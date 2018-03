Welcome Stores: 84 καταστήματα αριθμεί πλέον το δίκτυο καταστημάτων

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η Συνάντηση Δικτύου της Welcome Stores . Με τίτλο “2020 ορόσημο προς την επιτυχία”, πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στις 3 και 4 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Porto Palace . Η συνάντηση για μια ακόμη φορά έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της αλυσίδας Welcome Stores , να κάνουν μια γενική αποτίμηση της πορείας της εταιρείας, ελέγχοντας στόχους που επιτεύχθηκαν και θέτοντας νέους, ακόμη πιο υψηλούς.

Η Welcome Stores με τζίρο που φτάνει τα 59 εκ. ευρώ και αύξηση πωλήσεων κατά 14% το 2017 και με στόχο την αύξηση του τζίρου στα 65 εκ. ευρώ για το 2018, παρουσιάζει ένα υγιές και ασφαλές οικονομικά, προφίλ.

Στη Συνάντηση Δικτύου, η εταιρεία καλωσόρισε τα νέα μέλη της Welcome Stores Τζωράκης στο Ηράκλειο & Welcome Stores Μανιάς στα Χανιά. Η είσοδός τους ανέβασε τον αριθμό των μελών του δικτύου στα 84 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, με εντονότερη την παρουσία της στη Βόρεια και Νησιωτική χώρα. Η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω εξάπλωσή της στην Αττική και στη νότια Ελλάδα, φτάνοντας τα 100 καταστήματα, έως το 2020.

Οι 84 πλέον κρίκοι της μεγάλης, δυνατής, ελληνικής αλυσίδας ηλεκτρικών Welcome Stores , καλωσορίζουν τη νέα φάση της εξελικτικής πορείας της εταιρείας, προς το 2020 με αισιοδοξία, δυναμισμό και υψηλό όραμα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Βασίλη Λέττα: «Το 2018 αναμένεται να είναι μια χρονιά μεγάλων βημάτων. Στόχοι μας: Η ολοκλήρωση του e – shop Welcome Stores και της on line μηχανογράφησης, η επένδυση περισσότερων από 400.000 € στην ανακαίνιση των καταστημάτων μας και η εξάπλωση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα, που αναμένουμε ότι θα ξεπεράσουν τα 90! Θέλουμε ο χάρτης της χώρας μας να γεμίσει από τα χαμογελαστά πρόσωπα της Welcome Stores . Μια αλυσίδα από χαμόγελα!»