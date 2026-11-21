Από το να παίζουν σαν τρελές με το τρεχούμενο νερό και τις πλαστικές σακούλες μέχρι να ανεβαίνουν στις πολυθρόνες και να αρπάζουν τη θέση μας όταν σηκωνόμαστε, οι γάτες αγαπούν τα παράξενα πράγματα. Το βίντεο που θα βγάλετε όταν τις δείτε να κάνουν τέτοια θα σας φτιάχνει τις μέρες.

Οι γάτες έχουν έναν μοναδικό τρόπο να μας κρατούν σε εγρήγορση, με τις αλλόκοτες συνήθειές τους που είναι άλλωστε μέρος της γοητείας τους.

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε 5 περίεργα και αστεία πράγματα που κάνουν τα μικρά αυτά αιλουροειδή, τα οποία μας εκπλήσσουν και μας κάνουν να αναρωτιόμαστε γιατί μπορεί να συμβαίνουν. Και επειδή τίποτα δεν είναι χωρίς απάντηση, θα σας παραθέσουμε και τις επιστημονικές εξηγήσεις τους.

1. Τρέχουν και ”κλέβουν” τη θέση μας μόλις σηκωνόμαστε

Πόσες φορές δεν μας έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Σηκωνόμαστε από την ωραία μας πολυθρόνα και πάμε να πάρουμε κάτι. Μόλις επιστρέφουμε βλέπουμε στρογγυλοκαθισμένη τη γάτα μας. Η κλέφτρα της καρέκλας. Εμείς τώρα πού θα κάτσουμε; Και αναρωτιόμαστε: Αφού και εκείνη καθόταν αναπαυτικά στον καναπέ και κοιμόταν, γιατί ξύπνησε, σηκώθηκε και πήγε και κατέλαβε τη θέση μας; Συχνά μάλιστα μας κοιτάει και ενοχικά. Και με τίποτα δεν φεύγει.

Ποιοι είναι οι λόγοι όμως που κάνει κάτι τέτοιο; Οι γάτες αναζητούν πάντα τρόπους για να μοιράζονται τις μυρωδιές τους με εμάς και όταν σηκωνόμαστε, ξέρουν ότι η αγαπημένη μας καρέκλα θα είναι γεμάτη με τη μυρωδιά μας. Οι γάτες βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος της οικογένειας και αυτή η ανάμειξη των μυρωδιών είναι ανακουφιστική και καθησυχαστική για αυτές.

Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι θέλουν να μαρκάρουν την περιοχή τους. Είναι ιδιαίτερα εδαφικές και κυριαρχικές. Αφήνουν παντού τη μυρωδιά τους ώστε να νιώθουν ασφαλείς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συχνά τρίβουν το κεφάλι τους πάνω μας ή μπλέκονται ανάμεσα στα πόδια μας, απελευθερώνοντας φερομόνες ώστε να μας «χαρακτηρίσουν» μέλος της παρέας τους.

Ένας τρίτος λόγος είναι ότι αναζητούν την προσοχή μας. Θέλουν μια αγκαλιά, λίγο παιχνίδι μαζί μας, ίσως ακόμη και λίγη γατοτροφή. Ακόμα και το να σηκώνουμε τη γάτα μας για να τη μετακινήσουμε αυτό για αυτή θεωρείται επαφή.

2. Η γοητεία του τρεχούμενου νερού

Τρεχούμενο νερό. Άλλη μία μεγάλη τους αγάπη. Έχουμε ανοιχτή τη βρύση στην κουζίνα. Πηδάνε στον πάγκο και τον νεροχύτη και αρχίζουν να παίζουν με το νερό. Βάζουν το πόδι τους και το πετάνε πέρα δώθε. Μερικές μάλιστα έχουν απίστευτη εμμονή με αυτό. Άλλες πάλι μπορούν να παρακολουθούν μια βρύση που στάζει για ώρες. Η κίνηση και ο ήχος του νερού μοιάζουν στον θόρυβο με φυσικά ρυάκια, ποτάμια και ενεργοποιούν έτσι τα κυνηγετικά τους ένστικτα.

Στη φύση επίσης, το τρεχούμενο νερό είναι συχνά πιο ασφαλές και πιο καθαρό από τα στάσιμα νερά. Κινούμενες από το ένστικτο επιβίωσης προτιμούν το νερό αυτό.

Για αυτό, σκεφτείτε να πάρετε ένα συντριβανάκι νερού για κατοικίδια. Παρέχει μια συνεχή ροή φρέσκου νερού και ικανοποιεί την περιέργεια της γάτας σας. Τι καλύτερο από ένα τέτοιο δώρο.

3. Μπαίνοντας σε κουτιά και πηδώντας έξω από αυτά

Οι περισσότερες γάτες είναι παθιασμένες με τα κουτιά. Μη δουν κουτί, τρέχουν να μπουν μέσα να κάτσουν. Και αναρωτιόμαστε. Τόσα καλά και άνετα μέρη έχει το σπίτι, τόσο υπέροχο κρεβατάκι έχουν, γιατί πηγαίνουν σε αυτά τα άβολα σημεία;

Και όμως στα κουτιά νιώθουν προστατευμένες, νιώθουν ήρεμες, νιώθουν ζεστασιά. Και εδώ ”μιλάει” το ένστικό τους. Αν μάλιστα το κουτί βρίσκεται και σε μια γωνιά, ακόμα καλύτερα. Είναι ένας ημίκλειστος προστατευμένος χώρος που οι γάτες προτιμούν.

Τα κουτιά είναι επίσης διασκεδαστικά για κρυφτό. Για να πετάγονται ξαφνικά έξω και να τρομάζουν τους ανθρώπους ή τα άλλα κατοικίδια του σπιτιού. Οι γάτες μάλλον διασκεδάζουν με το βλέμμα έκπληξης ή τρόμου στα πρόσωπά μας ή με τις αντιδράσεις των «συγκάτοικων» τους όταν τις πιάνουν απροετοίμαστες.

Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει πιο διασκεδαστικό θέαμα από το θέαμα μιας γάτας που στριμώχνεται μέσα σε ένα χαρτονένιο κουτί. Για αυτό κρατήστε ένα στο σπίτι για τη γάτα σας. Θα το λατρέψει. Μπορείτε να βάλετε μέσα και το αγαπημένο της κουβερτάκι. Ένα μικρό χάρτινο παλατάκι για αυτή.

4. Η γοητεία του τσαλακωμένου χαρτιού και της πλαστικής σακούλας

Από τα παράξενα επίσης πράγματα που αγαπούν οι γάτες είναι ο ήχος και η υφή του τσαλακωμένου χαρτιού ή της πλαστικής σακούλας. Δεν μπορούν στην κυριολεξία να τους αντισταθούν. Ο θόρυβος που κάνουν αυτά μοιάζει με το θρόισμα φύλλων ή των μικρών ζώων- θηραμάτων όταν κινούνται μέσα στους θάμνους, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται τα αρπακτικά ένστικτα κυνηγιού και παιχνιδιού τους κάνοντάς το μια διασκεδαστική και ελκυστική δραστηριότητα για αυτές.

Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό; Να δημιουργήσουμε έναν χώρο παιχνιδιού με τσαλακωμένα, ασφαλή και μη τοξικά υλικά, όπως χάρτινες σακούλες ή παιχνίδια που κάνουν θόρυβο. Όμως, δεν αφήνουμε τη γάτα μας να παίζει με πλαστικές σακούλες χωρίς επίβλεψη. Και επίσης καλό είναι να βγάζουμε τα χερούλια καθώς στο παιχνίδι τους μπορεί να μπλεχτεί το κεφάλι τους και να μην μπορούν να τη βγάλουν.

5. Όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά- Η γοητεία του ύψους

Ψάχνετε τη γάτα σας και είναι αδύνατον να τη βρείτε. Κοιτάτε εδώ, κοιτάτε εκεί…πουθενά. Και υψώνετε κάποια στιγμή το κεφάλι όπου την εντοπίζετε να κάθεται πάνω πάνω στο ψυγείο ατενίζοντας τα πάντα κάτω από θέση ισχύος και σιγουριάς.

Οι γάτες, όπως ίσως κάποιοι ξέρουν, λατρεύουν να στέκονται σε ψηλές επιφάνειες, από βιβλιοθήκες μέχρι ντουλάπια κουζίνας. Το να βρίσκονται ψηλά τους προσφέρει αίσθηση ασφάλειας και ένα εξαιρετικό σημείο παρατήρησης του περιβάλλοντός τους.

Η επιστημονική εξήγηση αναφέρει ότι στη φύση τα ψηλά σημεία προσφέρουν προστασία από θηρευτές και μια στρατηγική θέση για να επιτηρούν οι γάτες την περιοχή τους. Αυτή η ενστικτώδης συμπεριφορά μεταφέρεται και στις οικόσιτες γάτες, κάνοντάς τες να νιώθουν όταν βρίσκονται στα ψηλά ασφαλείς και σε ετοιμότητα.

Η λύση: Γατόδεντρα ή ράφια τοίχου για σκαρφάλωμα, ώστε να ικανοποιήσουμε τα ένστικτά τους. Θα τους προσφέρουν έναν ασφαλή χώρο για να αποσύρονται και να παρατηρούν.

Οι γάτες είναι συναρπαστικά πλάσματα, γεμάτα ωραίες ιδιορρυθμίες που μας διασκεδάζουν αλλά και μας μπερδεύουν. Από τη λατρεία των κουτιών μέχρι τη γοητεία των ψηλών σημείων, η κατανόηση των παράξενων πραγμάτων που αγαπούν μπορεί να μας βοηθήσει να εμπλουτίσουμε τη ζωή τους και να ενισχύσουμε τον δεσμό μας μαζί τους. Και ας σκεφτούμε να ενσωματώσουμε μερικά από αυτά τα «παράξενα πράγματα» στο περιβάλλον τους για να είναι πάντοτε χαρούμενες, δραστήριες και ικανοποιημένες.