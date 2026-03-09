1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων

Στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής επικαιρότητας φέρνει τη Βόρεια Ελλάδα το 1st Blue Heritage Summit Thessaloniki, που διοργανώνει ο οργανισμός ΒeyondCSR με την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης από τις 17 έως τις 19 Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη, με θέμα «Navigating Innovation at the Geopolitical Crossroads» («Πλοηγώντας την Καινοτομία στα Γεωπολιτικά Σταυροδρόμια»).

Στο 1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki, όπως τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας και η ιδρύτρια του BeyondCSR Παυλίνα Πρωτέου συμμετέχουν 92 ομιλητές από το πολιτικό, ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό ελληνικό αλλά και το διεθνές προσκήνιο, εκ των οποίων οι 83 Έλληνες και οι 12 από το εξωτερικό. Το Συνέδριο αρθρώνεται σε πέντε θεματικές ενότητες: Γαλάζια και Κυκλική Οικονομία, Τεχνολογία, Καινοτομία και Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Τουρισμός.

Το 1ο Blue Heritage Thessaloniki τελεί, επίσης, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της HELMEPA, και των Πράσινο Ταμείο, CSR Hellas, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, ΕΕΘ, Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ελληνική Εταιρεία Logistics Βορείου Ελλάδος, και έχει τη στήριξη του Ελληνογαλλικού Επιμελητηρίου, του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου και του Thin Tank ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Στρατηγικοί Εταίροι είναι η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, το Resilient Cities Network και το YES FORUM.

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται ο Έλληνας Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και Τουρισμό κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Κύπριος επίτροπος αρμόδιος για την Αλιεία και τους Ωκεανούς κ. Κώστας Καδής.

Στο Συνέδριο συμμετέχουν πολλοί Υπουργοί της Κυβέρνησης όπως οι Υπουργοί Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστος Δήμας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας, Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Θάνος Πλεύρης, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκος Παπαθανάσης, Μεταφορών και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Αθανάσιος Κοντογεώργης, οι Υφυπουργοί Παιδείας κ. Νίκος Παπαϊωάννου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα. Έλενα Ράπτη και Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας κ. Δημήτρης Σκάλκος και ο Σύμβουλος Foresight-Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Προεδρία της Κυβέρνησης κ. Μάριος Δαφνομήλης.

Επίσης συμμετέχουν ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Representative) για τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας Πρέσβης κ. Alexandre Stutzmann, ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Jerry Ismail και η επικεφαλής του Τμήματος Εμπορίου και Επενδύσεων της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα κα. Εβίτα Σουρή, o Kοσμήτορας του Milano Fashion Institute και πρώην Πρόεδρος της Διευθύνουσας Επιτροπής της Συμμαχίας του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Μόδα κ. Simone Cipriani, η ιδρύτρια και Πρόεδρος του Art for the World και Επιμελήτρια (Curator) της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης του 2013 κα. Adelina von Fürstenberg κ.α.

Το «παρών» θα δώσουν επίσης ως ομιλητές ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, οι Ευρωβουλευτές κ.κ. Φρέντης Μπελέρης, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, και Νικόλαος Φαραντούρης, ο πρέσβης της Ελλάδας στην UNESCO κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Έλληνας βουλευτής στο αλβανικό Κοινοβούλιο κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων για τα συνδεδεμένα κράτη μέλη της Ε.Ε. του CERN και τα κράτη μη μέλη του CERN κ. Εμμανουήλ Τσεσμελής.

Από την επιχειρηματική κοινότητα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Hellas Gold κ. Χρήστος Μπαλάσκας, ο CEO της ΟΛΘ Α.Ε. κ. Γιάννης Τσάρας, Γενικός Διευθυντής της Μεταλλεία Θράκης κ. Λεωνίδας Μπακούρας, ο Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της JTI κ. Συμεών Σιδηρόπουλος, η CEO της Navigator Shipping Consultans Ltd. κα Δανάη Μπεζαντάκου, η CEO της Νέα Γεωργία-Νέα Γενιά κα Έφη Λαζαρίδου, ο CEO της RECO Exports Ltd κ. Αντώνης Σιούλης κ.α.

Δυναμικό «παρών» δίνει και η ακαδημαϊκή κοινότητα με τους κ.κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Φώτη Μάρη Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Θεόδωρο Θεοδουλίδη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ευάγγελο Μπεκιάρη Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ, Σπύρο Λίτσα Καθηγητή Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων στο Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Κωνσταντίνο Φίλη Αναπληρωτή Καθηγητή και Διευθυντή του ACG Institute of Global Affairs-Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης o Yφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας τόνισε την « ιδιαίτερη σημασία της διοργάνωσης στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, όπου η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενεργειακή μετάβαση, η ανθεκτικότητα των παράκτιων περιοχών και η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας αποτελούν κρίσιμες προτεραιότητες για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο».

Από την πλευρά της η ιδρύτρια του BeyondCSR Παυλίνα Πρωτέου σημείωσε: «Το Blue Heritage Summit φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν διεθνή χώρο διαλόγου αλλά και παραγωγής λύσεων, που συνδέει πολιτική, καινοτομία, επενδύσεις και υλοποίηση ιδεών και προγραμμάτων».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης ως στρατηγικού κόμβου συνεργασίας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Μέσα από τη διοργάνωση, η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται ως γέφυρα μεταξύ περιφερειών, οικονομιών και πολιτισμών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση νέων αναπτυξιακών προοπτικών για την Ελλάδα.

Το Blue Heritage Summit Thessaloniki φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον διεθνή διάλογο γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την αξιοποίηση του θαλάσσιου και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης στον παγκόσμιο χάρτη των νέων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.