Βρετανία: Στο μικροσκόπιο της αρχής Ανταγωνισμού οι εταιρείες που διενεργούν PCR τεστ

Η αρμόδια αρχή προστασίας του ανταγωνισμού στη Βρετανία ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι θα βοηθήσει την κυβέρνηση να αναλάβει δράση κατά των εταιριών που διενεργούν διαγνωστικά τεστ για την COVID-19, αν εντοπίσει ότι παραβιάζουν τους κανόνες της αγοράς, μετά από ανησυχίες σχετικά με την τιμή, αλλά και τη διαθεσιμότητα των τεστ PCR στους ταξιδιώτες.

Ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ έστειλε επιστολή στην Αρχή Ανταγωνισμού των Αγορών (CMA) στις 6 Αυγούστου ζητώντας την πραγματοποίηση έρευνας στην αγορά για τα τεστ PCR, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές βρίσκονται ή όχι αντιμέτωποι με αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, αλλά και με άλλες μη ικανοποιητικές προβλέψεις λειτουργίας των σχετικών κέντρων.

Η CMA ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι διερευνά αν πάροχοι των PCR τεστ παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, αναφορικά με το νόμο προστασίας των καταναλωτών και αν υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά των τεστ PCR, που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή ή την διαθεσιμότητά τους.

Παράλληλα, από την ίδια αρχή θα εξεταστεί αν υπάρχει κάποια άμεση ενέργεια που πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση στο χρόνο διεξαγωγής της έρευνας.

«Συνεργαζόμαστε στενά με το υπουργείο Υγείας για να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που χρειαζόμαστε προκειμένου να διαπιστώσουμε την αιτία όποιων άλλων ευρύτερων προβλημάτων στην αγορά των τεστ PCR, αλλά και για να στηρίξουμε την άποψη μας για ενέργειες που ενδεχόμενα χρειάζεται να γίνουν», δήλωσε ο Τζορτζ Λάστι υψηλόβαθμος διευθυντής για την Προστασία των Καταναλωτών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιεί ένα σύστημα «χρωματικής επισήμανσης κινδύνου» παρόμοιο με αυτό του φωτεινού σηματοδότη για το χαρακτηρισμό της διεθνούς ταξιδιωτικής αγοράς, με τις χώρες χαμηλού κινδύνου να χαρακτηρίζονται «πράσινες» για τα ταξίδια που είναι ελεύθερα καραντίνας, τις χώρες μέσου κινδύνου να χαρακτηρίζονται «πορτοκαλί», ενώ με το κόκκινο χρώμα χαρακτηρίζονται οι χώρες με αφίξεις που χρειάζεται να παραμείνουν δέκα ημέρες σε απομόνωση εντός ξενοδοχείου.

Το οικονομικό κόστος ενός διαγνωστικού τεστ PCR για την COVID-19 στο εργαστήριο κυμαίνεται από 20 λίρες ως περίπου 600 λίρες (από 28 ως περίπου 830 δολάρια) ανάλογα με τον πάροχο, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Financial Times».

Οι άνθρωποι που έρχονται στην Αγγλία από πράσινους και πορτοκαλί προορισμούς πρέπει να κάνουν τουλάχιστον ένα τέτοιο διαγωνιστικό τεστ, ώστε να αποφύγουν την επιβολή προστίμου άνω των 2.000 λιρών.

Η Βρετανία έχει πλήρως εμβολιάσει υψηλό ποσοστό του πληθυσμού της κατά της COVID-19 σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες, αλλά μια σειρά πολύπλοκων μέτρων έχει αποτρέψει τα ταξίδια σε αρκετές χώρες, πλήττοντας την ταξιδιωτική βιομηχανία.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/vretania-sto-mikroskopio-arxis-antagonismous-etaireies-dienergoun-pcr-test

