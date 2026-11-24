Τι συμβαίνει όταν κάποιος αφιερώνει ώρες φλερτάροντας, βγαίνοντας ραντεβού και αναπτύσσοντας συναισθηματικούς δεσμούς με ένα πρόσωπο που υπάρχει αποκλειστικά στην οθόνη του υπολογιστή του; Η ολοένα πιο ρεαλιστική εμπειρία των βιντεοπαιχνιδιών φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο ερώτημα για τις σύγχρονες σχέσεις: Πού τελειώνει το παιχνίδι και πού αρχίζει η απιστία;

Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto 6 (GTA 6) της Rockstar, το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, κατέγραψε πωλήσεις 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Στο επίκεντρο του παιχνιδιού βρίσκονται δύο χαρακτήρες, ο Jason και η Lucia, ένα ζευγάρι που θυμίζει τους διαβόητους Μπόνι και Κλάιντ. Παρότι η ερωτική σχέση τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη της ιστορίας, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τον μεταξύ τους δεσμό μέσα από καθημερινές δραστηριότητες: να βγουν για φαγητό, να επισκεφθούν μπαρ, να κάνουν ψώνια ή να γυμναστούν μαζί.

Αυτές οι δυνατότητες και η στενή επαφή των δύο χαρακτήρων επαναφέρει ένα δίλημμα που απασχολεί τους παίκτες εδώ και δεκαετίες, αλλά αποκτά πλέον νέες διαστάσεις: Μπορεί η συναισθηματική επένδυση σε έναν φανταστικό χαρακτήρα να θεωρηθεί απιστία απέναντι στον πραγματικό σύντροφο;

Ένας στους τέσσερις θα ενοχλούνταν από το ψηφιακό φλερτ

Μια δημοσκόπηση της YouGov, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο σε περισσότερους από 4.000 ενήλικες στη Βρετανία, αποτυπώνει τις διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από το ζήτημα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 6% των ερωτηθέντων θα θεωρούσε απιστία την ανάπτυξη ερωτικής σχέσης με έναν χαρακτήρα βιντεοπαιχνιδιού, ενώ ένα επιπλέον 19% δήλωσε ότι, παρότι δεν θα τη χαρακτήριζε απαραίτητα απιστία, δεν θα αισθανόταν άνετα με αυτή τη συμπεριφορά.

Συνολικά, δηλαδή, ένας στους τέσσερις εξέφρασε αρνητική στάση απέναντι στο ψηφιακό φλερτ. Οι γυναίκες εμφανίστηκαν σημαντικά πιο επιφυλακτικές από τους άνδρες.

Ωστόσο, οι απόψεις διίστανται. Η 30χρονη Alli Franco, δημιουργός περιεχομένου για anime και βιντεοπαιχνίδια στο TikTok, όπου διαθέτει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους, δήλωσε στο BBC ότι παρακολούθησε με απογοήτευση τη σχετική διαδικτυακή αντιπαράθεση. «Εάν ο/η σύντροφός σας αισθάνεται ανασφάλεια εξαιτίας ενός φανταστικού χαρακτήρα, τότε χρειάζεται σοβαρή ενδοσκόπηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για κάτι αντίστοιχο με τον ενθουσιασμό που μπορεί να αισθανθεί κάποιος για έναν διάσημο ηθοποιό ή τηλεοπτικό αστέρα, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση του βιντεοπαιχνιδιού δεν υπάρχει καν πραγματικό πρόσωπο με το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί σχέση.

Δεν συμφωνούν, όμως, όλοι με αυτή την προσέγγιση. Σε σχόλια κάτω από σχετικό βίντεο, αρκετοί χρήστες επισήμαναν ότι σημασία δεν έχει μόνο η φύση του ψηφιακού χαρακτήρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η ενασχόληση με το παιχνίδι επηρεάζει την πραγματική σχέση. «Εάν ακυρώνεις σχέδια με τον σύντροφό σου ή στρέφεις τη συναισθηματική και ερωτική σου οικειότητα προς έναν φανταστικό χαρακτήρα, τότε αυτό είναι κάπως παράξενο», σχολίασε ένας χρήστης.

Γιατί δεχόμαστε συναισθηματικά τους εικονικούς χαρακτήρες

Στα σημερινά βιντεοπαιχνίδια, όπως το GTA 6, οι δυνατότητες είναι πολύ περισσότερες, σε σύγκριση με τα παλαιότερα. Οι χαρακτήρες ανταποκρίνονται σε διαφορετικές επιλογές και οι σχέσεις εξελίσσονται με τρόπο που προσομοιάζει ολοένα περισσότερο στις πραγματικές ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις.

Η Arienne Ferchaud, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναπτύσσουν δεσμούς με φανταστικούς χαρακτήρες. «Όσο πιο εξελιγμένα γίνονται τα παιχνίδια, τόσο λιγότερο πιθανό είναι οι παίκτες να αποσπαστούν από την εμπειρία», εξηγεί στο BBC. «Τα παιχνίδια γίνονται ολοένα καλύτερα στο να μιμούνται την πραγματικότητα και τις κοινωνικές σχέσεις», προσθέτει.

Η μεγαλύτερη αληθοφάνεια ενισχύει την αίσθηση συμμετοχής του παίκτη στον εικονικό κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ψηφιακός χαρακτήρας αποκτά πραγματικά συναισθήματα, αλλά ότι η εμπειρία μπορεί να γίνει περισσότερο προσωπική για τον άνθρωπο που παίζει.

Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των ψηφιακών σχέσεων αναμένεται να προέλθει από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο μέλλον, οι ψηφιακοί χαρακτήρες θα μπορούν ενδεχομένως να θυμούνται προηγούμενες συναντήσεις, να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στις επιλογές των παικτών και να διαμορφώνουν σχέσεις που εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.

Η καθηγήτρια Arienne Ferchaud εκτιμά ότι τέτοιες δυνατότητες θα μπορούσαν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συναισθηματική εμπλοκή των παικτών. «Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σχέσεις που θα μοιάζουν πιο σταθερές ή πιο ιδιαίτερες», σημειώνει. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η σημερινή Τεχνητή Νοημοσύνη δεν δημιουργεί πραγματικούς συναισθηματικούς δεσμούς. Αντίθετα, μπορεί να κατασκευάζει «μια ισχυρότερη ψευδαίσθηση» σχέσης, η οποία γίνεται ολοένα πιο πειστική για τον χρήστη.

Πότε το παιχνίδι μπορεί να επηρεάσει την πραγματική σχέση

Το ερώτημα, επομένως, δεν περιορίζεται στο εάν το φλερτ με έναν ψηφιακό χαρακτήρα αποτελεί απιστία, αλλά αφορά επίσης τον χρόνο, την προσοχή και τη συναισθηματική ενέργεια που αφιερώνει κάποιος σε μια εικονική σχέση, ιδιαίτερα όταν αυτά αρχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα με τον πραγματικό του σύντροφο.

Η Alli Franco, πάντως, παραμένει κατηγορηματική, ακόμη και μπροστά στις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Μπορώ σίγουρα να φανταστώ την Τεχνητή Νοημοσύνη να ενσωματώνεται στα παιχνίδια και να κάνει την εμπειρία πιο ρεαλιστική», αναφέρει. «Αλλά ακόμη κι αν συμβεί αυτό, εγώ θα εξακολουθώ να το βλέπω απλώς ως παιχνίδι. Στο τέλος της ημέρας, δεν μπορείς να απατήσεις κάποιον με γραμμές κώδικα».