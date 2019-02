Βόμβα! Διέρρευσε καυτή φωτογραφία Ελληνίδας, παίκτριας γνωστού ριάλιτι!

Μια από τις πιο sexy φωτογραφίες που έχει ποστάρει ποτέ στον λογαριασμό της στο Instagram!

Το κορίτσι, έγινε γνωστό από τη συμμετοχή της στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, Survivor, φέτος βέβαια την είδαμε και στο Nomads αφού δεν άντεξε και δέχτηκε και αυτή την πρόκληση. Διαβάστε παρακάτω…

Τώρα, «έριξε» το Instagram με μια sexy φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό.

Ο λόγος φυσικά για την Ελισάβετ Δοβλιατίδου που ξέρει καλά πως να αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό!

«No one’s calling for me at the door

And unpredictable won’t bother anymore

And silently gets harder to ignore…», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας. Δείτε την σχετική ανάρτηση..