4 πράγματα που σας πειράζουν στον σκύλο σας και θα θέλατε να τα αλλάξετε

Οι σκύλοι είναι πραγματικά υπέροχοι. Τους αγαπάμε για την αγάπη και την αφοσίωση που μας δείχνουν. Όμως κάποιες συμπεριφορές τους συχνά δεν είναι ευχάριστες. Από το ασταμάτητο γάβγισμα και τα πηδήματα πάνω στους ανθρώπους μέχρι την επαιτεία για φαγητό, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ακόμη και ο πιο αξιαγάπητος σκύλος μπορεί να γίνει αρκετά ενοχλητικός.

Είναι γνωστό ότι ο σκύλος αν δεν εκπαιδευτεί από μικρός σωστά, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξει ανεπιθύμητες συμπεριφορές που σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ ενοχλητικές. Και μας κάνουν να απελπιζόμαστε και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι για όλα υπάρχουν λύσεις αρκεί να έχετε υπομονή και επιμονή. Κάποιοι σκύλοι μαθαίνουν εύκολα, κάποιοι άλλοι θέλουν τον χρόνο τους. Μην απογοητεύεστε και μην τα παρατάτε.

Σε αυτό, αν σας φαίνεται δύσκολο, μπορεί να σας βοηθήσει ένας πιστοποιημένος εκπαιδευτής ή ακόμα και ο κτηνίατρός σας. Γιατί κάποιες ενοχλητικές συμπεριφορές μπορεί να έχουν να κάνουν με προβλήματα υγείας, κάτι που πρέπει να βρείτε.

Ποιες είναι λοιπόν οι 4 πιο συνηθισμένες ανεπιθύμητες συμπεριφορές ενός σκύλου; Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να τις σταματήσει;

1. Γαβγίζει ατελείωτα

Οι σκύλοι γαβγίζουν επειδή, πολύ απλά, είναι σκύλοι. Το γάβγισμα είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά του ζώου. Όμως συχνά γίνεται υπερβολικό. Ο σκύλος μας γαβγίζει ατελείωτα και ακούει όλη η γειτονιά.

Και εδώ έρχεστε εσείς. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να κάνετε τον σκύλο σας να μην γαβγίζει καθόλου. Ούτε εσείς πρέπει να θέλετε να μην γαβγίζει καθόλου, μιας και είναι, όπως αναφέραμε, μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά. Δεν γίνεται να ζει μέσα στη σιωπή. Δεν είναι σκύλος αυτός.

Η κατάλληλη λοιπόν εκπαίδευση μπορεί να κάνει θαύματα και ο σκύλος σας να γαβγίζει λιγότερο. Επίσης θα καταλάβει πότε το να γαβγίζει είναι αποδεκτό και πότε όχι.

Οι φωνές και η τιμωρία δεν πρόκειται να λύσουν το πρόβλημα. Αντίθετα, πρέπει πρώτα να καταλάβετε γιατί γαβγίζει ο σκύλος σας. Μόλις εντοπίσετε την αιτία του υπερβολικού γαβγίσματος, μπορείτε είτε να απομακρύνετε το ερέθισμα που το προκαλεί είτε να του διδάξετε έναν καλύτερο και πιο ήσυχο τρόπο να επικοινωνεί.

Η Humane Society of the United States συνιστά να αγνοείτε τον σκύλο σας όταν γαβγίζει συχνά για να τραβήξει την προσοχή σας. Ξέρουμε είναι κάτι δύσκολο αλλά θα πρέπει να προσπαθήσετε.

Ίσως χρειαστεί επίσης να απομακρύνετε ό,τι προκαλεί το γάβγισμα ή να τον εξοικειώσετε σταδιακά με αυτό. Για παράδειγμα, αν γαβγίζει σε κάθε περαστικό που βλέπει από το παράθυρο, μπορείτε να κρατάτε τις κουρτίνες κλειστές. Αν γαβγίζει κάθε φορά που βλέπει έναν άλλο σκύλο, ίσως χρειάζεται σταδιακή και σωστά καθοδηγούμενη εξοικείωση με άλλους σκύλους, ώστε να μειωθεί η αντίδρασή του στο συγκεκριμένο ερέθισμα.

Και προσοχή. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τιμωρείτε τον σκύλο σας επειδή γαβγίζει. Δεν τιμωρούμε μια φυσιολογική συμπεριφορά. Απλώς πρέπει να τη βελτιώσουμε ώστε να μην είναι τόσο ενοχλητική. Αντίθετα όταν σας ακούει και σταματάει το γάβγισμα και γίνεται ήσυχος, πρέπει να ανταμείβεται με κάτι, μια λιχουδιά, μια αγκαλιά, μια γλυκιά κουβέντα. Η θετική εκπαίδευση είναι η καλύτερη εκπαίδευση.

Θα πρέπει όμως εσείς από την πλευρά σας να έχετε υπομονή και καλή διάθεση και αργά ή γρήγορα θα πετύχετε τον στόχο σας.

2. Πηδάει πάνω στους ανθρώπους

Ένας ενθουσιασμένος σκύλος είναι πολύ πιθανό να πηδήξει πάνω σε κάποιον, κάτι που είναι συνήθως ενοχλητικό. Χαίρεται που βλέπει ένα άνθρωπο και το δείχνει με αυτόν τον αυθόρμητο τρόπο. Δυστυχώς όμως, αυτή η συμπεριφορά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη, αν ο σκύλος με τη φόρα που έχει ρίξει κάτω ένα μικρό παιδί ή έναν ηλικιωμένο.

Εδώ θα πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας την εξής ερώτηση: Πώς σας υποδέχεται ο σκύλος σας όταν επιστρέφετε στο σπίτι; Με πηδήματα πάνω σας, κάτι που δεν σας ενοχλεί. Και όχι μόνο δεν σας ενοχλεί αλλά του δίνετε αγκαλιές και προσοχή, κάτι που ενισχύει αυτή τη συμπεριφορά. Το ίδιο δεν θα κάνει λοιπόν και με τους άλλους ανθρώπους; Γιατί εκεί να συμπεριφερθεί διαφορετικά;

Και φυσικά οι σκύλοι δεν καταλαβαίνουν ότι μια συμπεριφορά που είναι αποδεκτή για εσάς μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα σε άλλους ανθρώπους.

Για να περιορίσετε λοιπόν αυτή τη συνήθεια, μην δίνετε προσοχή στον σκύλο σας μέχρι να πατήσει και με τα τέσσερα πόδια στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, επαινέστε τον αμέσως μόλις κατεβάσει τα μπροστινά του πόδια. Αν πηδήξει ξανά, σταματήστε προσωρινά την αλληλεπίδραση.

Με τον καιρό, θα μάθει ότι ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσει την προσοχή που επιθυμεί είναι να κρατάει τα πόδια του στο έδαφος. Αν το καλοσκεφτείτε, δεν είναι κάτι δύσκολο.

3. Ζητιανεύει για φαγητό

Κάθεστε στο τραπέζι για να φάτε. Ο σκύλος σας με το που σας βλέπει σας πλησιάζει. Σας κοιτάζει με εκείνα τα παραπονιάρικα μάτια που δεν μπορείτε να αντισταθείτε και του δίνετε το κατιτίς του.

Πρόκειται για μια φυσιολογική συμπεριφορά που, από μόνη της, δεν είναι ιδιαίτερα ενοχλητική και δεν χρειάζεται απαραίτητα διόρθωση. Αν όμως ο σκύλος σας ζητιανεύει για αποφάγια την ώρα που τρώτε, τότε έχετε να αντιμετωπίσετε ένα μεγαλύτερο και πιο εκνευριστικό πρόβλημα.

Ευτυχώς, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτή την πολύ συνηθισμένη συνήθεια.

Το πιο απλό και εύκολο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε σε άλλο δωμάτιο τον σκύλο σας όσο τρώτε. Έτσι δεν θα είναι κάτω από τραπέζι ζητιανεύοντας. Εναλλακτικά, μπορείτε να του μάθετε να ξαπλώνει ήρεμα όσο εσείς τρώτε. Θα μπορούσατε επίσης να τον ταΐζετε την ίδια ώρα με εσάς. Όταν είναι απασχολημένος με το δικό του φαγητό, είναι λιγότερο πιθανό να σας ενοχλεί για το δικό σας.

Όμως και εδώ πρέπει να κάνετε ό,τι και πιο πριν. Αν τα παρακάλια του σκύλου σας αποδίδουν και του δίνετε κάτι από τραπέζι, δεν θα καταλάβει ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνει. Πώς να το καταλάβει άλλωστε; Πρέπει να καταλάβει ότι η επαιτεία δεν αποδίδει. Επομένως κάντε πέτρα την καρδιά σας και μην ενδώσετε, όσο και αν προσπαθεί να σας πείσει ότι πεινάει. Αν του δώσετε κάτι, ενισχύετε την ανεπιθύμητη συμπεριφορά και του μαθαίνετε ότι η επαιτεία έχει αποτέλεσμα.

Και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνετε μια φορά αλλά συνέχεια. Τότε θα καταλάβει ότι η συμπεριφορά του αυτή δεν βγάζει πουθενά. Η συνέπεια και η αποφυγή της επιβράβευσης της επαιτείας είναι πιο αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα από το να υποκύπτετε κάθε φορά.

4. Τραβάει το λουρί στη βόλτα

Το να τραβάει ένας σκύλος στη βόλτα είναι κάτι συνηθισμένο. Πώς το λέμε με άλλα λόγια; Σας πάει ο σκύλος βόλτα αντί να τον πηγαίνετε εσείς. Αυτό όμως είναι όχι μόνο κάτι κουραστικό αλλά και αγχώδες επειδή δεν έχετε τον πλήρη έλεγχο.

Το τράβηγμα του λουριού μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όχι όμως όπως οι περισσότεροι νομίζουν. Με τιμωρία δηλαδή, όπως φωνές, μάλωμα και τραβώντας απότομα το λουρί. Ή φορώντας του κάποια άλλα κολάρα που είναι απαγορευμένα.

Και εδώ χρειάζεται θετική ενίσχυση ώστε να δείξετε στον σκύλο σας ότι η βόλτα δίπλα σας με χαλαρό λουρί είναι μια συμπεριφορά που ανταμείβεται. Ένας έπαινος ή μια λιχουδιά είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι θα τον δείτε με τον καιρό να περπατάει ήρεμα δίπλα σας.