3 πράγματα που κάνει ο σκύλος για να μας παρηγορήσει

Όταν ζούμε με έναν σκύλο, πολλές φορές νιώθουμε ότι είναι ο μόνος που μας καταλαβαίνει. Φταίει το ότι δεν μπορεί να μιλήσει και απλά κάνει υπομονή ή αισθάνεται ότι κάτι μας απασχολεί;

Είναι αρκετές φορές που προσπαθούμε να προσδώσουμε στον σκύλο ανθρώπινες συμπεριφορές και αντιδράσεις, έτσι για να τον νιώσουμε πιο κοντά μας. Κάποιες φορές έχουμε δίκιο και κάποιες άλλες όχι. Ας δούμε λοιπόν αν όντως καταλαβαίνει ότι έχουμε άγχος ή στεναχώρια και με ποιον τρόπο το δείχνει αυτό. Είναι περιπτώσεις που δείχνει την κατανόησή του, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γι’ αυτό θα δούμε όλους τους τρόπους που έχει ο σκύλος να μας παρηγορεί και να μας συμπαραστέκεται στις δύσκολες μέρες μας.

Μπορεί να αντιληφθεί ένας σκύλος τα ανθρώπινα συναισθήματα;

Σύμφωνα με την ομάδα κτηνιάτρων και dog behaviourists στην κλινική Tequesta, μιας από τις μεγαλύτερες στην Φλόριντα, οι σκύλοι μπορούν να αντιληφθούν τα ανθρώπινα συναισθήματα. Έρευνες έχουν δείξει πως μπορούν να καταλάβουν τις αλλαγές στις εκφράσεις του προσώπου μας, στον τόνο της φωνής και στη γλώσσα του σώματος. Όταν αλλάξει η ένταση, αμέσως καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και αυτό είναι κάτι εξελίσσεται με τα χρόνια και όσο περισσότερο ζουν ως κατοικίδια κοντά μας. Αντιλαμβάνονται την αλλαγή, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, απλά έχουν μια ανησυχία γιατί αλλάζει μια σταθερά για εκείνους, η συμπεριφορά μας. Νιώθουν ανασφάλεια ίσως επειδή φοβούνται τι θα συμβεί μετά, γι’ αυτό και πολλές φορές ανταποκρίνονται σε αυτή την αλλαγή. Για να το περάσουμε μαζί!

Ας δούμε 3 τρόπους με τους οποίους μας παρηγορεί ο σκύλος, όταν δεν νιώθουμε καλά

1. Μένει ήρεμος για να ηρεμήσουμε και εμείς

Οι σκύλοι είναι η χαρά της ζωής και ένας λόγος να παίρνουμε το μάθημα πως θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι με τα απλά πράγματα που μας συμβαίνουν. Όταν βλέπουν πως δεν ανταποκρινόμαστε ως συνήθως, με την τσιριχτή φωνή μας να λέει “Πού είσαι εσύ;”, “Ποιος είναι καλό παιδί;” και άλλα τέτοια που λέμε οι σκυλογονείς, διστάζει να εκφράσει τη χαρά του. Αν για παράδειγμα μπούμε στο σπίτι με τα μούτρα κατεβασμένα μέχρι το πάτωμα, θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν θα έχει τη συνηθισμένη, έξαλλη από χαρά, συμπεριφορά. Δεν θα κουνάει δηλαδή την ουρά του, δεν θα φέρει παιχνίδια, δεν θα ανέβει στα δύο πόδια για να μας φτάσει με τα δύο μπροστινά.

2. Μας δείχνει την αγάπη του με διάφορους τρόπους

Όταν κλαίμε, όταν καθόμαστε αμίλητοι, όταν απλά δεν νιώθουμε καλά, ο τετράποδος φίλος μας είναι εκεί για να μας παρηγορήσει. Με ποιον τρόπο; Ας δούμε τους 3 πιο χαρακτηριστικούς:

– Στέκεται δίπλα μας. Σαν να καταλαβαίνει ότι πρέπει τώρα να μας φροντίσει αυτός και πως η παρουσία του και μόνο θα μας βοηθήσει όσο τίποτε άλλο.

– Ακουμπάει το σαγόνι ή το κεφάλι τους πάνω μας. Η πιο συγκινητική κίνηση που μπορεί να κάνει ένας σκύλος για εμάς, ειδικά αν δεν είναι και τόσο εκδηλωτικός όσο άλλοι. Για παράδειγμα, ο Άλφι, ο δικός μου σκύλος, ήταν κακοποιημένος και δεν ήταν πολύ άνετος με τη σωματική επαφή. Όταν χρειαζόταν όμως, έριχνε το κεφαλάκι του πάνω μου και μου έκανε την καρδιά να λιώνει από αγάπη.

– Μας γλείφει στο πρόσωπο ή τα χέρια. Πολλές φορές το κάνει επειδή τρώμε κάτι ή μυρίζει κάτι που μόλις φάγαμε και θέλει να γλείψει ό,τι έχει απομείνει. Κάποιες στιγμές, όμως, θέλει να γλείψει τα δάκρυά μας και με τον τρόπο του να μας πει πως όλα θα πάνε καλά.

– Κοιμάται κοντά μας. Μπορεί να είναι δίπλα μας ή λίγο πιο πέρα, δίνοντάς μας έτσι χώρο και την ευκαιρία να τον καλέσουμε ακόμα πιο κοντά, κάτι που θα κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη.

– Μας ακολουθεί παντού στο σπίτι. Μπορεί να μην μπλέκεται στα πόδια μας, όμως ακολουθεί κάθε μας κίνηση και αλλαγή δωματίου, από μακριά και διακριτικά.

3. Προσαρμόζεται στη δική μας συμπεριφορά

Στις καλές μας μέρες, όταν παροτρύνουμε τον σκύλο μας με ατάκες όπως «έλα να παίξουμε», «πιάσε την μπάλα», «πάμε βόλτα», εκείνος ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό. Όταν όμως διαπιστώσει ότι έχουμε κατεβάσει ταχύτητα και πως δεν έχουμε τόση ενέργεια, μιμείται τη συμπεριφορά μας. Αν είμαστε στο σπίτι, θα κάτσει σε απόσταση, χωρίς να χάσει την οπτική επαφή μαζί μας, προσπαθώντας να καταλάβει αν τον θέλουμε κοντά μας ή όχι. Κάποιοι μας πλησιάζουν σιγά σιγά, παρατηρώντας τις αντιδράσεις μας. Αν του κάνουμε νόημα να έρθει κοντά μας, θα έρθει. Αν όχι, θα περιμένει μέχρι να το κάνουμε.

Όσο περισσότερο χρόνο περνάμε με τον σκύλο μας, όσα πιο πολλά πράγματα μας δένουν μαζί του και όσο πιο ανοιχτή είναι η αγκαλιά μας για εκείνον, τόσο πιο δυνατή σχέση αναπτύσσουμε. Τα κατοικίδιά μας γίνονται μέλη της οικογένειας και αντιλαμβάνονται πότε είναι ώρα για παιχνίδι και πότε δεν είναι καλή μέρα για εμάς. Και κάνουν τα πάντα για να μας παρηγορήσουν. Το μόνο σίγουρο είναι, πως ακόμη και μια άσχημη μέρα μαζί τους γίνεται καλύτερη.