5 πράγματα που κάνουν διαφορετικά οι άνθρωποι με πραγματική αυτοπεποίθηση

Αδύνατον να μην έχετε παρατηρήσει αυτόν τον άνθρωπο που μπαίνει σε έναν χώρο ή σε μια παρέα και μέσα σε λίγα λεπτά έχει καταφέρει να γίνει το επίκεντρο. Μιλά για τις επιτυχίες του, προβάλλει τα προσόντα του και δείχνει να μην αμφιβάλλει ούτε στιγμή για την αξία του. Πρόκειται, όμως, για αυτοπεποίθηση ή απλώς ένα μεγάλο «εγώ» που κρύβει ανασφάλεια;

Η διαφορά αυτή δεν είναι πάντα εύκολο να εντοπιστεί. Η πραγματική αυτοεκτίμηση, άλλωστε, δεν αποκαλύπτεται τόσο από όσα λέμε για τον εαυτό μας, όσο από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους άλλους, διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και αντιδρούμε όταν κάνουμε λάθος. Αυτό υποστηρίζει η Marisa G. Franco, ψυχολόγος και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Maryland, η οποία έχει μελετήσει εκτενώς την αυτοεκτίμηση και την ασφαλή προσκόλληση. Στο βιβλίο της με τίτλο «Worth: The New Science of Self-Esteem and Secure Attachment» εξετάζει, μεταξύ άλλων, πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αυθεντική εσωτερική ασφάλεια από μια εντυπωσιακή, αλλά εύθραυστη, εικόνα αυτοπεποίθησης.

Οι 2 «κόκκινες σημαίες» ενός μεγάλου εγώ

Θέλει διαρκώς να βρίσκεται στο επίκεντρο: Η αυτοπεποίθηση, σύμφωνα με τη Franco, δεν ταυτίζεται με την ανάγκη κυριαρχίας. Η συνεχής επιδίωξη της προσοχής μπορεί, αντιθέτως, να λειτουργεί ως τρόπος αντιστάθμισης μιας βαθύτερης ανασφάλειας. «Έτσι, αντί μια κοινωνική συνάντηση να αποτελεί ευκαιρία επικοινωνίας, μετατρέπεται σε μια μικρή “σκηνή” όπου ο στόχος είναι να εντυπωσιάσει και να κερδίσει τους άλλους» σημειώνει.