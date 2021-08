ΥΠΟΙΚ: Αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων για τους πυρόπληκτους της Β. Εύβοιας

Ενεργοποιήθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών οι αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων για τους πολίτες στους πληγέντες δήμους της Β. Εύβοιας.

Ειδικότερα, με δύο αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών:

-Παρατείνονται έως και τις 3 Φεβρουαρίου 2022, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στους Δήμους Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας ‘Αννας και Ιστιαίας- Αιδηψού, που λήγουν ή έληξαν από 3 Αυγούστου 2021 έως και 3 Φεβρουαρίου 2022.

-Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

-Αναστέλλεται έως και τις 3 Φεβρουαρίου 2022 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 3η Αυγούστου οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

