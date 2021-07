«Violin και Viola Duo Madrigals» στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής στις 22 Ιουλίου

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι στο Μέγαρο» φιλοξενεί την Πέμπτη 22 Ιουλίου, στις 21.30, τους βιρτουόζους του βιολιού και της βιόλας Εμάνουελ Σαλβαδόρ και Εμίλια Γκοτς Σαλβαδόρ, οι οποίοι κατατάσσονται μεταξύ των αξιολογότερων σολίστ της γενιάς τους.

Ο ήχος του βιολιού και της βιόλας θα αποκτήσει ένα ιδιαίτερο χρώμα στην πλατεία του Μεγάρου, σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με «Μαδριγάλια» (είδος κοσμικής, πολυφωνικής, φωνητικής μουσικής που άνθισε κυρίως την εποχή της Αναγέννησης), που φέρει τον τίτλο «Violin & viola duo: Madrigals».

Οι δυο καταξιωμένοι σολίστ θα παρουσιάσουν έργα των Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Fuchs, Jean Sibelius, Bohuslav Martinu, Bela Bartok, Johan Halvorsen.

To Πρόγραμμα:

Johann Sebastian Bach: Δίφωνες Inventions (επιλογή)

(1685-1750)

Wolfgang Amadeus Mozart: Ντουέτα για βιολί και βιόλα

(1756-1791)

Robert Fuchs: Ντουέτα για βιολί και βιόλα, έργο 60, αρ. 3, 4 και 12

(1847-1927)

Jean Sibelius: Ντουέτο σε ντο μείζονα για βιολί και βιόλα

(1865-1957)

Bohuslav Martinu: Δύο Μαδριγάλια

(1890-1959) Poco allegro-Allegro

Béla Bartók: Ρουμάνικοι Λαϊκοί Χοροί, Sz.56

(1881-1945)

Johan Halvorsen: Sarabande πάνω σε ένα θέμα του Χαίντελ

(1864-1935)

Τιμές εισιτηρίων

10€, 5€ (μειωμένο)

Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.tch.gr.

Βιογραφικά σημειώματα

Ο Εμάνουελ Σαλβαδόρ (Emanuel Salvador) έχει χαρακτηριστεί από το περιοδικό Strad ως ένας από τους καλύτερους βιολιστές της γενιάς του. Έχει εμφανιστεί ως σολίστας, μουσικός δωματίου και πρώτο βιολί σε πολλές αίθουσες μουσικής ανά τον κόσμο όπως στη Μεγάλη Βρετανία, το Καζακστάν, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, το Μεξικό, την Τουρκία, την Ισπανία, την Ιταλία, και τη Γερμανία.

Αναδείχθηκε νικητής σε μουσικούς διαγωνισμούς όπως ο Isolde Menges που διεξήχθη από το Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής (RCM), οι διαγωνισμοί που οργανώθηκαν από τα ιδρύματα Barbirolli Memorial και Wolfson, οι διαγωνισμοί Jovens Musicos και Julio Cardona, καθώς και το Φεστιβάλ του Beckenham.

Το 2005, αποφοίτησε από το Guildhall School of Music and Drama και το Royal College of Music του Λονδίνου. Ως σολίστ και πρώτο βιολί, συνέπραξε με ορχήστρες όπως η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ισπανίας (Orquesta Nacional de España), η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βραζιλίας (Brasil National Orchestra), η ορχήστρα Seoul Classical Players, η φιλαρμονική ορχήστρα των Αδάνων-Τουρκία (Adana Philharmonic), η Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντερέι (Monterrey Symphony Orchestra), η Συμφωνική Ορχήστρα του Krasnojarsk (Krasnojarsk Symphony), η Orquestra de Norte και η ορχήστρα Classica da Madeira.

Είναι ιδρυτής και μαέστρος του κουαρτέτου εγχόρδων της Γκιμαράες (Guimaraes String Quartet) στην Πορτογαλία με το οποίο δίνει συχνά συναυλίες στην Ευρώπη και την Ασία. Από το 2005 μέχρι το 2015, ήταν το πρώτο βιολί της Orquestra do Norte στην Πορτογαλία.

Η Εμίλια Γκοτς Σαλβαδόρ (Emilia Goch Salvador) αποφοίτησε με διακρίσεις το 2005 από τη Μουσική Ακαδημία Jan Paderewski στο Πόζναν, έχοντας παρακολουθήσει μαθήματα βιόλας με τον καθηγητή Ντομινίκ Ρουτόβσκι (Dominik Rutowski). Έχει λάβει πολλές υποτροφίες καθώς και το βραβείο Marshal Voivodship της Δυτικής Πομερανίας, το οποίο απονέμεται στον πτυχιούχο σπουδαστή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις μουσικές τέχνες με την υψηλότερη βαθμολογία.

Το 2008, ίδρυσε την ορχήστρα δωματίου εγχόρδων Baltic Neopolis την οποία διευθύνει μέχρι σήμερα. Επίσης, διατελεί πρόεδρος του Συλλόγου της Ορχήστρας Baltic Neapolis, μία μη κυβερνητική πολιτιστική οργάνωση με εξαιρετικά δυναμική παρουσία στην Πολωνία.

Ως σολίστ και μουσικός δωματίου έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι: Bartłomiej Nizioł, Vasko Vassilev, Marcelo Nisinman, Carmine Lauri, Tomasz Daroch, Tomasz Tomaszewski, Sandor Javorkai, Bartosz Bryła, Kevin Kenner, Roman Jabłoński, Maria Machowska.

Το 2005-2018, συνέπραξε με πολλά συγκροτήματα και ορχήστρες όπως η Deutsche Oper Solisten, οι Σολίστ του Covent Garden, η ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden του Λονδίνου, η Συμφωνική Ορχήστρα της Ινδίας, το μουσικό συγκρότημα V4-Visegrad Quartet και η Πρωσική Ορχήστρα Δωματίου.