5 tips για υγιή και δυνατά μαλλιά

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για…τρίχες! Πολλές γυναίκες θεωρούν τα μαλλιά πηγή της δύναμης και της θηλικότητας τους. Δεν διστάζουν να δοκιμάζουν διάφορα στυλ ή χρώματα μέχρι να καταλήξουν σε αυτό που τους ταιριάζει. Αυτή ωστόσο η ατέρμονη αναζήτηση για το καλύτερο look κατά την πάροδο των χρόνων ταλαιπωρεί σε μεγάλο βαθμό την τρίχα. Πώς θα κρατήσετε, λοιπόν, τα μαλλιά μας όμορφα και λαμπερά χωρίς να στερηθούμε τίποτα από τα παραπάνω; We’ve got your back!

Παρακάτω θα βρείτε 5 hair-tips για λαμπερά και δυνατά μαλλιά:

1. Η σωστή θερμοκρασία κατά το λούσιμο.

Φροντίστε να λούζεστε ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας, 2-3 φορές την εβδομάδα εάν έχετε λιπαρά μαλλιά, 1-2 φορές εάν έχετε κανονικά και 1 φορά την εβδομάδα εάν έχετε ξηρά μαλλιά.

Βεβαιωθείτε ότι το νερό βρίσκεται στη σωστή θερμοκρασία. Πρέπει να είναι χλιαρό, ώστε να προσφέρετε τη μεγαλύτερη προστασία στα μαλλιά σας. Επιπλέον, πρέπει να ξεβγάζετε καλά τα μαλλιά σας μετά το λούσιμο, για να μη μένουν υπολείμματα σαμπουάν ή άλλων προϊόντων περιποίησης.

2. Εξαιρετικά απαλά προϊόντα περιποίησης μαλλιών!

Η έντονη θερμότητα στο χτένισμα και τα σκληρά σαμπουάν βλάπτουν τα μαλλιά και τα κάνουν πιο ευαίσθητα. Για να φροντίσετε αποτελεσματικά τα μαλλιά σας χρησιμοποιήστε απαλά σαμπουάν που δεν βλάπτουν το τριχωτό της κεφαλής σας και ρυθμίστε το σεσουάρ σε χαμηλή θερμοκρασία. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μαλακτική κρέμα στις ρίζες των τριχών.

3. Αφήστε τα μαλλιά σας να αναπνεύσουν!

Ασχοληθείτε με τη φροντίδα των μαλλιών σας! Τα μαλλιά σας πρέπει να αναπνέουν. Μην τα κρατάτε σφιχτά δεμένα επί ώρες. Αφήστε τα μαλλιά σας ελεύθερα για λίγο και μετά πιάστε τα ξανά για λίγο, εναλλάσσοντας τις κινήσεις αυτές. Να χτενίζετε τα μαλλιά σας πρωί & βράδυ ώστε να φεύγουν οι νεκρές τρίχες. Χρησιμοποιείτε για το χτένισμα πιρούνα και όχι βούρτσα για να μην σπάνε οι τρίχες.

4. Κάνετε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.

Το μασάζ δεν είναι μόνο για το σώμα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά ευεργετικό και για τη φροντίδα των μαλλιών σας. Όταν λούζεστε, κάνετε μασάζ στο τριχωτό για 2-3 λεπτά, χωρίς να το τρίβετε δυνατά. Αυτό θα τονώσει την κυκλοφορία του αίματος και θα χαλαρώσει το τριχωτό της κεφαλής σας.

5. Αποφύγετε το άγχος!

Φροντίζω τα μαλλιά μου σημαίνει φροντίζω τον εαυτό μου! Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και ο καλός ύπνος είναι σημαντικά για την ομορφιά των μαλλιών σας. Δοκιμάστε τεχνικές χαλάρωσης, όπως γιόγκα, για να αποβάλλετε το επιβλαβές άγχος από τη ζωή σας!

EXTRA TIP Καθιερώστε να καθαρίζετε την ψαλίδα μια φορά τον μήνα.