34ο European Association for Sport Management Conference 2026 – Η Θεσσαλονίκη έδρα της βιομηχανίας του αθλητισμού (15-18 Σεπτεμβρίου) – Ομιλητές παγκόσμιου κύρους

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί, από τις 15 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, το 34ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του European Association for Sport Management (EASM), συγκεντρώνοντας στην πόλη ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επαγγελματίες του αθλητισμού και την επόμενη γενιά στελεχών της αθλητικής διοίκησης. Το European Association for Sport Management Conference 2026 αποτελεί την κορυφαία αθλητική- επιστημονική διοργάνωση παγκοσμίως.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Grand Hotel Palace με κεντρικό θέμα: «Sport Management and Social Welfare / Αθλητική διοίκηση και κοινωνική ευημερία». Στόχος του να αναδείξει τον ευρύτερο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η αποτελεσματική διοίκηση του αθλητισμού στην κοινωνία.

Είναι σημαντικό ότι η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη διοργάνωση του Συνεδρίου μετά από διαγωνιστική διαδικασία BID με αντιπάλους τη Ρώμη και τη Μπολόνια. Το 2024 το φιλοξένησε το Παρίσι και το 2025 η Βουδαπέστη.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ Α.Π.Θ) και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής (ΕλλΕΕΔΑΑ).

Η διοίκηση του αθλητισμού ως δύναμη κοινωνικής ανάπτυξης

Το EASM, από την ίδρυσή του το 1993, λειτουργεί ως διεθνής πλατφόρμα που φέρνει κοντά ανθρώπους από την ακαδημαϊκή κοινότητα και την επαγγελματική πρακτική στον χώρο της διοίκησης αθλητισμού. Σήμερα, η στρατηγική του οργανισμού έχει ως όραμα να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της αθλητικής διοίκησης στην Ευρώπη, ενώ αποστολή του είναι η δημιουργία μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για δικτύωση, παραγωγή γνώσης και διάδοση της γνώσης στον χώρο του sport management.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το EASM 2026 που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί μόνο μια ακαδημαϊκή διοργάνωση, αλλά αποτελεί χώρο συνάντησης της έρευνας, της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής πρακτικής, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και τη δημιουργία γνώσης που μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη του αθλητικού οικοσυστήματος.

Έρευνα, καινοτομία και επαγγελματική πρακτική

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει keynote speakers από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία του αθλητισμού, παράλληλες συνεδρίες, επιστημονικές παρουσιάσεις, workshops και σεμινάρια.

Οι θεματικές ενότητες του EASM 2026 αποτυπώνουν το εύρος και τις σύγχρονες προκλήσεις της αθλητικής διοίκησης. H θεματολογία συνδέει τις επιστημονικές εξελίξεις με πραγματικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αθλητικοί οργανισμοί, οι διοργανωτές, οι δημόσιοι φορείς και οι επαγγελματίες του κλάδου.

Ξεχωρίζουν οι παγκόσμιας εμβέλειας παρουσίες, στο συνέδριο των:

Stephane Anselmo UEFA Representative (16/8/2026 11:00 Location: Grace Hall C, Grand Hotel Palace) title : “Competition Design: The example of the new UEFA European Qualifiers”.

Kyriaki Kaplanidou Professor University of Florida (16/8/2026 2:00pm – 3:00pm Grace Hall C, Grand Hotel Palace) title: “From community development to community transformation: mobilizing community capitals through sport events”

Daniel Funk Professor Temple University (18/9/2026 14:00 – 15:00 Grace Hall C, Grand Hotel Palace), title “Making academic research matter: Bridging the gap between organizational needs and scholarly inquiry through purpose design and impact”

Γιώργος Τζέτζης: «Τιμή για την Ελλάδα η διοργάνωση του 34ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του European Association for Sport Management (EASM)»

Στησημασίατηςδιοργάνωσης του European Association for Sport Management Conference 2026 αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Καθηγήτης ΣΕΦΑΑ/Α.Π.Θ Γιώργος Τζέτζης: «Η διεκδίκηση ήταν μία δύσκολη διαδικασία και η εγχώρια επιστημονική κοινότητα του αθλητισμού αισθάνεται υπερηφάνεια που ανέλαβε τη διεξαγωγή του. Είναι ένα σημαντικό γεγονός που θα προσελκύσει περισσότερους από 700 συνέδρους, επιστήμονες υψηλού επιπέδου και διεθνή media. Θα υπάρξει διεθνής και εγχώρια προβολή, που θα προσφέρει οφέλη στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο του European Association for Sport Management διαμορφώνει το μέλλον της αθλητικής βιομηχανίας καθώς θα προσελκύσει decision-makers του αθλητισμού».

Συνεχίζοντας ο κ. Τζέτζης έκανε αναφορά στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου: «Θα υπάρξουν πολλές ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από κορυφαίους επιστήμονες του αθλητισμούς. Αθλητικά Μέσα, Μάρκετινγκ και Χορηγίες, η εξέλιξη των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των μοντέλων συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ευρώπη, οι Στρατηγικές branding και storytelling μέσω μεγάλων αθλητικών γεγονότων, οι νέες τάσεις στις χορηγικές συνεργασίες και την προβολή τους μέσω των media, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Καινοτομία και Νέα Μέσα, μερικές από αυτές. Ακόμη το συνέδριο αναδεικνύει τις τεχνολογικές εξελίξεις στις πλατφόρμες αθλητικής ψυχαγωγίας, OTT υπηρεσίες και streaming, τη χρήση Big Data και Analytics για την εξατομίκευση της εμπειρίας θέασης των φιλάθλων, την ενσωμάτωση της τεχνολογίας (AI, AR/VR) στη σύγχρονη αθλητική δημοσιογραφία».

Επένδυση στη νέα γενιά

Ιδιαίτερη θέση στη φιλοσοφία του European Association for Sport Management Conference 2026 κατέχει η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών και ερευνητών της αθλητικής διοίκησης.

Πριν από την κύρια διάσκεψη θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη το Student Seminar, από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, και το PhD Student Seminar, στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου. Η έμφαση στους φοιτητές και στους νέους ερευνητές αποτελεί συνέχεια της ευρύτερης στρατηγικής του συνεδρίου για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μελλοντικών στελεχών και ερευνητών της αθλητικής διοίκησης.

Η Θεσσαλονίκη ως διεθνής τόπος συνάντησης

Η επιλογή της Θεσσαλονίκης προσφέρει ένα ιδιαίτερο πλαίσιο για τη διοργάνωση. Η πόλη αποτελεί έναν σύγχρονο, πολυπολιτισμικό και διεθνώς συνδεδεμένο προορισμό, με ισχυρή ακαδημαϊκή και επιχειρηματική παρουσία και στρατηγική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Η φιλοξενία του European Association for Sport Management Conference 2026 στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί, επομένως, μια ευκαιρία όχι μόνο για την προβολή της πόλης ως διεθνούς συνεδριακού προορισμού, αλλά και για την ανάδειξη της ελληνικής παρουσίας και τεχνογνωσίας στον χώρο της αθλητικής διοίκησης.

Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο γνώσης και συνεργασίας

Το European Association for Sport Management (EASM) αποτελείται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, με μέλη από σχεδόν 40 χώρες και όλες τις ηπείρους. Η ετήσια διάσκεψη αποτελεί τον βασικό χώρο συνάντησης αυτού του διεθνούς δικτύου και προσελκύει περισσότερους από 800 συμμετέχοντες. Η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί για τέσσερις ημέρες στο επίκεντρο αυτής της ευρωπαϊκής κοινότητας, φιλοξενώντας συζητήσεις γύρω από το μέλλον της αθλητικής διοίκησης και τον ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία. Ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό το κομμάτι του αθλητικού τουρισμού της πόλης.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο του European Association for Sport Management

European Association for Sport Management Conference 2026

15–18 Σεπτεμβρίου 2026

Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.easm2026.com/

Επικοινωνία: info@easm2026.com