Wear the Lilac Day: Η Ένδοξη 25η Μαΐου

Η «Ένδοξη 25η Μαΐου» (Glorious Twenty-Fifth of May), που αναφέρεται επίσης ως «Wear the Lilac Day», είναι μία ετήσια γιορτή από τους λάτρεις της λογοτεχνικής σειράς του Τέρι Πράτσετ «Δισκόκοσμος» (Discworld). Επί τη ευκαιρία είναι και μία μέρα ευαισθητοποίησης για τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ο «Δισκόκοσμος» είναι μία σειρά κωμικών μυθιστορημάτων φαντασίας, που έγραψε ο άγγλος συγγραφέας Τέρι Πράτσετ (1948-2015), από το 1983 έως το 2013. Στη σειρά αυτή ο Πράτσετ παρωδεί τα πάντα, από τις αρχαίες μυθολογίες και φιλοσοφίες, μέχρι τον σύγχρονο κινηματογράφο, τα στερεότυπα, τα πολιτικά συστήματα, το θρησκευτικό φανατισμό και πολλά ακόμη. Κάποια από τα μυθιστορήματα της σειράς έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά.

Η Ένδοξη 25η Μαΐου είναι μία επέτειος στον φανταστικό κόσμο του «Δισκόκοσμου» για τη λαϊκή επανάσταση που έβαλε τέλος στη βασιλεία του λόρδου Γουίντερ. Στις 25 Μαΐου, οι επιζώντες φορώντας ένα κλαδάκι πασχαλιάς συγκεντρώθηκαν στο νεκροταφείο για να τιμήσουν εκείνους που έπεσαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Τα της επανάστασης διαλαμβάνονται στο μυθιστόρημα της σειράς «Night Watch» (2002).

Η γιορτή υιοθετήθηκε από λάτρεις του «Δισκόκοσμου», οι οποίοι άρχισαν να φορούν στο πέτο ένα κλαδάκι πασχαλιάς κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για να τιμήσουν τον συγγραφέα. Το 2007, όταν ο Τέρι Πράτσετ ανακοίνωσε ότι πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, οι θαυμαστές του ξεκίνησαν την καμπάνια «Match It For Pratchett» για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Έτσι, κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου οι λάτρεις του Πράτσετ ενθαρρύνονται να φέρουν ένα κλαδάκι πασχαλιάς και να προβαίνουν να ενισχύουν με δωρεές ιδρύματα που ασχολούνται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι θαυμαστές του Τέρι Πράτσετ και του Ντάγκλας Άνταμς (η 25η Μαΐου είναι και «Ημέρα της Πετσέτας» προς τιμή του Άνταμς) ενώνουν τις δυνάμεις τους και γιορτάζουν μαζί την ημέρα, αναφέροντάς τη ως «Wear a Lilac Towel Day».