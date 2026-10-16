Η μεγάλη, καθιερωμένη συνάντηση της ασφαλιστικής αγοράς στη Βόρεια Ελλάδα επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά!

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2027 | Απογευματινές ώρες

Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη)

Η Innovation Media, το insuranceforum.gr και το περιοδικό THE INSURER ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 39th Thessaloniki Insurance Conference 2027 (THINC), την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2027, στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη.

Το Thessaloniki Insurance Conference επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις σημαντικότερες και πλέον καθιερωμένες συναντήσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και σημείο αναφοράς για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στη Βόρεια Ελλάδα.

Εδώ και 15 χρόνια, το THINC αποτελεί έναν θεσμό που φέρνει κοντά ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, διευθύνοντες συμβούλους, ανώτατα στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, εκπροσώπους θεσμικών φορέων και επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα, δημιουργώντας ένα μοναδικό περιβάλλον ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων, επαγγελματικής δικτύωσης και ανάπτυξης νέων συνεργασιών.

Με παρακαταθήκη την ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση του 2026 και με ακόμη υψηλότερες φιλοδοξίες, το THINC 2027 έρχεται να αναδείξει τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς, δίνοντας ουσιαστικό λόγο στους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Δυναμική θεματολογία & κορυφαίοι εκπρόσωποι της αγοράς

Στο επίκεντρο του φετινού συνεδρίου θα βρεθούν, για ακόμη μία φορά, τα πλέον επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις, στις αλλαγές και στις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που αναδύονται για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Η θεματολογία του THINC 2027 αναμένεται να κινηθεί, μεταξύ άλλων, γύρω από:

Τις μεγάλες προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Τις εξελίξεις στην ασφάλιση Υγείας και τις σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβητών.

Τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού στην καθημερινότητα του ασφαλιστικού επαγγελματία.

Τις νέες υποχρεωτικές ασφαλίσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στους κλάδους περιουσίας και επιχειρηματικών κινδύνων.

Τα νέα μοντέλα συνεργασίας, την ανάπτυξη των ασφαλιστικών γραφείων και το μέλλον της ασφαλιστικής διανομής.

Τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και κανονιστικό περιβάλλον που επηρεάζουν τον ασφαλιστικό κλάδο.

Ο διάλογος παραμένει στο επίκεντρο – Ακόμη πιο δυναμικά panels συζητήσεων

Μετά τη θετική ανταπόκριση στην ανανεωμένη δομή του THINC 2026, το φετινό συνέδριο συνεχίζει να επενδύει στον διάλογο και τη συμμετοχή.

Τα θεματικά panels φέρνουν στο ίδιο τραπέζι στελέχη και decision makers της αγοράς, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, τη συζήτηση πραγματικών προβληματισμών και την ανάδειξη εφαρμόσιμων προτάσεων με αξία για τον ασφαλιστικό επαγγελματία.

THINC 2027: Περισσότερο από ένα συνέδριο – Μια πραγματική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης

Η διαχρονική αξία του Thessaloniki Insurance Conference δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο συνεδριακό του πρόγραμμα.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης είναι η δυνατότητα άμεσης επαφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με τις διοικήσεις και τα ανώτατα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών, τους εκπροσώπους των χορηγών και επαγγελματίες από διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, το THINC έχει εξελιχθεί σε έναν ουσιαστικό χώρο επιχειρηματικής δικτύωσης, όπου αναπτύσσονται νέες επαγγελματικές σχέσεις, ενισχύονται υφιστάμενες συνεργασίες και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σημαντικές συμφωνίες.

Όλοι όσοι θα βρεθούν στο THINC 2027 θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, εκπροσώπους μεγάλων σχημάτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και επαγγελματίες από διαφορετικές περιοχές της χώρας, να ανταλλάξουν απόψεις, να διευρύνουν το δίκτυο επαφών τους και να διερευνήσουν νέες δυνατότητες συνεργασίας.

Ένα συνέδριο-θεσμός που συνεχίζει να εξελίσσεται

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, στην ουσιαστική ενημέρωση και στην ανάδειξη του ρόλου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, το Thessaloniki Insurance Conference συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φιλοσοφία που το καθιέρωσε.

Το THINC 2027 φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος το μεγάλο σημείο συνάντησης της ασφαλιστικής αγοράς στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα απόγευμα γεμάτο γνώση, προβληματισμό, νέες προοπτικές και ουσιαστικές επαγγελματικές επαφές.

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2027, η καρδιά της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς χτυπά ξανά στη Θεσσαλονίκη!

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση: www.thinc.gr