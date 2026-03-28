4ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Τι είπαν Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος και Δούκας

Η ‘Αννα Διαμαντοπούλου από το βήμα του 4ου συνέδριου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε την υποψηφιότητά της για τη νέα Κεντρική Επιτροπή για την οποία χρειάζεται σταυρό εκλογής κι είπε πως θα είναι υποψήφια στο Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εκφράσει τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. «Το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται συμπληρώματα για να κατέβει στις εκλογές. Είναι αυτόνομο και ενιαίο» πρόσθεσε και προσδιόρισε σαφώς πως « αντίπαλός του είναι η συντήρηση, ο πελατειασμός κι ο κάθε λογής λαϊκισμός».

Κατέστησε σαφές πως «δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία έχει ιδεολογικές, πολιτικές κι ηθικές διαφορές όπως η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Έχει πάνω απ’ όλα την πατρίδα», υπογράμμισε. Συμπλήρωσε δε ότι «δεν πρόκειται να γίνει συμπλήρωμα ούτε θα διασπαστεί. Δεν υποχωρεί, ανοίγει νέους δρόμους κι ευκαιρίες για το μέλλον της χώρας».

Η κ. Διαμαντοπούλου διακήρυξε την ενότητα θυμίζοντας το παλιότερο σύνθημα «το ΠΑΣΟΚ μια γροθιά για τη πρωτιά» ενώ σημείωσε ότι στην ιστορία του το κόμμα πάντα συνομιλούσε με το μέλλον κι αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά του στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης για να αντιμετωπίσει τις νέες ανισότητες που προβάλλουν.

Επισήμανε πως για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και τις μεγάλες ανισότητες χρειάζεται επανάσταση στη δημόσια παιδεία. «Το κάναμε με τη μεγάλη μεταρρύθμιση εν μέσω μάλιστα των μνημονίων και τα γκρέμισαν όλα» ανέφερε.

Έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ την ανασυγκρότηση της περιφέρειας που εγκαταλείπεται κι υπογράμμισε την ανάδειξη της εθνικής ισχύος που δεν εξαντλείται μόνο στους εξοπλισμούς αλλά στην εθνική παραγωγή χωρίς εξαρτήσεις.

‘Ασκησε αυστηρή κριτική στη κυβέρνηση της ΝΔ χαρακτηρίζοντας «αυταρχισμό με κοινοβουλευτικό μανδύα», τη διακυβέρνησή της κατηγορώντας τον πρωθυπουργό πως παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, ελέγχει την ενημέρωση κι έτσι φθείρει τη Δημοκρατία και λειτουργεί με τον τρόπο του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε».

Ο Παύλος Γερουλάνος

Απευθυνόμενος στους σύνεδρους ως «συμπολεμιστές, στη μάχη για πολιτική αλλαγή», σε μια εκλογική μάχη, «μοναδικής εθνικής και πολιτικής σημασίας που θα καθορίσει το μέλλον μας στην πολιτική ζωή του τόπου», ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε από το βήμα του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ότι «ανήκουμε σε ένα στράτευμα αδιαίρετο και δυνατό απέναντι στα προβλήματα της Ελληνίδας και του Έλληνα».

Υποστήριξε ότι «η πατρίδα μας σήμερα έχει ανάγκη από νέο ρόλο στο διεθνές στερέωμα. Να γίνει ξανά γέφυρα ηπείρων, θρησκειών και πολιτισμών. Όχι σύνορο συμφερόντων» και «η Δημοκρατία μας έχει ανάγκη από θεσμούς που ελέγχουν κάθε εξουσία». Τόνισε ότι «έχουμε ανάγκη από μια στιβαρή οικονομία και ένα κοινωνικό κράτος αξιόπιστο που προσφέρουν ασφάλεια και δυνατότητες».

Ο κ. Γερουλάνος υπογράμμισε ότι «εχθρός μας είναι μόνο τα προβλήματα του λαού. Εμπόδιο στο δρόμο να τα λύσουμε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης». Κατηγόρησε τη ΝΔ ότι ενώ «ήρθαν με πρόσχημα την Δημοκρατία, την ποδοπάτησαν όπου, όπως και όποτε μπορούσαν», ενώ «ήρθαν μιλώντας για “Αριστεία”, εννοούσαν αλαζονεία, αυθαιρεσία, ατιμωρησία» και ενώ «ήρθαν επικαλούμενοι τη σταθερότητα, μας ενέπλεξαν σε περιφερειακές διαμάχες που αποσταθεροποιούν τον κόσμο». Υποστήριξε ότι «είναι το πρόβλημα. Και είμαστε η λύση», για να σημειώσει ότι «αυτά τα δύο δεν συμβιβάζονται ούτε κυβερνητικά. Σε καμία περίπτωση». «Σωστός ο Χάρης (σ.σ. Δούκας) που επέμεινε. Σωστός ο πρόεδρος που το υιοθέτησε», σχολίασε, «όχι μόνο διότι είναι κακό για το ΠΑΣΟΚ. Διότι είναι κάκιστο για την πατρίδα». Τόνισε ότι «δεν νοείται λοιπόν κανένας κυβερνητικός συμβιβασμός που υπονομεύει το μέλλον της πατρίδας μας. Για καμία καρέκλα εξουσίας. Σε καμία περίπτωση».

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το πολιτικό και ηθικό πλεονέκτημα, ότι ο αντίπαλος είναι ευάλωτος και πως όμως «η νίκη δεν θα έρθει μόνο από την αδυναμία τους», αλλά «θέλει σύστημα, οργάνωση και ενότητα». Στόχος, ανέφερε, «να φέρουμε 1,5 εκατομμύριο ψήφους στην κάλπη». Αυτό θα γίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, ως εξής: «Σε πολιτικό επίπεδο να ολοκληρώσουμε και να μεταφράσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας και κάθε γεωγραφικής περιοχής. Να επεξεργαστούμε τα 5 πρώτα νομοσχέδια που θα προτάξει το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση». Πρότεινε το νέο Πολιτικό Συμβούλιο να λειτουργήσει ως ομάδα καθημερινού συντονισμού και άμεσης δράσης και αντίδρασης. Σε Οργανωτικό επίπεδο, συνέχισε, ο στόχος του 1,5 εκατομμυρίου να μεταφραστεί σε στόχο για κάθε Περιφερειακή και κάθε Νομαρχιακή οργάνωση, σε συγκεκριμένο αριθμό ψήφων για την κάθε μία. Ως προς το επικοινωνιακό επίπεδο είπε ότι μόνο εδώ, ο αντίπαλος έχει υπεροπλία και ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στα κοινωνικά μέσα, στα περιφερειακά μέσα, αλλά και να υπάρξει σύντομη, συνοπτική, τακτική και σε συγκεκριμένη ώρα, κάθε μέρα, ενημέρωση μελών και φίλων για τη γραμμή του κόμματος.

Μιλώντας για το κόμμα ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν και οφείλει να παραμείνει φάρος Δημοκρατίας και Ισονομίας» και πως πολλές από τις καταστατικές αλλαγές που προτείνει ο πρόεδρος έχουν θετικά στοιχεία, ενώ άλλες θέλουν δουλειά στη βάση. Και πρόσθεσε πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη, ενώ μίλησε για Καταστατικό Συνέδριο τον Σεπτέμβριο «που θα αναδείξει ότι εννοούμε αυτά που λέμε και λέμε αυτά που εννοούμε».

Ο Χάρης Δούκας

«Να παλέψουμε για την ανατροπή και τη νίκη, πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να νικήσουμε. Σε εμάς ανήκει η ευθύνη να το κάνουμε πράξη, το πώς πρέπει να αναζητήσουμε σε αυτό το συνέδριο», είπε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μιλώντας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ως προς το ζήτημα της απόρριψης οποιασδήποτε συνεργασίας με τη ΝΔ, ο κ. Δούκας είπε μεταξύ άλλων, με αφορμή και τη σχετική διατύπωση που περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη που καλείται να εγκρίνει το Συνέδριο, ότι αναγνωρίζει «το θετικό της προσπάθειας και πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο».

Ειδικότερα, μιλώντας για τη μάχη του ΠΑΣΟΚ είπε ότι χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ότι «η κοινωνία περιμένει από μας ακόμα περισσότερα, δεν πρέπει να ψάχνουμε για δικαιολογίες, προέχει να πείσουμε στο χρόνο έως τις εκλογές ότι έχουμε τη δύναμη και την ικανότητα να κυβερνήσουμε τη χώρα». «Αρνούμαι να πιστέψω ότι δεν θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει για να μην αφήσουμε τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ να κερδίσει τρίτη φορά», είπε, σημειώνοντας ότι κύριος στόχος μας είναι η νίκη στις εκλογές και η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Σχολίασε ότι αυτό επεδίωκε πάντα με τις προτάσεις του. «Ακούω κάποιους να δυσανασχετούν και να μιλούν για εσωστρέφεια αλλά μοναδικός μου στόχος είναι να φύγουμε από τη στασιμότητα γιατί είμαστε ΠΑΣΟΚ και δεν μας αρκεί η δεύτερη θέση για τις εκλογές». «Δεν ήρθαμε να μετρήσουμε κουκιά και συσχετισμούς», σχολίασε.

Ο κ. Δούκας ανέφερε ότι το Συνέδριο πρέπει να αποτελέσει ορόσημο επανεκκίνησης της παράταξης και αφετηρίας, «με καθαρές προτάσεις που θα δείχνουμε στους πολίτες ξεκάθαρα ότι είμαστε αποφασισμένοι». Ειδικότερα πρωτεύοντα ρόλο στις προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Δούκας είναι ότι «δεν θα πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. Όποιο κι αν είναι το αποτέλεμα, όποιος κι αν είναι ο αρχηγός της». Σχολίασε ότι άκουσε διάφορα όπως ότι είναι εμμονικός, αλλά δεν τον ενδιαφέρουν αυτά «γιατί η πρόταση αυτή είναι απαράβατος όρος για την πολιτική μας αξιοπιστία, για να μεγαλώσουμε εκλογικά, για την προοπτική της νίκης». Ανέφερε ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχε καμιά αναφορά στα προσυνεδριακά κείμενα του ΠΑΣΟΚ και «σήμερα έρχεται επιτέλους η γραπτή εισήγηση του φίλου Κώστα Σκανδαλίδη με συγκεκριμένη διατύπωση». «Αναγνωρίζω το θετικό της προσπάθειας και πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. ‘Ακουσα χθες τον πρόεδρο να αναφέρει ότι είναι εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική του εξόντωση. Χαίρομαι που το ακούω και συμφωνώ πρόεδρε. Το πιο σημαντικό είναι ότι μετά το κείμενο που κατατέθηκε η στρατηγική μας είναι εντός πραγματικότητας», είπε.

Είπε ακόμη ότι πρέπει «να γίνουμε δύναμη αλλαγής, να πείσουμε με σοβαρότητα και τεκμηρίωση με τη γλώσσα της ανασυγκρότησης, ένα μεγάλο ‘ναι’ σε μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος».

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κυρίαρχο στον προοδευτικό χώρο και πως κάθε γενναίο άνοιγμα ενδυναμώνει την κυβερνητική προοπτική του. «Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να νικήσουμε τη Δεξιά στις εκλογές. Αυτό έκαναν οι Γάλλοι σοσιαλιστές στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό προετοιμάζουν και οι Ιταλοί σοσιαλιστές», είπε, επισημαίνοντας ότι «είναι δεδομένη η απόφασή μας για αυτόνομη κάθοδο του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές».

Υπογράμμισε ότι «η ενότητα δεν απειλείται, η ενότητα είναι δεδομένη. Παλεύουμε για ομοψυχία και αυτό δεν είναι προϊόν συμφωνιών κορυφής αλλά σφυρηλατείται με διάλογο στα όργανα που πρέπει να συνεδριάζουν τακτικά», κάτι που συχνά δεν συμβαίνει, όπως σχολίασε. Πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καχυποψία ή ψίθυρους οποίος φέρνει μια διαφορετική πρόταση». «Να χαράξουμε το δρόμο της ενότητας με σεβασμό στη διατύπωση της διαφορετικής άποψης», είπε.