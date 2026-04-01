4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν γάτα

Κάθε κηδεμόνας γάτας συνήθως γνωρίζει τα βασικά της φροντίδας της. Κατάλληλη διατροφή, υγρή ή ξηρά τροφή και περίθαλψη. Φτάνουν όμως μόνο αυτά; Όχι, δεν φτάνουν.

Ας δούμε ποια είναι τα άλλα πολύ σημαντικά που πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να γίνουμε οι καλύτεροι γατογονείς του κόσμου.

1. Πόσο σημαντική είναι η αμμολεκάνη

Η αμμολεκάνη είναι πολύ σημαντική για τις γάτες. Το να την έχουμε πάντα καθαρή είναι από τα πιο βασικά μέρη της φροντίδας της. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε καλά. Και το λέμε αυτό γιατί δεν είμαστε όλοι πολύ συνεπείς με τον καθαρισμό της.

Οι γάτες είναι πολύ καθαρά ζώα και δεν θέλουν τίποτα πάνω στη γούνα τους. Ούτε ακαθαρσίες ούτε μυρωδιές.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εκτός από το καθημερινό καθάρισμα, πρέπει να χρησιμοποιείτε και τον κατάλληλο τύπο λεκάνης, κάτι που πολλοί αγνοούν.

Ορισμένες γάτες θέλουν κλειστή αμμολεκάνη για να νιώθουν σιγουριά όταν κάνουν την ανάγκη τους. Άλλες θέλουν ανοιχτή γιατί νιώθουν εγκλωβισμένες σε μια κλειστή. Κάποιες επίσης μεγάλες σε ηλικία γάτες θέλουν αμμολεκάνη με κοντά τοιχώματα για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν με άνεση.

Τέλος, σημασία έχει τόσο το είδος της άμμου όσο και το μέρος που θα βάλετε την αμμολεκάνη. Μια αμμολεκάνη δεν πρέπει να μπαίνει στα πολυσύχναστα σημεία του σπιτιού, στα περάσματα δηλαδή. Πρέπει να μπει σε ήσυχο μέρος ώστε η γάτα να νιώθει εκείνη την ώρα άνετα.

2. Πώς να κόψουμε τα νύχια της γάτας μας

Το να γνωρίζετε πώς να κόβετε τα νύχια της γάτας σας θα σας φανεί χρήσιμο. Τα νύχια των περισσότερων γατών θα πέσουν μόνα τους και θα παραμείνουν σε ένα καλό, σωστό μήκος. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται από το τι πρέπει να ξύσουν στο σπίτι. Και τα πράγματα που θα ξύσουν για αυτό είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα θέλατε.

Για αυτό τα γνωστά σε όλους ονυχοδρόμια είναι μια καλή λύση. Όχι ότι δεν θα ξύσουν ξανά τα έπιπλά σας ή άλλα μέρη του σπιτιού, όπως την ταπετσαρία, για παράδειγμα, στον τοίχο, αλλά αυτό δεν θα γίνεται συνέχεια.

Για τα μικρά γατάκια τα γατόδεντρα όπου και ξύνουν τα νύχια τους και πηδάνε πάνω για παιχνίδι είναι κατάλληλα. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γάτες θέλουν κάτι πιο απλό.

Από την πλευρά σας φροντίστε να παρακολουθείτε το μήκος των νυχιών της γάτας σας ώστε να μη μεγαλώνουν πολύ, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. Αν η γάτα σας χρειάζεται περιποίηση νυχιών, είναι αρκετά εύκολο να το κάνετε, αρκεί να κάθεται και να μην είναι δύστροπη, όπως πολλές γάτες.

Για αυτό όσο νωρίτερα αρχίσετε να κόβετε τα νύχια της και να αγγίζετε τα πόδια της, τόσο πιο εύκολη θα είναι όλη αυτή η διαδικασία όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχουν φυσικά ειδικοί νυχοκόπτες για αυτή τη δουλειά.

Πώς κόβουμε τα νύχια; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι η γάτα μας είναι χαλαρή και ότι το περιβάλλον είναι ήσυχο και απαλλαγμένο από περισπασμούς. Ένα θορυβώδες περιβάλλον με άλλους να πηγαινοέρχονται είναι ό,τι πιο ακατάλληλο.

Μόλις λοιπόν η γάτα σας νιώσει άνετα και χαλαρώσει, πιέστε απαλά το μαξιλαράκι του ποδιού της για να βγει το νύχι. Κόψτε την αιχμηρή άκρη, προσέχοντας να μην κόψετε την ευαίσθητη ροζ ή μαύρη περιοχή γιατί μπορεί να προκληθεί αιμορραγία. Οπότε αρχίζουμε να κόβουμε σιγά-σιγά και λίγο-λίγο μόνο το λευκό τμήμα.

Συνεχίστε με το επόμενο νύχι μέχρι να τελειώσετε. Ή σταματήστε για λίγο αν η γάτα σας χρειάζεται ένα διάλειμμα. Κάθε φορά που κόβετε τα νύχια της χωρίς να φέρνει αντίσταση, ανταμείψτε τη με μια λιχουδιά ώστε να συνδέσει την όλη διαδικασία με κάτι καλό.

Συνήθως, τα μπροστινά πόδια είναι εκείνα που χρειάζονται περισσότερη φροντίδα αφού στα πίσω τα νύχια διατηρούνται σε μικρότερο μήκος λόγω πιο έντονης τριβής με το έδαφος.

3. Να παίρνουμε τη θερμοκρασία της γάτας μας

Οι γάτες συνήθως δεν θέλουν με τίποτα κάτι τέτοιο και κάνουν ό,τι μπορούν για να το αποφύγουν. Το να πιάνετε απλώς τα αυτιά ή το πρόσωπο της γάτας σας δεν αρκεί για να γνωρίζετε αν είναι άρρωστη ή όχι.

Επιλέξτε ένα ψηφιακό θερμόμετρο με μαλακή άκρη από καουτσούκ για ασφάλεια. Μετά θα χρειαστείτε λιπαντικό. Ανάλογα με το χαρακτήρα της γάτας σας, ίσως χρειαστεί να την πιάσετε από το λαιμό. Έτσι ίσως την αποτρέψετε και από το να προσπαθήσει να το σκάσει ή να σας επιτεθεί.

Βάλτε μια μικρή ποσότητα λιπαντικού στο άκρο του θερμομέτρου και σηκώστε την ουρά της γάτας σας ενώ βάζετε το θερμόμετρο αργά και σταθερά μέσα στον πρωκτό της, σε βάθος 1.5-2 εκ. Θα αισθάνεστε στην αρχή να σφίγγεται αλλά μετά θα χαλαρώσει. Κρατήστε το θερμόμετρο εκεί για λίγο μιλώντας της παράλληλα γλυκά και ήρεμα.

Η κανονική θερμοκρασία σώματος μιας γάτας κυμαίνεται από 38 έως 39 βαθμούς. Μικρά γατάκια και έγκυες γάτες μπορεί να παρουσιάσουν μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Μια θερμοκρασία πάνω από 39,5 βαθμούς είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.

Μην ξεχάσετε να ανταμείψετε τη γατούλα σας μετά τη διαδικασία με την αγαπημένη της λιχουδιά.

4. Να δίνουμε στη γάτα μας φάρμακο

Όσο και αν σας φανεί παράξενο, υπάρχουν κάποιοι που δεν μπορούν να το κάνουν ή δυσκολεύονται πάρα πολύ. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δώσετε το φάρμακο στη γατούλα σας, πάντα ανάλογα με το χαρακτήρα και τις παραξενιές της.

Μπορείτε να δοκιμάσετε να βάλετε το χάπι στο φαγητό της ή να το δώσετε εσείς κατευθείαν ή να το διαλύσετε σε νερό και να της το δώσετε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό, αν το φάρμακο είναι σε μορφή χαπιού. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση να είναι σε υγρή μορφή.

Μια καλή ιδέα είναι να το βάλετε μέσα σε μια υγρή λιχουδιά που θα είναι σαν μια απόλαυση. Μερικές βέβαια παμπόνηρες γάτες μπορεί να καταλάβουν ότι η λιχουδιά έχει και κάτι άλλο μέσα, το χάπι δηλαδή, οπότε βεβαιωθείτε ότι το έφαγε και δεν το έφτυσε, κάτι σύνηθες.

Αν θέλετε τώρα να της το δώσετε εσείς, να ξέρετε ότι μπορεί να χρειαστούν μερικές προσπάθειες για να τα καταφέρετε. Πλησιάστε τη γάτα σας προσεκτικά, μιλώντας της με απαλή και καθησυχαστική φωνή καθώς την πιάνετε. Στηρίξτε τα πόδια της, προκειμένου να μην κρέμονται, ώστε να νιώθει πιο άνετη και ασφαλής. Χρησιμοποιήστε στη συνέχεια τον δεξί σας αντίχειρα και τον δείκτη και ασκήστε ελαφριά πίεση στο στοματάκι της μέχρι αυτή να το ανοίξει. Σπρώξτε μέσα αρκετά το χάπι και αφήστε να κλείσει το στόμα της ή κλείστε της το εσείς απαλά ώστε να μην μπορεί να το φτύσει. Κρατήστε το στόμα της λίγο κλειστό.

Φυσικά και πάλι μπορεί να το φτύσει. Οπότε πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Προσοχή: Μην πετάτε το χάπι μέσα στο στόμα της, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού.

