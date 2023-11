38η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia με πάνω από 300 εκθέτες και τιμώμενη χώρα τη Βουλγαρία

Ακόμα πιο δυναμικό, ανανεωμένο, αλλά και με νέες προσθήκες, καταγράφεται φέτος το «παρών» της τουριστικής βιομηχανίας στο εκθεσιακό δίδυμο Philoxenia και Hotelia, που διοργανώνονται στο διάστημα 10-12 Νοεμβρίου 2023 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τιμώμενη χώρα τη Βουλγαρία. Επίσης, το διήμερο από τις 10/11, θα διεξαχθεί η 2η Real Estate Expo North, που εστιάζει στην αγορά ακινήτων και το JobFestival του Skywalker.

Η φετινή 38η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia μαζί με την “αδελφή” της κλαδική έκθεση Hotelia, πλαισιώνονται από όλους τους κρίκους της τουριστικής βιομηχανίας, με συμμετοχές από τους κλάδους της ναυτιλίας και των αερομεταφορών, ενώ καθοριστικής σημασίας θα είναι η παρουσία της τεχνολογίας, μέσω της συμμετοχής καινοτόμων 13 start ups του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator , όπως σημείωσαν στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου οι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Αναστάσιος Τζήκας και Κυριάκος Ποζρικίδης αντίστοιχα.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο θα γιορτάζει όλη η πόλη, και μετά την World Travel Market που γίνεται στο Λονδίνο, η 38η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia μαζί με την “αδελφή” της κλαδική έκθεση Hotelia, αποτελούν τα επόμενα μεγάλα γεγονότα, όπου ο κόσμος του κλάδου έχει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνει δουλειές», επισήμανε στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης.Τα εγκαίνια των Philoxenia και Hotelia, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10/11. Τις εκθέσεις θα εγκαινιάσει η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Προς υπογραφή η νέα συνεργασία Ελλάδας- Βουλγαρίας

Περισσότεροι κατά 41,2% καταγράφονται το δεκάμηνο φέτος οι Βούλγαροι επισκέπτες στην Ελλάδα έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και ανέρχονται σε 1,25 εκατ., ενώ οι Έλληνες που ταξίδεψαν στην γειτονική χώρα το προαναφερόμενο διάστημα διαμορφώνονται σε 670.000, όπως επισήμανε η σύμβουλος της υπουργού Τουρισμού της Βουλγαρίας, καθ.Mariela Modeva, επισημαίνοντας τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν μεταξύ των δύο κρατών, σε θέματα χειμερινού τουρισμού, θρησκευτικού και πολιτιστικού. Μάλιστα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ολοένα και πιο έντονη η παρουσία Βουλγάρων στην Ελλάδα στη διάρκεια του χειμώνα και ειδικότερα των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Επίσης, όπως γνωστοποίησε η ίδια, στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Philoxenia, οι υπουργοί Τουρισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας, αναμένεται να υπογράψουν νέα Διακρατική Συμφωνία Συνεργασίας στον τουρισμό για την περίοδο 2024-2026, που θα περιλαμβάνει δράσεις που θα ενισχυθούν από το πρόγραμμα Interreg.

Τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης

Η φετινή διοργάνωση, βρίσκει την τουριστική κίνηση στη Θεσσαλονίκη, σε ανοδική τροχιά, καθώς στο 10μηνο του 2023, οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αν και υπολείπονται έναντι του 2019 κατά 5%, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος, εκφράζοντας την ελπίδα των επιχειρηματιών του κλάδου για ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή έως τον Μαϊο του 2024, «ώστε να μην επηρεαστεί η θερινή σεζόν της επόμενης χρονιάς», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η ένωση έχει ζητήσει τη βελτίωση των υποδομών της Θεσσαλονίκης και χαρακτηριστικά υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσης του αεροδρομίου «Μακεδονία» με το σταθμό του μετρό της Μίκρας. Τόνισε δε ότι οι άνθρωποι του κλάδου υποστηρίζουν το έργο του FlyOver παρά την αναστάτωση που θα προκληθεί στην πόλη, ενώ σε ό,τι αφορά στη ΔΕΘ και την ανάπλασή της με την συμμετοχή ιδιωτών, σημείωσε ότι θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι κλαδικές εκθέσεις.

Η ταυτότητα του εκθεσιακού διδύμου

Αυξημένοι σε ποσοστό 30%, καταγράφονται οι φετινοί εκθέτες της Philoxenia σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση και ανέρχονται σε 301, εκ των οποίων οι 211 έμμεσοι και οι 90 άμεσοι, ενώ προέρχονται από 17 χώρες και συγκεκριμένα τις:Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Τουρκία, Σερβία, Αλβανία, Αρμενία, Βοσνία, Πολωνία, Σλοβακία, Πορτογαλία, Ιράν, Γεωργία, Ιορδανία, Λουξεμβούργο, Φιλιππίνες και Κόσοβο. Περισσότεροι κατά 22% καταγράφονται και οι εκθέτες της Hotelia σε σχέση με την περσινή διοργάνωση και ανέρχονται σε 130.

Στη Philoxenia συμμετέχουν 101 μεμονωμένοι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες (Hosted Buyers) από 34 χώρες, ενώ στη Hotelia ανέρχονται σε 13 από Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία. Επιπλέον, στις εκθέσεις θα συμμετέχουν και οργανωμένες επιχειρηματικές αποστολές 50 ατόμων από τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού των hosted buyers με τους εκθέτες της Philoxenia και της Hotelia θα ξεπεράσουν τα 3.000.

Στους εκθέτες των Philoxenia και Hotelia περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ (που έχει υπό την αιγίδα του τις δύο εκθέσεις), τουριστικοί προορισμοί, ξενοδοχεία, αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρίες, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δόμησης, τεχνολογίας, επίπλων, κατασκευών, εξοπλισμού και ανακαίνισης, που απευθύνονται στον κλάδο του τουρισμού από όλες τις περιφέρειες της χώρας και οι σημαντικότεροι θεσμικοί φορείς.

Μεταξύ των εθνικών συμμετοχών, πέραν της Βουλγαρίας (με απευθείας συμμετοχή του υπουργείου Τουρισμού και επικεφαλής της αποστολής την υπουργό Τουρισμού, Zaritza Dinkova και με συμμετοχές από τη Βάρνα, Μπάνσκο, Σόφια και Βέλικο Τάρνοβο), συμπεριλαμβάνονται αυτές των:Κύπρου (τέσσερις εταιρείες), Γεωργίας (έξι τουριστικά γραφεία), Σερβίας (με συμμετοχές από Βελιγράδι, Σοκομπάνια και Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας), Τουρκίας (συμμετοχή από το δήμο και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σμύρνης) και της Αλβανίας (συμμετοχή της περιοχής Kοrce).

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες συμμετοχές στις εκθέσεις, από τις πιο σημαντικές εμφανίσεις είναι αυτές των SKYEXPRESS, για πρώτη φορά, SEAJETS, GRECOTEL που είναι και η μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων στην Ελλάδα και της Easy Hotelier.

Ισχυρό παρόν, δίνουν και αρκετά γραφεία εναλλακτικού τουρισμού και λέσχες υπαίθριων δραστηριοτήτων (ορειβασία, ποδηλασία, περιηγήσεις κτλ.), ενώ παράλληλα θα αναδειχθεί ιδιαίτερα η ηπειρωτική Ελλάδα ως χειμερινός προορισμός μέσω ομαδικής συμμετοχής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στο περίπτερο 13 με την παρουσίαση του concept MAINLAND GREECE.

Στη Philoxenia, θα παρουσιαστεί επίσης το Innovative Design Cluster, το οποίο αποτελεί τον πρώτο, στην Ελλάδα, Συνεργατικό Σχηματισμό καινοτομίας, ο οποίος συγκροτείται από εταιρείες και άλλους φορείς, που δραστηριοποιούνται ή ενσωματώνουν στις δραστηριότητές τους τον δημιουργικό σχεδιασμό.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις

Πλούσιο καταγράφεται και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, με θεματικές παρουσιάσεις, ημερίδες και δράσεις και ουσιαστικά είναι η καλύτερη ευκαιρία για τους επαγγελματίες του κλάδου να προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους, αλλά και για την αυτοδιοίκηση να παρουσιάσει τις ομορφιές των ελληνικών προορισμών.

Πόλος έλξης της Philoxenia είναι το PHILOXENIA FORUM 2023, το οποίο στις 11 Νοεμβρίου (Περίπτερο 14), υπό την αιγίδα του τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Marketing & Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και με Χορηγό την Fraport Greece θα εντρυφήσει στα πλέον επίκαιρα ζητήματα του τουρισμού διεθνώς με θέμα: “Αναζητώντας την ισορροπία: «υπερ-τουρισμός» – κυκλική οικονομία – κλιματική αλλαγή”. Το FORUM θα τιμήσουν με την παρουσία τους η υπουργός Τουρισμού της Βουλγαρίας, Zaritsa Dinkova, η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη και η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου.

Μεταξύ των παράλληλων εκδηλώσεων ξεχωρίζει το μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη και Νίκου Γκάτσου, με τον Παναγιώτη Καραδημήτρη, τη Ζωή Τσινιάρη και τριμελή ορχήστρα, που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επισκέπτες της Philoxenia και της Hotelia, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023 στις 7 μ.μ., στο Open Stage, στο περίπτερο 13. Το μουσικό αφιέρωμα, οργανώνουν το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, η ΔΕΘ-HELEXPO και ο Δήμος Γορτυνίας, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου και Χορηγούς τις εταιρίες EDIL, ΗΕΝGAZ και TILEMATIKI.

Πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων έχει και η Hotelia, όπου η μοναδικότητα και οι ιδιαιτερότητες των ελληνικών τροφίμων, καθώς και η τέχνη της παρασκευής και της παρουσίασης του καφέ, φιλοτεχνούν το δημιουργικό προφίλ των ενοτήτων All About Gastronomy και All About Cafe.

2η Real Estate Expo North

Η φετινή έκθεση καταγράφει ήδη 1.100 προεγγραφές, όταν πέρυσι αυτές διαμορφώνονταν σε 600, επισήμανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος της εταιερίας που διοργανώνει την 2η Real Estate Expo North, Κωνσταντίνος Τζάρος.

Τόνισε δε ότι στη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις και θα υλοποιηθούν δυο εκδηλώσεις, η μία την Παρασκευή 10/11 όπου θα παρουσιαστούν τα νέα project που «τρέχουν» στη Θεσσαλονίκη και η άλλη το Σάββατο 11/11, με τη διοργάνωση φόρουμ για το real estate και με ομιλητές από Ελλάδα, Ισραήλ και Βουλγαρία. «Ελπίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη θα μπει στον χάρτη των επενδύσεων προσελκύοντας μεγαλύτερα κεφάλαια» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τζάρος. Η έκθεση θα διεξαχθεί στο Περίπτερο 16.

Το Φεστιβάλ Εργασίας

Στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης θα διεξάγεται ταυτόχρονα φεστιβάλ εργασίας από τη Skywalker, όπου θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και συνεντεύξεις πρόσληψης προσωπικού με τουριστικές και όχι μόνο επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Τη θέση της ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης καθίσταται ολοένα και πιο ελκυστική, διατύπωσε στην τοποθέτησή της η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού της πόλης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των εκπροσώπων όλων των φορέων. Επιπλέον, σύντομη τοποθέτηση πραγματοποίησαν οι πρόεδρος του TCB Mάκης Μοναστηρίδης, ταμίας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας Θράκης, Κωνσταντίνος Κουράκος, η απερχόμενη αντιδήμαρχος Τουρισμού Θεσσαλονίκης, Μαρία Καραγιάννη και ο αναπλ. γενικός διευθυντής της ΔΕΘ- Helexpo, Αλέξης Τσαξιρλής, ο οποίος-μεταξύ άλλων- υπενθύμισε ότι η πρώτη διοργάνωση philoxenia έγινε το 1985.

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου οι τρεις εκθέσεις θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 20:00 και την Κυριακή 12 Νοεμβρίου από τις 10:00 έως τις 18:00.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ