6 πράγματα που φοβίζουν μια γάτα- Πιθανόν δεν τα γνωρίζετε

Είστε στην κουζίνα σας και τρώτε. Η γατούλα σας είναι πιο εκεί και ασχολείται με κάτι. Ξαφνικά πηδάει φοβισμένη και βρίσκεται πάνω σε ένα ντουλάπι. Κοιτάτε γύρω να δείτε τι συμβαίνει αλλά δεν βλέπετε κάτι. Και μένετε με την απορία τι μπορεί να την έχει φοβίσει.

Μερικές φορές τα πράγματα που οι γάτες βρίσκουν τρομακτικά δεν είναι τόσο προφανή σε εμάς. Και ενώ ο φόβος είναι ένα κοινό συναίσθημα στα περισσότερα ζώα, οι γάτες μπορεί πολύ πιο εύκολα να τρομάξουν λόγω των υπερευαίσθητων αισθήσεών τους. Αυτές οι αισθήσεις τις κάνουν να αντιδρούν πολύ γρήγορα και να εξαφανίζονται με το πρώτο σημάδι μιας πιθανής απειλής.

Κατανόηση του φόβου των αιλουροειδών: Τι φοβούνται οι γάτες

Οι γάτες, όπως αναφέραμε, αν και δεν φαίνονται πάντα, είναι ευαίσθητα πλάσματα. Οι φόβοι τους είναι για πολλά πράγματα, όπως ξαφνικοί άγνωστοι θόρυβοι, νέες μυρωδιές, άγνωστοι άνθρωποι, άγνωστα περιβάλλοντα κτλ. Πρόκειται για μια απολύτως φυσική αντίδραση που τις βοηθά να αποφύγουν κάποιον κίνδυνο.

Όμως αν αυτός ο φόβος αρχίζει να γίνεται έντονος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην καθημερινότητά τους, μάλλον ήρθε η ώρα να το προσέξετε.

Αυτό επίσης που πρέπει να προσέξετε είναι το ότι υπάρχουν γάτες που δεν δείχνουν το φόβο τους. Μπορούν να κρύψουν πολύ καλά τα σημάδια του.

Ορισμένες τώρα είναι από τη φύση τους πιο φοβιτσιάρες, ενώ άλλες – ειδικά κάποιες μεγαλύτερες, πιο δυνατές φυλές όπως οι Main Coons, οι γάτες της Βεγγάλης και οι Turkish Vans – μπορεί να φαίνονται πιο σίγουρες και να φοβούνται πολύ λιγότερο. Ωστόσο, η κοινωνικοποίηση κατά τους πρώτους δύο μήνες της ζωής μιας γάτας παίζει το μεγαλύτερο ρόλο.

Ακολουθούν 6, όχι τόσο προφανή, πράγματα που μπορεί να προκαλέσουν φόβο και άγχος στη γατούλα σας. Και τι να κάνετε για να τη βοηθήσετε.

1. Καινούργια έπιπλα

Τα υπέροχα αυτά αιλουροειδή είναι ζώα της ρουτίνας. Δεν θέλουν αλλαγές στη ζωή και την καθημερινότητά τους. Για αυτό όταν γίνονται, νιώθουν εντελώς αποπροσανατολισμένες και έξω από τα νερά τους. Η αλλαγή επίπλων είναι κάτι που τις στρεσάρει, και σε κάποιες περιπτώσεις τους προκαλεί φόβο.

Έχουμε δει τη γατούλα μας ότι τρίβεται πάνω στα έπιπλα και στα άλλα αντικείμενα του σπιτιού. Δεν το κάνει τυχαία αλλά για να αφήσει τη μυρωδιά της ώστε να δείξει την κυριαρχία της, ότι τα πράγματα αυτά είναι μέρος της επικράτειάς της.

Αν λοιπόν εσείς αλλάξετε, για παράδειγμα, τον καναπέ ή το χαλί και τα αντικαταστήσετε με άλλα, δεν θα υπάρχει η μυρωδιά της. Θα υπάρχει μια άλλη, άγνωστη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να γίνει νευρική ή να δείξει φοβισμένη.

Βέβαια αυτό είναι κάτι που αργά ή γρήγορα θα αλλάξει. Εσείς βοηθήστε τη τοποθετώντας πάνω στα νέα πράγματα το αγαπημένο της μαξιλαράκι ή την αγαπημένη της κουβερτούλα ώστε να βοηθηθεί στη μετάβαση.

2. Θόρυβοι

Υπάρχουν κάποιοι θόρυβοι, όπως κεραυνοί, πυροτεχνήματα, δυνατές καταιγίδες που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι είναι λόγοι να φοβηθεί η γάτα μας.

Όμως υπάρχουν και λιγότερο φανεροί θόρυβοι που μπορεί να την κάνουν να νιώσει άσχημα και να φοβηθεί- ειδικά αν είναι πολύ μικρή στην ηλικία και δεν τους έχει συνηθίσει. Αυτοί είναι: Θόρυβοι από την ηλεκτρική σκούπα, θόρυβοι από κάποιες οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια ρούχων, φόβος από το πιστολάκι των μαλλιών, φόβος από κάποιον εκτυπωτή κτλ.

3. Καθρέφτες

Κάποιες γάτες πλησιάζοντας έναν καθρέφτη τον αγνοούν εντελώς και κάνουν σαν να μην υπάρχει. Υπάρχουν όμως και εκείνες που βλέποντας τον εαυτό τους αντιδρούν είτε με φυγή είτε με επίθεση. Όπως τα περισσότερα ζώα, έτσι και οι γάτες δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αντιληφθούν τη δική τους αντανάκλαση ως μια άγνωστη γάτα. Και, όπως αναφέραμε, μπορούν να επιτεθούν -στον καθρέφτη- αμυντικά ή να τρέξουν μακριά.

4. Νερό

Οι γάτες εξελίχθηκαν σε ζεστά, ξηρά κλίματα όπου σπάνια υπήρχαν βροχές. Έτσι οι περισσότερες δεν θέλουν με τίποτα το νερό. Είναι ό,τι χειρότερο για τη γούνα τους. Το βρέξιμο τις κάνει να αισθάνονται βάρος και κρύο. Για αυτό και δεν το θέλουν.

Αυτό φυσικά δεν ισχύει για όλες. Υπάρχουν φυλές, όπως η Τουρκική γάτα ή η γάτα Βεγγάλης που αγαπούν το νερό και παίζουν μαζί του.

5. Να μην υπάρχουν κρυψώνες στο σπίτι

Αυτό είναι κάτι που ίσως δεν το φανταζόμαστε αλλά αποτελεί συνηθισμένη πηγή άγχους για πολλές γάτες, ειδικά τον πρώτο καιρό. Για αυτό θα πρέπει να υπάρχουν μέρη που να μπορεί η γάτα μας να κρυφτεί και να απομονωθεί ώστε να ησυχάσει. Αυτά μπορεί να είναι κουτιά, κρεβατάκια σε ήσυχες γωνίες, και άλλα που να μην είναι ανοιχτά και εκτεθειμένα για να μην αισθάνεται ευάλωτη καθώς το να μένει σε ανοιχτούς χώρους την κάνει να νιώθει φόβο. Τα σημεία αναρρίχησης (ράφια, γατόδεντρα κ.λπ.) είναι επίσης σημαντικά για απομόνωση.

6. Χημικά καθαρισμού

Οι γάτες είναι ευαίσθητες στα καθαριστικά. Οι μυρωδιές τους τις κάνουν ανήσυχες και φοβισμένες. Ορισμένες δε από αυτές τις χημικές ουσίες, τις οποίες έχουν τα καθαριστικά του σπιτιού, που όλοι λίγο πολύ χρησιμοποιούμε, μπορούν ακόμη και να προκαλέσουν λοίμωξη του αναπνευστικού στα ζώα. Οπότε αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών ουσιών. Προσπαθήστε τα καθαριστικά σας να είναι όσο το δυνατόν πιο άοσμα και φιλικά με το περιβάλλον.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι η γάτα σας νιώθει φόβο

Αυτά είναι κάποια σημάδια που συχνά δείχνουν ότι μια γάτα νιώθει φόβο:

– Όταν τρέχει μακριά ή κρύβεται

– Όταν γίνεται επιθετική, απειλεί, γρατζουνάει, δαγκώνει ή φουσκώνει την ουρά ή το τρίχωμά της

– Όταν πηγαίνει για τουαλέτα σε άλλα μέρη του σπιτιού και όχι στην αμμολεκάνη της

– Όταν αλλάζουν οι διατροφικές της συνήθειες