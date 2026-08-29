5 ιδέες για να μην ανεβαίνει η γάτα σας στον πάγκο της κουζίνας

Πόσες φορές δεν έχετε πιάσει στα πράσα την πονηρή γατούλα σας να κάνει πασαρέλα πάνω στον πάγκο της κουζίνας; Ξέρουμε, έχετε ξεχάσει τον αριθμό.

Oι γάτες τρελαίνονται να σκαρφαλώνουν σε ψηλά μέρη και να ατενίζουν κάτω. Η αγαπημένη τους αυτή συνήθεια μάς κάνει συχνά έξω φρενών όταν έχει να κάνει με την κουζίνα μας, και συγκεκριμένα με τον πάγκο όπου βάζουμε τα τρόφιμα.

Η αλήθεια είναι ότι ο πάγκος αυτός είναι μια πρόκληση για τις γάτες, πώς να το κάνουμε. Μυρωδιές, υπολείμματα κάποιου φαγητού ή ψωμιού, το μέρος αυτό είναι το αγαπημένο σημείο τους. Όταν δε στο σπίτι ζουν περισσότερες από μία γάτες, ο πάγκος είναι το σημείο συνάντησής τους.

Πώς όμως θα μπορέσουμε να τις κρατήσουμε μακριά του;

Δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Οι γάτες είναι γνωστές για την ανυπακοή τους και για το ότι κάνουν ό,τι θέλουν και όποτε αυτές θέλουν. Για αυτό τις λατρεύουμε άλλωστε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

Αν λοιπόν εσείς θέλετε να προσπαθήσετε, μην σκεφτείτε ότι θα σας συμβουλεύαμε να τις μαλώσετε ή να τους φωνάξετε. Αυτά δεν βγάζουν πουθενά. Όταν εσείς δεν κοιτάτε ή δεν είστε σπίτι, οι γάτες πάλι θα είναι εκεί. Αντίθετα υπάρχουν κάποιοι τρόποι.

Σας έχουμε μερικά ”έξυπνα” τρικ που μπορεί και να πετύχουν. Σε κάποιους λειτούργησαν. Σε άλλους όχι. Δεν έχετε και τίποτα να χάσετε αν τα δοκιμάσετε. Έχουμε λοιπόν και λέμε:

Τρικ 1: Ενοχλητικός θόρυβος

Γεμίστε με κέρματα δυο-τρία τσίγκινα κουτάκια. Κλείστε τα από πάνω με μονωτική ταινία και βάλτε τα στα δυο άκρα του πάγκου. Κάθε φορά που θα πηδάει η γάτα σας πάνω, αυτά θα πέφτουν κάνοντας το γνωστό δυνατό θόρυβο που θα την κάνει να θέλει να εξαφανιστεί. Μετά από δυο τρεις φορές δεν θα θέλει να ανέβει ξανά. Το ευχόμαστε δηλαδή.

Τρικ 2: Πατουσάκια που κολλάνε

Οι γάτες, όπως είπαμε, δεν θέλουν τίποτα πάνω στην πολύτιμη γούνα τους. Το πρώτο πράγμα που καθαρίζουν είναι τα πατουσάκια τους. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι όλη μέρα τα πλένουν με ιδιαίτερα σχολαστικό τρόπο. Και φυσικά δυσανασχετούν όταν κολλάνε πράγματα πάνω τους.

Τι κάνετε: Κολλήστε στον πάγκο της κουζίνας σας μια διπλής όψης κολλητική ταινία. Κάθε φορά που εκείνες θα πηδάνε πάνω, θα πατάνε στην ταινία και θα κολλάνε. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα από αυτό. Και ίσως έτσι πετύχετε το σκοπό σας.

Τρικ 3: Έχετε κάποια σημεία στο σπίτι για άλματα, ονυχοδρόμια- γατόδεντρα, μια καρέκλα αποκλειστικά για γάτες, ράφια στους τοίχους κτλ. Βάλτε και κάποιες φορές εκεί και μια νόστιμη λιχουδιά ώστε να είναι πιο ελκυστικά. Επαινέστε τη γάτα σας όταν τα χρησιμοποιεί ώστε να τα συνδέσει με κάτι θετικό.

Τρικ 4: Κρατάτε πάντα τον πάγκο σας καθαρό από ψίχουλα, υπολείμματα τροφών, πιάτα κτλ. Αν μια γάτα δεν βρίσκει τίποτα εκεί, μπορεί και να μην ξαναπάει. Προσπαθήστε να τον σκουπίζετε μετά από κάθε γεύμα, ή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, για να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνει καθαρός και απαλλαγμένος από οτιδήποτε θα μπορούσε να μοιάζει με λιχουδιά.

Τρικ 5: Έχετε πάνω στον πάγκο φλούδες από γκρέιπφρουτ ή από λεμόνι ή από πορτοκάλι. Αν σκεφτούμε ποιες μυρωδιές μισούν οι γάτες, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα γκρέιπφρουτ βρίσκονται ψηλά στη λίστα.

Δοκιμάστε λοιπόν αυτά και σας ευχόμαστε καλή τύχη.