12ος Φιλανθρωπικός Αγώνας Βουνού ‘Αυτισμός–ΕΛΠΙΔΑ’ 2026

Ο Σύλλογος Φίλων Αυτιστικού Ατόμου της Μονάδας ‘ΕΛΠΙΔΑ’, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οικονομική στήριξη του Κέντρου Πολιτισμού της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και με την τεχνική στήριξη του Σ.Δ.Υ.Θ., συνδιοργανώνει με το Δήμο Ωραιοκάστρου τον 12ο Φιλανθρωπικό Αγώνα Βουνού, “Αυτισμός – ΕΛΠΙΔΑ”, με αφετηρία και τερματισμό την Κεντρική Είσοδο της Μονάδας, οδός Στεφανίδη, στο Ωραιόκαστρο, την Κυριακή 5 Απριλίου 2026.

Προσφέρονται 3 επιλογές συμμετοχής:

α. Διαδρομή 1 km β. Διαδρομή 5+ km γ. Διαδρομή 15 km

Ο 12ος Αγώνας Βουνού “Αυτισμός – ΕΛΠΙΔΑ”, των 1km, 5+km και 15km, θα διεξαχθεί στο περιαστικό δάσος του Δήμου Ωραιοκάστρου. Η διαδρομή των 15km προσφέρει στους αθλητές/δρομείς πολλά οφέλη από την εναλλαγή υψομέτρου και την υψομετρική διαφορά των 500 μέτρων.

Σκοπός του αγώνα, πέρα από την ανάδειξη των ωφελειών της άθλησης, είναι κυρίως η ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά με αυτισμό, και η υποστήριξη της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου «ΕΛΠΙΔΑ».

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται: δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με προσωπικό αριθμό, επίσημη χρονομέτρηση στα 5+ km και 15km, ιατρική υποστήριξη, βεβαίωση συμμετοχής, ηλεκτρονικό αναμνηστικό δίπλωμα, μετάλλιο και σνακ στον τερματισμό καθώς και δώρα στους τρεις πρώτους όλων των κατηγοριών. Επίσης, στο χώρο της αφετηρίας – τερματισμού υπάρχει wc και χώρος φύλαξης ιματισμού.

Οι αθλητές/τριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη.

Όλες οι πληροφορίες για το χρόνο και τον τρόπο εγγραφής και ό,τι άλλο αφορά στον 12ο Αγώνα Βουνού θα ανακοινωθούν στο site και στο Facebook τηςΜονάδας ‘ΕΛΠΙΔΑ’ και του Συλλόγου Φίλων Αυτιστικού Ατόμου της Μονάδας ‘ΕΛΠΙΔΑ’.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας Αγώνα:

Κώστας Κοντοδήμος | 699477767 | agonasdromouelpidas@gmail.com

Σουλτάνα Κολέρδα | 6977893939 |

Περισσότερες πληροφορίες για τον Σύλλογο Φίλων Αυτιστικού Ατόμου της Μονάδας ‘ΕΛΠΙΔΑ’:

Στο facebook: https://www.facebook.com/SYLLOGOSFILONAYTISMOSELPIDA?

Στο Instagram: https://www.instagram.com/sillogos_filwn_monadaelpida?igsh=MXFuMzdjMXdqa2hyNQ%3D%3D&utm_source=qr

Στην Ιστοσελίδα: Σύλλογος Φίλων του Αυτιστικού Ατόμου της Μονάδας ΕΛΠΙΔΑ www.autismelpida.gr

Στιγμιότυπα από τον 10ο Αγώνα Βουνού «Αυτισμός-ΕΛΠΙΔΑ»: https://drive.google.com/file/d/1UhAzt0BP2kO0DEYkFtLonX9AyEWwUn00/view?usp=drivesdk