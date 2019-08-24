Υπουργείο Παιδείας: Τα δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης που εντάσσονται στο πρόγραμμα δωρεάν σχολικών γευμάτων

Την επέκταση του προγράμματος «Σχολικά γεύματα» σε 1.227 δημοτικά σχολεία όλης της χώρας, ανακοίνωσε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από τη νέα σχολική χρονιά στο πρόγραμμα εντάσσονται συνολικά 194 δημοτικά σχολεία στο νομό Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, πρόκειται για 27 δημοτικά σχολεία στην ανατολική Θεσσαλονίκη και 167 πρωτοβάθμια ιδρύματα στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ακολουθεί, αναλυτική κατάσταση των 194 δημοτικών σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης:
Ανατολική Θεσσαλονίκη
1.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
2.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
3.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ.Σ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ
4.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ
5.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ
6.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 4ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ
7.ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 5ο Δ.Σ. ΠΕΡΑΙΑΣ
8.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
11.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
16.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
22.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 80ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
23.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 83ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 88ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 94ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
27.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109ο Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δυτική Θεσσαλονίκη
1.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
2.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
3.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
4.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
5.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
6.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
7.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
8.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
9.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
10.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
11.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
12.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
13.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
14.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
15.ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
16.ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
17.ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ
18.ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
19.ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
20.ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ
21.ΒΟΛΒΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
22.ΒΟΛΒΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
23.ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
24.ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ
25.ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
26.ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
27.ΔΕΛΤΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
28.ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
29.ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
30.ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ
31.ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
32.ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ
33.ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ
34.ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ
35.ΔΕΛΤΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ
36.ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
37.ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
38.ΔΕΛΤΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
39.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
40.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
41.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
42.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
43.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
44.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
45.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
46.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
47.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 13ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
48.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
49.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
50.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
51.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
52.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
53.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
54.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 6ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
55.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
56.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
57.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
58.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
59.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
60.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
61.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
62.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
63.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
64.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
65.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
66.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
67.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
68.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
69.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
70.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
71.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
72.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
73.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
74.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
75.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΟΥ
76.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ
77.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ
78.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
79.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
80.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
81.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ
82.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ
83.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
84.ΛΑΓΚΑΔΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
85.ΛΑΓΚΑΔΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
86.ΛΑΓΚΑΔΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
87.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ
88.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ
89.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ
90.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΣΣΑΣ
91.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ
92.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΧΟΥ
93.ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ
94.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΝΑΑ ΠΕΥΚΩΝ
95.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
96.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
97.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
98.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
99.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
100. ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
101.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
102.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
103.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
104.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
105.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
106.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
107.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
108.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ
109.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
110.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
111.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
112.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
113.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
114.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
115.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
116.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
117.ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ
118.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
119.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
120.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
121.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
122.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
123.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
124.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
125.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
126.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
127.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
128.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
129.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
130.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
131.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
132.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
133.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
134. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
135.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
136.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
137.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
138.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
139.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
140.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
141.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
142.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
143.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
144.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
145.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
146.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
147.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
148.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
149.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
150.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ
151.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ
152.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ
153.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ
154.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
155.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
156.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
157.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
158.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
159.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
160.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
161.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
162.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΤΗΣ
163.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ
164.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
165.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
166.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
167.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
168.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ