήθως οι σκύλοι αγαπούν να εξερευνούν κάθε είδους μυρωδιές, όμως τα έντονα αρώματα και οι χημικές ουσίες μπορεί να τους ενοχλήσουν ή ακόμη και να προκαλέσουν ερεθισμό στη μύτη τους.

Επομένως, καλό είναι να χρησιμοποιούμε αποσμητικά χώρου, λακ, αρώματα, αρωματικά κεριά και άλλα προϊόντα με έντονη οσμή όταν ο σκύλος δεν βρίσκεται κοντά. Και προσοχή γιατί πολλά από αυτά είναι τοξικά για εκείνον.

3. Κάνουμε αλλαγές στη ρουτίνα τους

Οι σκύλοι, όπως και οι γάτες, αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν υπάρχει μια σταθερή ρουτίνα. Η σταθερότητα και η ρουτίνα κάνουν τα πράγματα πιο προβλέψιμα, γεγονός που μπορεί να τα βοηθήσει να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Το να ταΐζουμε τον σκύλο μας περίπου την ίδια ώρα και να έχουμε σχετικά σταθερές ώρες για βόλτα, παιχνίδι και ύπνο είναι κάτι που του προσφέρει ασφάλεια. Οι ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα μπορεί να του προκαλέσουν άγχος ή ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

4. Δεν τους αφήνουμε να μυρίζουν και να εξερευνούν στις βόλτες

Πόσες φορές δεν βγήκατε για βόλτα με τον σκύλο σας αγχωμένοι για να γυρίσετε σύντομα πίσω καθώς έχετε υποχρεώσεις. Η βόλτα όμως είναι πολύ σημαντική για έναν σκύλο, κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάτε. Του δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσει τον κόσμο γύρω του.

Ο σκύλος εξερευνά το περιβάλλον κυρίως, όπως αναφέραμε πιο πάνω, μέσω της όσφρησης και στη συνέχεια χρησιμοποιεί και τις υπόλοιπες αισθήσεις του. Το να μυρίζει τα πάντα όταν είναι έξω είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να του στερείτε. Χωρίς να μυρίσει, δεν κάνει πραγματικά βόλτα. Μυρίζει και αφήνει και τα δικά του σημάδια.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα βγάλετε τον σκύλο σας βόλτα, δώστε του αρκετό χρόνο για να εξερευνήσει το περιβάλλον του με τον δικό του ρυθμό.

5. Φυσάμε στο πρόσωπό τους

Μπορεί να σας φανεί παράξενο αυτό αλλά είναι κάτι πραγματικό. Το φύσημα στο πρόσωπο μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο και απρόσμενο για έναν σκύλο. Μπορεί να τον κάνει να τρομάξει, να απομακρυνθεί ή να αντιδράσει αμυντικά. Επειδή το πρόσωπό του είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, είναι καλύτερο να αποφεύγουμε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά αν δεν είμαστε σίγουροι πώς θα αντιδράσει.

6. Διακόπτουμε τον ύπνο τους

Όλοι μας λίγο πολύ το έχουμε κάνει αυτό. Ακόμη όμως και οι πιο ήρεμοι και φιλικοί σκύλοι δεν θέλουν να τους ξυπνούν απότομα. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με εμάς τους ανθρώπους; Ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία σκύλοι μπορεί να κοιμούνται πιο βαθιά και να μην αντιλαμβάνονται εύκολα κάποιον που πλησιάζει. Ένα ξαφνικό άγγιγμα ή σκούντημα μπορεί να τους τρομάξει και να προκαλέσει ακούσια αμυντική αντίδραση. Είναι προτιμότερο να τους αφήνουμε να ξυπνούν φυσιολογικά και να αποφεύγουμε να τους ενοχλούμε ενώ κοιμούνται.

Αν τώρα χρειάζεται οπωσδήποτε να ξυπνήσετε τον σκύλο σας, κάντε το αργά, ήρεμα και απαλά.

Για το τέλος θα θέλαμε να αναφέρουμε μια μελέτη του 2023 πάνω σε αυτό. Τα αποτελέσματά της είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Το 63% των κηδεμόνων σκύλων παρερμηνεύει τα συναισθηματικά σήματα του κατοικίδιου του. Μια άλλη έρευνα του 2024 σχετικά με την εμπιστοσύνη των σκύλων διαπίστωσε επίσης ότι πάνω από το 62% των σκύλων αποφεύγει ορισμένες ανθρώπινες συμπεριφορές. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα πράγματα που θεωρούμε αθώα- ή ακόμη και παιχνιδιάρικα- μπορεί στην πραγματικότητα να ενοχλούν ή να αγχώνουν τους τετράποδους φίλους μας.