4 λάθη που κάνουν όσοι επιλέγουν μπολ για τον σκύλο τους

Πολλοί πιστεύουν πως το να επιλέξουν μπολ για τον σκύλο τους είναι κάτι απλό. Η ζωή όμως μαζί του μας κάνει να δούμε ότι ίσως να μην είναι μια απλή απόφαση, αλλά κάτι που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

Η ώρα του φαγητού είναι πιο ιερή για τον τετράποδο φίλο μας από ό,τι για εμάς. Ο λόγος; Εμείς μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να βρούμε φαγητό, όμως ο σκύλος περιμένει από εμάς για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, όπως την τροφή και το νερό.

Κάποιες φορές, το μπολ που έχουμε επιλέξει δεν είναι κατάλληλο για αυτόν. Αυτό το καταλαβαίνουμε αν σταματήσει να τρώει ή να πίνει, αν δείχνει κάποια δυσκολία, ακόμη κι αν υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο πρέπει να έχει το μπολ σε ειδική θέση ή να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ας δούμε τα λάθη που μας οδηγούν στο να μην επιλέξουμε το κατάλληλο μπολ για τον σκύλο μας:

Δεν πληροί τα βασικά κριτήρια, που καθορίζουν ποιο ταιριάζει στο ζώο μας. Αυτά είναι:

– To μέγεθος του σκύλου. Η μουσούδα του σκύλου θα πρέπει να χωράει άνετα στο μπολ, χωρίς να πιέζεται ή να στριμώχνεται.

– Η ηλικία του

– Τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει

– Η περίσταση που το χρειαζόμαστε, πχ σε ένα ταξίδι

Επιλέγουμε βάση της αισθητικής και όχι της πρακτικότητας

Όλοι έχουμε το αγαπημένο μας χρώμα, σχέδιο, καλλιτέχνη, καρτούν, κλπ. Τα περισσότερα branded μπολ, αυτά δηλαδή που ανήκουν σε εμπορικά σήματα ταινιών, κλπ είναι τα απλά μεταλλικά. Είναι ακατάλληλα εάν ο σκύλος έχει κάποιο λόγο για τον οποίο πρέπει να τρώει σε συγκεκριμένο τύπο μπολ.

Επιλέγουμε βάση της τιμής

Κοιτώντας τις τιμές πριν 5 χρόνια, θα δούμε πως το κόστος ζωής έχει ανέβει σημαντικά, σε όλα τα είδη, ακόμη και σε ό,τι αφορά τα κατοικίδια. Όμως, θα πρέπει να θυμόμαστε πως σημασία έχει η ασφάλεια του αγαπημένου μας τετράποδου. Αν επιλέξουμε το πιο οικονομικό μπολ ή το αγοράσουμε από κατάστημα που δεν εξειδικεύεται σε τέτοια είδη, ίσως νομίζουμε ότι γλιτώσαμε χρήματα, στην πραγματικότητα όμως είτε θα τα δώσουμε στον κτηνίατρο είτε σε ένα καινούριο, πιο ανθεκτικό μπολ. Αρκετά από αυτά τα πολύ οικονομικά μπολ μπορεί να προκαλέσουν τοξικό σοκ, μιας και δεν είναι κατασκευασμένα από πιστοποιημένες εταιρείες, με ασφαλή υλικά.

Δεν τα αντικαθιστούμε όταν χαλάνε

Τα μπολ είναι από τα πιο αναλώσιμα είδη που παίρνουμε για τον σκύλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοιτάμε την ποιότητά τους. Αν έχουν ρωγμές, αν έχει φύγει το χρώμα, αν έχουν διαρροές, αν έχουν λεκέδες που δεν καθαρίσαμε και δεν φεύγουν τα ίχνη τους, θα πρέπει να τα ελέγχουμε και να τα αντικαθιστούμε.

Ας δούμε διάφορους τύπους που βρίσκουμε όταν επιλέγουμε μπολ για τον σκύλο μας.

Το κλασικό

Πλαστικό, κεραμικό, ατσάλινο, ανοξείδωτο, μεταλλικό. Όλα αυτά σε διάφορα χρώματα και σχέδια, από μονόχρωμα μέχρι με σχέδια από σούπερ ήρωες και αθλητικές ομάδες. Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή, υπάρχουν παντού, από το pet shop της γειτονιάς και το σούπερ μάρκετ, μέχρι σε ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού. Είναι αυτά που επιλέγουμε οι περισσότεροι.

Το υπερυψωμένο

Πρόκειται για μπολ τα οποία στηρίζονται σε μία βάση είτε ξύλινη είτε μεταλλική και έχουν δύο υποδοχές, ώστε να μπει και αυτό του φαγητού και αυτό του νερού. Αυτά είναι κατάλληλα για μεγαλόσωμους σκύλους όπως οι μολοσσοί και τα τσοπανόσκυλα, γιατί δεν θα χρειάζεται να σκύβουν τόσο πολύ μέχρι να φτάσουν το έδαφος για να φάνε. Από την άλλη όμως, σύμφωνα με το American Kennel Club, υπάρχουν έρευνες που λένε πως τα υπερυψωμένα μπολ του σκύλου μπορεί να του προκαλέσουν επικίνδυνες στομαχικές διαταραχές. Πριν αγοράσετε ένα τέτοιο, καλό είναι να συμβουλευθείτε και τον κτηνίατρό σας.

Το αντιλαιμαργικό, γνωστό και ως puzzle feeder

To συγκεκριμένο συνδυάζει το παιχνίδι με το φαγητό και είναι ιδανικό για σκύλους που τρώνε λαίμαργα ή για όσους έχουν άγχος αποχωρισμού. Τα συγκεκριμένα μπολ είναι σαν λαβύρινθοι, όπου η τροφή εγκλωβίζεται, δεν κυλάει και δεν συσσωρεύεται σε ποσότητα και το ζωάκι πρέπει να καταβάλει προσπάθεια, να βάλει το μυαλό του να σκεφτεί, προκειμένου να πιάσει μια κροκέτα με το στόμα του. Κυκλοφορούν με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας, από τα πιο απλά, μέχρι τα πιο σύνθετα όπου ο σκύλος, εκτός από τη μουσούδα, πρέπει να χρησιμοποιήσει και τις πατούσες του.

Το πτυσσόμενο

Ιδανικό για ταξίδια και μεγάλες βόλτες, ειδικά τις μέρες που έχει ζέστη. Εκτός από αυτά τα μπολ για τον σκύλο που έχουμε στο σπίτι, θα πρέπει να έχουμε και δύο εφεδρικά, ένα για νερό και ένα για τροφή. Αυτά θα είναι πτυσσόμενα έτσι ώστε να μεταφέρονται εύκολα και να χωράνε ακόμα και στην τσέπη σας. Σε κάθε εξόρμηση μακριά από το σπίτι, είτε είναι βόλτα στο βουνό, είτε στις διακοπές, καλό είναι να τα έχετε μαζί.

Αυτόματη ταΐστρα

Πρόκειται για ένα εξελιγμένο είδος μπολ, στο οποίο βάζετε συγκεκριμένη ποσότητα φαγητού και έχετε τον έλεγχο για το κάθε πότε θα απελευθερώνεται. Αυτή είναι δημοφιλής επιλογή για τις περιπτώσεις που ο σκύλος έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και πρέπει να τρώει σε συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες απουσιάζει ο κηδεμόνας.